МОЛОТОВ (СКРЯБИН) ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ (новая)

Российский политический деятель, советский государственный и политический деятель. В 1930-1941 гг. - председатель Совета народных комиссаров СССР. В 1939—1949, 1953—1956 годах – нарком, с 1946 г. – министр иностранных дел СССР.

Родился в семье приказчика. В 1902-1908 гг. учился в Казанском первом реальном училище. С 1906 г. – член РСДРП, большевик. В 1909 г. был арестован и выслан в Вологодскую губернию. После освобождения в 1911 г. поступил в Санкт-Петербургский политехнический институт. Был секретарем редакции большевистской «Правды» в 1912-1913 гг. Перешел на нелегальное положение. В 1915 г. арестован и выслан в Иркутскую губернию. В 1916 г. бежал. Был включен в Русское бюро ЦК РСДРП(б). Стал использовать псевдоним Молотов.

Начало Великой российской революции сделало М. одним из видных политиков Петрограда, ведь более известные партийные лидеры в большинстве своем находились за рубежом или в местах заключения. Еще до прибытия В. Ленина в Россию М. выступал против какой-либо поддержки Временного правительства. Член Петроградского комитета РСДРП(б). 4(17).03.1917 г. введён в редакцию «Правды». Стал депутатом и членом Исполкома Петроградского совета. Делегат VII (апрельской) конференции РСДРП(б) и VII съезда РСДРП(б). Член Петроградского ВРК в октябре-декабре 1917 г. В 1918-1919 гг. председатель СНХ Петроградской и Северной коммуны. Автор брошюры «Как рабочие учатся строить своё хозяйство». В 1919-1920 гг. - уполномоченный ЦК РКП(б) и СНК в Поволжье, председатель Нижегородского губисполкома. В 1920 г. –секретарь Донецкого губкома РКП(б). В ноябре 1920 - марте 1921 гг. — секретарь ЦК КП(б) Украины. Кандидат в члены ЦК РКП(б). Член ЦК с 1921 г.

В 1921 г. женился на П. Жемчужиной. У них была дочь Светлана. Среди внуков – известный политик начала XXI в. В. Никонов.

C 16.03.1921 г. - секретарь ЦК ВКП(б) (в 1921-1922 гг. – ответственный секретарь), кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б). Соратник И. Сталина во внутрипартийной борьбе и построении номенклатуры. С 010.01.1926 г. – член Политбюро. В 1928-1929 гг., во время борьбы с «правым уклоном», первый секретарь Московского горкома ВКП(б), провел чистку парторганизации.

В 1924—1927 гг. кандидат в члены, в 1929—1931 гг. — член Президиума ЦИК СССР.

19.12.1930 г. М. назначен председателем СНК СССР и СТО. После роспуска СТО в 1937 г. возглавлял до 1940 г. Комиссию обороны. В 1937—1939 гг. также председатель Экономического Совета СНК СССР. Один из ведущих организаторов первых пятилеток, индустриализации, коллективизации. В 1931—1932 гг. - чрезвычайный уполномоченный по хлебозаготовкам на юге Украины. Участвовал в организации Большого террора 1937-1938 гг. Входил в узкий круг соратников Сталина в Политбюро.

03.05.1939 г. по совместительству назначен Наркомом иностранных дел вместо М. Литвинова. Участвовал в англо-франко-советских переговорах 1939 г. Осуществлял сближение с Германией, подписал с И. Риббентропом советско-германский пакт о ненападении 23.08.1939 г. и договор о дружбе и границе 28.09.1939 г. Был одним из основных организаторов территориального расширения СССР в 1939-1940 гг., в результате которого к Советскому Союзу были присоединены западные части Украины, Белоруссии, Эстония, Латвия, Литва, Бессарабия, Карельский перешеек. Подписал советско-японский пакт о нейтралитете 13.04.1941 г.

12-13.11.1940 г. вел переговоры в Берлине с И. Риббентропом и А. Гитлером. Нацистские лидеры предложил СССР сотрудничество в борьбе с Британской империей и последующий раздел мира. М. допустил участие СССР в Берлинском пакте «при условии, что Россия является партнером, а не объектом». Но конкретные предложения Молотова предоставить СССР возможность создания советских военных баз в Болгарии и Турции (в проливах Босфор и Дарданеллы) для прикрытия черноморского побережья СССР были отвергнуты германской стороной. Гитлер также отверг намерение СССР попытаться снова решить «проблему» Финляндии. Острую полемику вызвали и другие спорные проблемы, связанные с территориальным расширением СССР в 1939-1940 гг. Обсудив со Сталиным предложения Гитлера и Риббентропа, 25.11.1940 г. М. сообщил германскому послу В. Шуленбургу, что «Советское правительство готово принять проект Пакта Четырех Держав», но только при условии выполнения ряда условий: вывод немецких войск из Финляндии, заключение пакта о взаимопомощи между СССР и Болгарией, создание советских баз в проливах, отказ Японии от ее концессионных прав на Сахалине. Тогда СССР готов определить, что «зона к югу от Батуми и Баку в общем направлении в сторону Персидского залива признается центром территориальных устремлений Советского Союза». Такой ответ не удовлетворил Гитлера. СССР претендовал на укрепление своих позиций в Европе, отказавшись от претензий на британские территории. 18.12.1940 Гитлер подписал план «Барбаросса».

