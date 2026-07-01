МОЛЬТМАН ЮРГЕН

МОЛЬТМЕН ЮРГЕН - немецкий про­тес­тант­ский бо­го­слов, свя­щен­но­слу­жи­тель.

Из не­ре­ли­ги­оз­ной се­мьи, в дет­ст­ве ув­ле­кал­ся фи­зи­кой и древними ес­тественными нау­ка­ми.

В 1944 году при­зван на во­енную служ­бу, уча­ст­во­вал во Второй ми­ро­вой вой­не. В 1945 году по­пал в британский плен; до 1948 года на­хо­дил­ся в ла­ге­рях для во­ен­но­плен­ных, где пе­ре­жил ду­хов­ный кри­зис, об­ра­тив­шись к хри­сти­ан­ст­ву, на­чал за­ня­тия бо­го­сло­ви­ем.

Окон­чил Гёт­тин­ген­ский университет (1952 год), в 1953-1958 годы слу­жил пас­то­ром Еван­ге­лической церк­ви Бре­ме­на (в при­го­ро­де Бре­ме­на - Вас­сер­хор­сте). Профессор Тю­бин­ген­ско­го университета (1967-1994 годы).

Ми­ро­вую из­вест­ность Ю. Мольтмен при­нес­ла книга «Бо­го­сло­вие на­де­ж­ды. Ис­сле­до­ва­ние об ос­но­ва­нии и след­ст­ви­ях хри­сти­ан­ской эс­ха­то­ло­гии» (1964 год), за­ду­ман­ная как хри­сти­ан­ский от­вет на атеи­стическую «фи­ло­со­фию на­де­ж­ды» немецкого фи­ло­со­фа-мар­ксис­та Э. Бло­ха. Ю. Мольтмен вы­ска­зал­ся за не­об­хо­ди­мость воз­ро­ж­де­ния кон­цеп­ции эс­ха­то­ло­гической на­де­ж­ды на пред­стоя­щее Вто­рое при­ше­ст­вие Хри­ста как центрального дви­жу­ще­го фак­то­ра всей хри­сти­ан­ской жиз­ни и мыс­ли. Вме­сте с тем Ю. Мольтмен под­чёр­ки­вал и ис­то­ри­ко-по­ли­тический ас­пект эс­ха­то­ло­гии, рас­смат­ри­вая различные ос­во­бо­дительные дви­же­ния как кон­крет­ные ма­ни­фе­ста­ции на­де­ж­ды на но­вое бу­ду­щее, дан­ной вос­крес­шим Хри­стом .

Идеи Ю. Мольтмена ока­за­ли влия­ние на ка­то­лическую «тео­ло­гию ос­во­бо­ж­де­ния», «аф­ри­кан­скую тео­ло­гию» Дж.Х. Ко­уна и др.

Другим важ­ней­шим тру­дом Ю. Мольтмена ста­ла книга «Рас­пя­тый Бог. Крест Хри­стов как ос­но­ва­ние и кри­ти­ка хри­сти­ан­ско­го бо­го­сло­вия» (1972 год), по­свя­щён­ная про­бле­ме тео­ди­цеи. Рас­смат­ри­вая «бо­го­сло­вие кре­ста» как обо­рот­ную сто­ро­ну «бо­го­сло­вия на­де­ж­ды», Ю. Мольтмен под­чёр­ки­вал лю­бовь Бо­га к ми­ру, яв­лен­ную в кре­ст­ных му­ках и ис­ку­пи­тель­ной смер­ти Хри­ста.

Про­бле­мам пнев­ма­то­логии и экк­ле­зио­ло­гии по­свя­ще­на книга «Цер­ковь в си­ле Ду­ха» (1975 год), ко­то­рую Ю. Мольтмен за­ду­мал как за­клю­чит. часть три­ло­гии (на­ря­ду с «Бо­го­сло­ви­ем на­де­ж­ды» и «Рас­пя­тым Бо­гом»). Мис­сию Св. Ду­ха Ю. Мольтмен ви­дел в на­пол­не­нии ми­ра при­сут­ст­ви­ем Бо­га и под­го­тов­кой гря­ду­ще­го эс­ха­то­ло­гического пре­об­ра­же­ния тво­ре­ния.

Сре­ди других со­чи­не­ний Ю. Мольтмен - тру­ды по триа­до­ло­гии, хри­сто­ло­гии, пнев­ма­то­ло­гии, хри­сти­ан­ской ан­тро­по­ло­гии, со­от­но­ше­нию ре­ли­гии и нау­ки: «Че­ло­век. Хри­сти­ан­ская ан­тро­по­ло­гия в кон­флик­тах со­вре­мен­но­сти» (1971 год), «Трои­ца и Цар­ст­во Бо­жие» (1980 год), «Путь Ии­су­са Хри­ста» (1989 год), «Дух жиз­ни» (1991 год), «Нау­ка и муд­рость» (2002 год, русский перевод 2005 год).

Важ­ное ме­сто в дея­тель­но­сти Ю. Мольтмена за­ни­ма­ют во­про­сы эку­ме­низ­ма, меж­хри­сти­ан­ско­го и меж­ре­ли­ги­оз­но­го диа­ло­га. В 1963-1983 годы член комитета «Ве­ра и по­ря­док» Все­мир­но­го со­ве­та церк­вей.