МОЛЬТКЕ СТАРШИЙ ХЕЛЬМУТ КАРЛ БЕРНХАРД ФОН

МОЛЬТКЕ СТАРШИЙ ХЕЛЬМУТ КАРЛ БЕРНХАРД ФОН - Прусский и германский во­енный дея­тель, во­енный тео­ре­тик и ис­то­рик, генерал-фельдмаршал (1871 год).

Окон­чил ка­дет­ский кор­пус в Ко­пен­га­ге­не (1818 год) и Бер­лин­скую во­енную ака­де­мию (1826 год).

Во­енную служ­бу на­чал в 1819 году офи­це­ром датской ар­мии, с 1822 года в прусской ар­мии. В 1827-1833 годы (по другим дан­ным, в 1827-1828 годы) начальник ди­ви­зи­он­ной шко­лы. С 1833 года (по другим дан­ным, с 1828 года) в ти­по­граф­ском бю­ро прусского Генерального Штаба.

В 1836-1839 годы во­енный со­вет­ник турецкой ар­мии, ру­ко­во­дил ук­ре­п­ле­ни­ем кре­по­стей на Ду­най­ском ТВД, про­во­дил то­по­гра­фические съём­ки, уча­ст­во­вал в бое­вых дей­ст­ви­ях турецкой ар­мии про­тив кур­дов и егип­тян. По воз­вра­ще­нии в Прус­сию слу­жил в шта­бе кор­пу­са, начальника от­де­ла Генерального Штаба, за­тем начальник шта­ба кор­пу­са.

В 1858-1888 годы воз­глав­лял прусский (с 1871 года им­пер­ский) Генеральный Штаб.

При под­держ­ке и со­дей­ст­вии канц­ле­ра О. фон Бис­мар­ка усо­вер­шен­ст­во­вал во­енную ор­га­ни­за­цию Прус­сии: спо­соб­ст­во­вал со­зда­нию мас­со­вой ар­мии, пе­ре­воо­ру­же­нию её на­рез­ной ар­тил­ле­ри­ей и стрелковым ору­жи­ем; раз­ра­бо­тал мо­би­ли­зационный план и план во­енных пе­ре­во­зок, обес­пе­чив­шие ус­ко­рен­ные сро­ки мо­би­ли­за­ции и раз­вёр­ты­ва­ния войск на ТВД. По его инициати­ве соз­да­ва­лась раз­ви­тая сеть же­лез­ных до­рог, те­ле­гра­фа, баз снаб­же­ния. Ре­ор­га­ни­зо­вал управ­ле­ние воо­руженными си­ла­ми, уп­ро­стил пе­ре­вод ар­мии с мир­но­го на во­енное по­ло­же­ние, про­вёл пре­об­ра­зо­ва­ния в бое­вой под­го­тов­ке войск. Мольтке Старший уча­ст­во­вал в датско-прусских вой­нах 1848-1850 годов и 1864 года - начальнк шта­ба со­юз­ной ар­мии.

В ав­ст­ро-прусской 1866 года и фран­ко-прусской 1870-1871 годы вой­нах Мольтке Старший - начальник по­ле­во­го шта­ба, а фак­ти­че­ски глав­но­ко­мандующий прусскими вой­ска­ми. По­след­ние 16 лет пре­бы­ва­ния на по­сту начальника Генерального Штаба по­свя­тил тео­ре­тического обоб­ще­нию опы­та войн Прус­сии с Да­ни­ей, Ав­ст­ри­ей, Фран­ци­ей и русско-турецкой вой­ны 1828-1829 годов.

Почетный член Ни­ко­ла­ев­ской ака­де­мии Генерального Штаба Российской им­пе­рии (1876 год).

В тео­рии во­енного ис­кус­ст­ва под­дер­жи­вал идею о не­из­беж­но­сти войн и их «ци­ви­ли­зи­рую­щей» ро­ли в раз­ви­тии об­ще­ст­ва. В сво­их тру­дах сде­лал по­пыт­ку тео­ре­ти­че­ски ос­мыс­лить но­вые яв­ле­ния в об­лас­ти при­ме­не­ния мас­со­вых ар­мий: раз­ра­бо­тал сис­те­му уп­ре­ж­даю­ще­го раз­вёр­ты­ва­ния и со­сре­до­то­че­ния войск, прин­ци­пы вне­зап­но­го на­ча­ла во­енных дей­ст­вий ох­ва­том про­тив­ни­ка с флан­гов и мол­ние­нос­но­го его раз­гро­ма в ге­не­раль­ном сра­же­нии («врозь ид­ти, вме­сте драть­ся»). Он не от­ри­цал свя­зи вой­ны с по­ли­ти­кой, од­на­ко счи­тал, что по­ли­ти­ка ока­зы­ва­ет ре­шаю­щее воз­дей­ст­вие лишь на на­ча­ло и ко­нец вой­ны; ме­та­фи­зи­че­ски тол­ко­вал взаи­мо­связь стра­те­гии и так­ти­ки, не по­нял ру­ко­во­дя­щей ро­ли пер­вой по от­но­ше­нию ко вто­рой; пре­уве­ли­чи­вал роль пол­ко­вод­ца и не при­зна­вал дей­ст­вия объ­ек­тив­ных за­ко­нов вой­ны.

Мольтке Страший яв­лял­ся од­ним из соз­да­те­лей тео­рии то­таль­ной, бы­ст­ро­теч­ной вой­ны. Ему же при­над­ле­жит при­ори­тет в раз­ра­бот­ке пла­на од­но­временной вой­ны на два фрон­та - про­тив Фран­ции и Рос­сии. На за­ка­те сво­ей во­еной карь­е­ры сде­лал вер­ный про­гноз о за­тяж­ном ха­рак­те­ре бу­ду­щей ми­ро­вой вой­ны, шед­ший враз­рез с вы­во­да­ми Генерального Штаба, по­ли­ти­ков и эко­но­ми­стов боль­шин­ст­ва го­су­дарств.

Сочинения:

Рус­ско-ту­рец­кая кам­па­ния в Ев­ро­пей­ской Тур­ции 1828 и 1829 г. СПб., 1876–1883. Т. 1–2;

Gesammelte Schriften und Denkwür­dig­keiten. B., 1892–1893. Bd 1–8;

Militari­sche Werke. B., 1892–1912. Bd 1–17;

Пер­вая Дат­ская кам­па­ния (1848–1849 гг.). СПб., 1898;

Во­ен­ные по­уче­ния: Опе­ра­тив­ная под­го­тов­ка к сра­же­нию. М., 1936;

Ис­то­рия гер­ма­но-фран­цуз­ской вой­ны 1870–1871 гг. М., 1937;

[Ста­тьи] // Стра­те­гия в тру­дах во­ен­ных клас­си­ков. М., 2003.