08.03.1940 г. город Пермь был переименован в Молотов, а Пермская область — в Молотовскую (эти названия сохранялись до октября 1957 г.).

06.05.1941 г. М. был освобождён от должности председателя Совнаркома СССР, на этот пост был назначен И. Сталин. М. стал заместителем председателя Совнаркома.

22.06.1941 г. именно М. выступил с речью в связи с нападением Германии на СССР и началом Великой Отечественной войны. Эту речь он закончил словами: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».

30.06.1941 г. вошел в Государственный комитет обороны в качестве заместителя председателя. Член Ставки Верховного главного командования.

М. стал одним из ведущих организаторов Антигитлеровской коалиции. 12.07.1941 г. М. подписал Соглашение между правительствами СССР и Великобритании о совместных действиях в войне против Германии. В мае - июне 1942 г. М. совершил визит в Великобританию и США, перелетев через занятую противником территорию. 26.05.1942 г. подписал с Э. Иденом советско-британский договор о союзе.

С 16.08.1942 г. М. - первый заместитель председателя СНК. Отвечал за внешнюю политику, производство танков, развитие науки. 30.09.1943 г. удостоен звания Героя социалистического труда.

Участник Тегеранской (1943 г.), Ялтинской, Потсдамской и Сан-Францисской (1945 г.) конференций. Возглавлял советские делегации на сессиях Совета министров иностранных дел союзников и на Парижской мирной конференции 1946 г.

С 19.03.1946 г. – Министр иностранных дел, заместитель председателя Совета министров СССР. Руководил советской внешней политикой в условиях «Холодной войны». Среди его важнейших внешнеполитических акций – поддержка Советским союзом создания государства Израиль в 1948 г. Участвовал в организации процессов над военными преступниками. Участвовал в организации атомного проекта. Председатель Комитета информации при СМ СССР, занимавшегося вопросами разведки.

04.03.1949 г. заменен на посту министра иностранных дел СССР А. Вышинским. В 1949 г. была арестована его жена П. Жемчужина. С 1952 г. – член Президиума ЦК КПСС. Вместе с А. Микояном подвергнут критике Сталиным на октябрьском пленуме ЦК КПСС 1952 г.

С 5.03.1953 г., после смерти Сталина, М. снова стал министром иностранных дел (до июня 1956 г.) и первым заместителем председателя Совета министров СССР. Поддержал решение об аресте Л. Берия. Участвовал в выработке доклада о культе личности Сталина на ХХ съезде КПСС. В 1955 г. М. назначен председателем комиссии по пересмотру дел военачальников, репрессированных в 30-е гг. Снят с поста министра иностранных дел в связи с разногласиями с Н. Хрущевым, в частности, по вопросу о преодолении советско-югославского конфликта. В ноябре 1956 г. назначен министром государственного контроля СССР.

В июне 1957 г. выступил против политики Н. Хрущева вместе с большинством членов Президиума ЦК КПСС. Проиграв столкновение со сторонниками Хрущева на июньском пленуме ЦК, был объявлен одним из лидеров «антипартийной группы Молотова, Маленкова, Кагановича и примкнувшего к ним Шепилова». 29.06.1957 г. снят со всех постов и выведен из Президиума ЦК и ЦК КПСС.

В 1957-1960 гг. – посол СССР в Монголии. В 1960-1962 гг. - глава советского представительства при штаб-квартире агентства ООН по атомной энергетике в Вене. На XXII съезде КПСС подвергнут критике за участие в сталинских репрессиях и исключен из КПСС вместе с Маленковым и Кагановичем.

12.09.1963 г. отправлен на пенсию. Находясь на пенсии, направлял записки в ЦК КПСС по важнейшим политическим вопросам. В 1984 г. был восстановлен в КПСС с сохранением партстажа, и Генеральный секретарь К. Черненко лично вручил ему партбилет.

Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Молотов вошел в историю как второй по влиянию советский деятель эпохи Сталина.