«МОЛОТ ВЕДЬМ»

«Молот ведьм» ( лат. Malleus maleficarum; полное название: «Молот ведьм, подобно острейшему мечу поражающий ведьм и их ересь») — трактат немецких доминиканцев Генриха Крамера (Инститорис, ум. 1505) и Якоба Шпренгера (ум. 1495) о колдовстве, ведьмах и способах борьбы с ними. Впервые напечатан в 1486 или 1487 в Шпайере, в типографии Петера Драха.

Обстоятельства создания «М. в.» связаны с противоречиями между Крамером, который в качестве инквизитора занимался организацией ведовских процессов, и германскими прелатами. По ходатайству Крамера папа Иннокентий VIII издал буллу «Summis desiderantes affectibus» (5 декабря 1484), в которой признал существование вредоносных ведьм и поручил Крамеру и Шпренгеру искоренять ведовство в церковных провинциях Гамбург—Бремен, Зальцбург, Кельн, Майнц и Трир. После неудачного для Крамера исхода процесса над ведьмами в Инсбруке в 1486 инквизитор был изгнан из города епископом Бриксенским. Крамер считается основным автором «М. в.», степень участия Шпренгера (декан факультета теологии Кельнского университета) в написании трактата остается предметом дискуссии.

Первая книга «М. в.» посвящена доказательствам реальности колдовства на основании теологии, натурфилософии и примеров из жизни. По убеждению авторов, сатана стремится навредить людям при помощи женщин, которые описаны как легкомысленные, малодушные и похотливые создания, практически неспособные противостоять искушениям (приведена этимология лат. femina — «женщина» от fides — «вера» и minus — «меньше»). Заключив союз с дьяволом, женщина вступает с ним в половую связь (излагается учение об инкубах и суккубах) и полностью подчиняется его воле. Авторы приравнивают к ереси не только колдовство, но и отрицание его реальности («Величайшая ересь — не верить в деяния ведьм»). Во второй книге описываются отдельные аспекты вредоносной деятельности демонов и ведьм с многочисленными примерами (богохульство, наведение порчи, умерщвление детей, уничтожение имущества и т. д.; особое внимание уделено половой сфере). Третья книга содержит подробные советы по организации ведовских процессов, проведению судебно-следственных процедур. Рекомендуются передавать дела в светские суды, придерживаться презумпции вины, применять пытки и воздерживаться от оправдательных приговоров. Опираясь на теологические труды Фомы Аквинского, трактаты по демонологии и пособия для инквизиторов, авторы «М. в.» интерпретировали их в духе дуалистической картины мира (постоянная борьба между светлым и темным началами) и женоненавистничества.

Публикация «М. в.» вызвала противоречивые отклики. Авторы трактата заявили о его апробации теологами Кельнского университета, но некоторые теологи впоследствии это отрицали, поэтому существует мнение о подложности соответствующих документов. В судах инквизиции «М. в.» не использовался, в XVI в. испанские и римские инквизиторы отрицали теоретическую и практическую значимость трактата. Между католическими теологами велись споры о соответствии «М. в.» традиционной схоластической демонологии, возможности его использования с точки зрения права и морали. Поддержку авторам «М. в.» оказало руководство доминиканского ордена, вскоре трактат приобрел широкую известность (к 1669 было выпущено 36 печатных изданий, в основном в Германии) и в XVI—XVII вв. повлиял на организацию массовых процессов над ведьмами, в том числе на протестантских землях. Противник охоты на ведьм иезуит Фридрих Шпее (1591—1635) осудил «М. в.» и подобную литературу, отметив абсурдный характер теоретических построений и порочность методов выявления и преследования ведьм. Критика Шпее была одной из причин упадка популярности «М. в.» Интерес к трактату возродился в XX в., когда «М. в.» ошибочно рассматривали как образцовое пособие для инквизиторов.

Публ. : Молот ведьм / Пер. Н. Т. Цветков. Борисов, 1932 (2-е изд. — М., 1990); Malleus maleficarum / Ed. C. S. Mackay. 2 vols. Cambridge, 2006.

Лит. : Горфункель А. X. «Молот ведьм» — средневековье или Возрождение? // Культура Возрождения и общество. М., 1986. С. 162—171; Segl P. Der Hexenhammer. Entsteh­ung und Umfeld des «Malleus maleficarum» von 1487. Koln, 1988; Brauner S. Fearless Wives and Frigh­tened Shrews: The Construction of the Witch in Early Modern Germany. Amherst, 1995; Kors A. Ch., Peters E. Witchcraft in Europe, 400—1700: A Documentary History. Philadelphia, 2000; Broedel H. P. The «Malleus Maleficarum» and the Construction of Witchcraft: Theology and Popular Belief. Manchester–New York, 2003. А. А. Королев.