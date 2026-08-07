МОЛЬТКЕ СТАРШИЙ ХЕЛЬМУТ КАРЛ БЕРНХАРД ФОН
МОЛЬТКЕ СТАРШИЙ ХЕЛЬМУТ КАРЛ БЕРНХАРД ФОН - Прусский и германский военный деятель, военный теоретик и историк, генерал-фельдмаршал (1871 год).
Окончил кадетский корпус в Копенгагене (1818 год) и Берлинскую военную академию (1826 год).
Военную службу начал в 1819 году офицером датской армии, с 1822 года в прусской армии. В 1827-1833 годы (по другим данным, в 1827-1828 годы) начальник дивизионной школы. С 1833 года (по другим данным, с 1828 года) в типографском бюро прусского Генерального Штаба.
В 1836-1839 годы военный советник турецкой армии, руководил укреплением крепостей на Дунайском ТВД, проводил топографические съёмки, участвовал в боевых действиях турецкой армии против курдов и египтян. По возвращении в Пруссию служил в штабе корпуса, начальника отдела Генерального Штаба, затем начальник штаба корпуса.
В 1858-1888 годы возглавлял прусский (с 1871 года имперский) Генеральный Штаб.
При поддержке и содействии канцлера О. фон Бисмарка усовершенствовал военную организацию Пруссии: способствовал созданию массовой армии, перевооружению её нарезной артиллерией и стрелковым оружием; разработал мобилизационный план и план военных перевозок, обеспечившие ускоренные сроки мобилизации и развёртывания войск на ТВД. По его инициативе создавалась развитая сеть железных дорог, телеграфа, баз снабжения. Реорганизовал управление вооруженными силами, упростил перевод армии с мирного на военное положение, провёл преобразования в боевой подготовке войск. Мольтке Старший участвовал в датско-прусских войнах 1848-1850 годов и 1864 года - начальнк штаба союзной армии.
В австро-прусской 1866 года и франко-прусской 1870-1871 годы войнах Мольтке Старший - начальник полевого штаба, а фактически главнокомандующий прусскими войсками. Последние 16 лет пребывания на посту начальника Генерального Штаба посвятил теоретического обобщению опыта войн Пруссии с Данией, Австрией, Францией и русско-турецкой войны 1828-1829 годов.
Почетный член Николаевской академии Генерального Штаба Российской империи (1876 год).
В теории военного искусства поддерживал идею о неизбежности войн и их «цивилизирующей» роли в развитии общества. В своих трудах сделал попытку теоретически осмыслить новые явления в области применения массовых армий: разработал систему упреждающего развёртывания и сосредоточения войск, принципы внезапного начала военных действий охватом противника с флангов и молниеносного его разгрома в генеральном сражении («врозь идти, вместе драться»). Он не отрицал связи войны с политикой, однако считал, что политика оказывает решающее воздействие лишь на начало и конец войны; метафизически толковал взаимосвязь стратегии и тактики, не понял руководящей роли первой по отношению ко второй; преувеличивал роль полководца и не признавал действия объективных законов войны.
Мольтке Страший являлся одним из создателей теории тотальной, быстротечной войны. Ему же принадлежит приоритет в разработке плана одновременной войны на два фронта - против Франции и России. На закате своей военой карьеры сделал верный прогноз о затяжном характере будущей мировой войны, шедший вразрез с выводами Генерального Штаба, политиков и экономистов большинства государств.
Сочинения:
Русско-турецкая кампания в Европейской Турции 1828 и 1829 г. СПб., 1876–1883. Т. 1–2;
Gesammelte Schriften und Denkwürdigkeiten. B., 1892–1893. Bd 1–8;
Militarische Werke. B., 1892–1912. Bd 1–17;
Первая Датская кампания (1848–1849 гг.). СПб., 1898;
Военные поучения: Оперативная подготовка к сражению. М., 1936;
История германо-французской войны 1870–1871 гг. М., 1937;
[Статьи] // Стратегия в трудах военных классиков. М., 2003.