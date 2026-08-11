МОЛОДЯКОВА, ЭЛЬГЕНА ВАСИЛЬЕВНА

Молодякова, Эльгена Васильевна (29.07.1937, Магаданская обл. — 18.06.2016, Москва) — российский историк-японовед. Доктор исторических наук (1993), профессор (1999). Из семьи инженера. Окончила Институт восточных языков МГУ (1960). В 1965—2016 — в Институте востоковедения АН СССР/РАН, руководитель Центра японских исследований (с 2000), заместитель директора (с 2009). Профессор МГИМО-У (1995—2009). Главный редактор ежегодника «Япония» (2000—2012), журнала «Знакомьтесь — Япония» (2008—2009), «Российского японоведческого журнала» (2010—2012). Публиковалась с 1981 (с 1972 в изданиях для служебного пользования). Основные работы посвящены Японии после Второй мировой войны: политика (парламент, партии, проф­союзы), общество (модернизация, среда обитания, образование), культура (праздники, ремесла, кухня), религиозная жизнь.

Соч .: Теория и практика парламентской деятельности Коммунистической партии Японии. М., 1987; Праздники в Японии: традиции и социальные функции. М., 1990 (соавт. С. Б. Маркарьян); Япония: профсоюзы и общество. М., 1994; Японское общество: книга перемен (Полтора века эволюции). М., 1996 (соавт. С. Б. Маркарьян); Мацури. Традиционные праздники Японии. М., 2004 (соавт. С. Б. Маркарьян); История Японии. ХХ век. М., 2007 (соавт. С. Б. Маркарьян, В. Э. Молодяков); Япония: тотальная победа консерваторов. Избранные работы 2000—2016. М., 2017. Лит

Лит .: Тимонина И. Л. Япония как судьба и призвание: жизнь и труды Э. В. Молодяковой // Молодякова Э. В. Япония: тотальная победа консерваторов. Избранные работы 2000—2016. М., 2017. И. Л. Тимонина.