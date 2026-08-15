МОЛЬТКЕ МЛАДШИЙ, ХЕЛЬМУТ ИОГАНН ЛЮДВИГ ФОН

Мольтке ( нем. Moltke) Младший, Хельмут Иоганн Людвиг фон (25.05.1848, Герсдорф, Мекленбург — 18.06.1916, Берлин) — германский военный деятель, начальник германского Генерального штаба в 1906—1914. Племянник Х. Мольтке Старшего . Из аристократической военной семьи, на прусской военной службе с 1869. Участник Франко-германской войны 1870—1871 . В 1878 окончил Берлинскую военную академию, в 1880 поступил на службу в Генеральный штаб, через год стал адъютантом Х. Мольтке Старшего, после смерти которого был приближен ко двору и назначен флигель-адъютантом императора Вильгельма II , что впоследствии сыграло определяющую роль в его карьере. В 1893—1902 командовал различными воинскими подразделениями, с 1903 — генерал-квартирмейстер, в 1906 возглавил Большой Генеральный штаб германской армии. В основу военного планирования при М. М. был положен план Шлиффена , предполагавший войну на два фронта, однако М. М. настоял на его доработке, что привело к ослаблению Западного фронта германской армии, в чем ряд военных историков видит причины провала германского плана по быстрому разгрому Франции в начале Первой мировой войны. В начале августа 1914 назначен Начальником полевого штаба армии, т. е. фактически главнокомандующим германской армии. Неудачные действия М. М. стали одной из причин германского поражения в Марнском сражении 1914. В середине сентября 1914 он был уволен с поста начальника Полевого штаба, вскоре назначен заместителем начальника Генерального штаба, однако к командованию войсками и принятию стратегических решений более не допускался.

Лит. : Риттер X. Критика мировой войны. Наследство графа Мольтке и Шлиффена в мировой войне. Петроград, 1923; Steffen A . Der Chef des Generalstabs. Dramatische Handlung in funf Akten. Dornach, 1927; Helmuth von Moltke 1848—1916. Dokumente zu seinem Leben und Wirken / Hrsg. von A. Bracher, Th. Meyer. Bd. 1—2. Basel, 1993; Jessen O . Die Moltkes. Munchen, 2011. А. Г. Матвеева.