МОЛЬТМАН ЮРГЕН
МОЛЬТМЕН ЮРГЕН - немецкий протестантский богослов, священнослужитель.
Из нерелигиозной семьи, в детстве увлекался физикой и древними естественными науками.
В 1944 году призван на военную службу, участвовал во Второй мировой войне. В 1945 году попал в британский плен; до 1948 года находился в лагерях для военнопленных, где пережил духовный кризис, обратившись к христианству, начал занятия богословием.
Окончил Гёттингенский университет (1952 год), в 1953-1958 годы служил пастором Евангелической церкви Бремена (в пригороде Бремена - Вассерхорсте). Профессор Тюбингенского университета (1967-1994 годы).
Мировую известность Ю. Мольтмен принесла книга «Богословие надежды. Исследование об основании и следствиях христианской эсхатологии» (1964 год), задуманная как христианский ответ на атеистическую «философию надежды» немецкого философа-марксиста Э. Блоха. Ю. Мольтмен высказался за необходимость возрождения концепции эсхатологической надежды на предстоящее Второе пришествие Христа как центрального движущего фактора всей христианской жизни и мысли. Вместе с тем Ю. Мольтмен подчёркивал и историко-политический аспект эсхатологии, рассматривая различные освободительные движения как конкретные манифестации надежды на новое будущее, данной воскресшим Христом.
Идеи Ю. Мольтмена оказали влияние на католическую «теологию освобождения», «африканскую теологию» Дж.Х. Коуна и др.
Другим важнейшим трудом Ю. Мольтмена стала книга «Распятый Бог. Крест Христов как основание и критика христианского богословия» (1972 год), посвящённая проблеме теодицеи. Рассматривая «богословие креста» как оборотную сторону «богословия надежды», Ю. Мольтмен подчёркивал любовь Бога к миру, явленную в крестных муках и искупительной смерти Христа.
Проблемам пневматологии и экклезиологии посвящена книга «Церковь в силе Духа» (1975 год), которую Ю. Мольтмен задумал как заключит. часть трилогии (наряду с «Богословием надежды» и «Распятым Богом»). Миссию Св. Духа Ю. Мольтмен видел в наполнении мира присутствием Бога и подготовкой грядущего эсхатологического преображения творения.
Среди других сочинений Ю. Мольтмен - труды по триадологии, христологии, пневматологии, христианской антропологии, соотношению религии и науки: «Человек. Христианская антропология в конфликтах современности» (1971 год), «Троица и Царство Божие» (1980 год), «Путь Иисуса Христа» (1989 год), «Дух жизни» (1991 год), «Наука и мудрость» (2002 год, русский перевод 2005 год).
Важное место в деятельности Ю. Мольтмена занимают вопросы экуменизма, межхристианского и межрелигиозного диалога. В 1963-1983 годы член комитета «Вера и порядок» Всемирного совета церквей.