МОЛЬТКЕ МЛАДШИЙ ХЕЛЬМУТ ИОГАНН ЛЮДОВИГ ФОН
МО́ЛЬТКЕ МЛА́ДШИЙ ХЕ́ЛЬМУТ ИОГА́НН ЛЮДО́ВИГ ФОН - Германский военный деятель, генерал-полковник (1914 год). Племянник Х. Мольтке Старшего.
Окончил Берлинскую военную академию (1878 год). В 1869 году вступил фанен-юнкером в 86-й фузилёрный полк.
Участник франко-прусская войны 1870-1871 годоы. В 1880 году зачислен в ГШ. С 1881 года адъютант Мольтке Старшего, после смерти которого назначен флигель-адъютантом императора Вильгельма II.
С 1893 года командующий гвардейской роты. В 1899-1902 годы командующий 1-й гвардейской пехотной бригады, затем 1-й гвардейской дивизии. С 1903 года генерал-квартирмейстер, с 1906 года начальник германского (большого) Генерального Штаба
Активно участвовал в планировании, подготовке и развязывании Первой мировой войны. В основу подготовки Германии к войне положил Шлиффена план 1905 года, однако внёс в него поправки: при развёртывании германской армий на театре войны несколько ослабил силы, предназначенные для разгрома Франции, но усилил группировку в Восточной Пруссии, направленную против России.
С началом войны назначен начальником Полевого Генерального Штаба. На этом посту вновь предпринял шаги по усилению германской армии в Восточной Пруссии за счёт ослабления ударного крыла Западного фронта. В 1914 году во время сражения на р. Марна (см. Марнские сражения 1914, 1918 годы) открытый германский фланг был атакован французской армией. Последующие действия Мольтке Младшего не соответствовали обстановке, привели к потере управления и провалу плана молниеносного разгрома французской армии.
По этой причине в сентябре 1914 года он отстранён от должности.
С декабря 1914 года заместитель начальника Генерального Штаба.