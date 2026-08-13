МОЛОДОВА

МОЛОДОВА - груп­па ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков на тер­ри­то­рии и близ су­ще­ст­во­вав­ше­го в XX веке села Мо­ло­до­ва (Молодово, Со­ки­рян­ский район Чер­но­виц­кой области, Ук­раи­на).

Важ­ней­шие из них - сто­ян­ки, даю­щие для Среднего Под­не­ст­ро­вья куль­тур­ную ко­лон­ку от сред­не­го па­лео­ли­та до ме­зо­ли­та: Молодова I, свя­зан­ная с лёс­со­вид­ны­ми от­ло­же­ния­ми, пе­ре­кры­ваю­щи­ми ал­лю­вий второй тер­ра­сы р. Днестр, и Молодова V, на мы­со­об­раз­ном скло­не от третьей ко второй над­пой­мен­ной тер­ра­се (высота 45-65 м над ре­кой).

Молодова I от­кры­та в 1928 году румынским гео­ло­гом И. Бо­те­зом, ис­сле­до­ва­лась им и румынским гео­ло­гом Н. Мо­ро­ша­ном в 1931 году. Молодова V от­кры­та укранским ар­хео­ло­гом А.П. Чер­ны­шом; ра­бо­ты под его ру­ко­во­дством в 1948-1952 годы на Молодове I, в 1951 году и 1953 году на Молодове V; российского гео­ло­га И.К. Ива­но­вой в 1954 году на Молодове I; их со­вме­ст­но в 1955-1961 годы, 1974-1980 годы на Молодове I, в 1954-1960 годы, 1962 годы, 1964 годы на Молодове V.

На Молодове I вы­де­ле­но 8 куль­тур­ных сло­ёв (от­ло­же­ния мощ­но­стью до 18 м), ис­сле­до­ва­на пл. до 1200 м2. В 5 сло­ях Му­стье ка­мен­ный ин­вен­тарь од­но­ро­ден, мно­го­чис­лен­ны ско­лы и нук­ле­усы , ти­пич­ные для Ле­вал­луа, сре­ди ору­дий пре­об­ла­да­ют скрёб­ла и ост­ро­ко­неч­ни­ки. А.П. Чер­ныш от­но­сил эту ин­ду­ст­рию к Ле­вал­луа- Му­стье, Н.К. Ани­сют­кин - к «ти­пич­но­му» Му­стье ле­вал­лу­аз­ской фа­ции. Пред­став­лен так называемый ма­мон­то­вый фау­ни­стический ком­плекс: ма­монт (пре­об­ла­да­ет), шер­сти­стый но­со­рог, би­зон, ло­шадь, бла­го­род­ный и се­вер­ный оле­ни и др. Есть лось, бу­рый мед­ведь. Все­мир­ную из­вест­ность по­лу­чил 4-й слой Му­стье (ра­дио­уг­ле­род­ная да­та бо­лее 44 тысяч лет на­зад), где бы­ло за­фик­си­ро­ва­но оваль­ное в пла­не (10×7,5 м) ско­п­ле­ние ос­тат­ков жи­зне­дея­тель­но­сти, в том числе кон­ст­рук­ций из рас­ко­ло­тых че­ре­пов, кос­тей, бив­ней ма­мон­та и не­сколь­ких оча­гов. А.П. Чер­ныш ин­тер­пре­ти­ро­вал его как раз­ва­ли­ны жи­ли­ща ти­па яран­ги; од­на­ко, воз­мож­но, что оно - ре­зуль­тат на­ло­же­ния не­сколь­ких раз­но­временных объ­ек­тов, например вет­ро­вых за­сло­нов. В этом же слое об­на­ру­же­ны кос­ти со сле­да­ми на­ре­зок и ям­ка­ми, во 2-м слое Му­стье - ло­пат­ка ма­мон­та, на ко­то­рой вы­гра­ви­ро­ва­ны па­рал­лель­ные вол­ни­стые и зиг­за­го­об­раз­ные ли­нии, а так­же ли­нии и зиг­за­ги, на­ри­со­ван­ные чёр­ной крас­кой (по мне­нию А.П. Чер­ны­ша - сле­ды древ­ней­шей жи­во­пи­си).

На Молодове I в ниж­нем слое верх­не­го па­лео­ли­та (его ран­няя по­ра по А.П. Чер­ны­шу) ин­вен­тарь не­мно­го­чис­лен и со­сто­ит из нук­ле­усов, пла­стин, от­ще­пов, еди­нич­ных рез­цов, пла­стин и от­ще­пов с ре­ту­шью. В верх­них сло­ях (2 и 1) верх­не­го па­лео­ли­та (его позд­ней по­ры) ско­п­ле­ния на­хо­док в основном свя­за­ны с ко­ст­ри­ща­ми. Ин­вен­тарь сло­ёв 2 и 1 бли­зок, что да­ло ос­но­ва­ние го­во­рить об их ге­не­тические свя­зи. Сре­ди крем­нё­вых ору­дий пре­об­ла­да­ют рез­цы и скреб­ки, мно­го­чис­лен­ны пла­стин­ки с при­ту­п­лен­ным кра­ем, есть мик­ро­ост­рия. Из­де­лия из кос­ти и ро­га се­вер­но­го оле­ня в слое 2 пред­став­ле­ны на­ко­неч­ни­ка­ми ко­пий и дро­ти­ков, ло­щи­лом, так называемыми мо­лот­ка­ми, в слое 1 - на­ко­неч­ни­ка­ми дро­ти­ков, ро­го­вой муф­той, «мо­лот­ка­ми», «мо­ты­гой» ти­па Линг­би. В слое 1 най­де­на и ру­ко­ять из реб­ра ма­мон­та. В слое ме­зо­ли­та (ран­не­го по А.П. Чер­ны­шу) из­де­лия, кос­ти жи­вот­ных, ра­ко­ви­ны мол­лю­сков кон­цен­три­ро­ва­лись во­круг двух ко­ст­рищ. Крем­нё­вые ору­дия пред­став­ле­ны рез­ца­ми, скреб­ка­ми, пла­сти­на­ми и от­ще­па­ми с ре­ту­шью, про­кол­ка­ми, ост­рия­ми, пла­стин­ка­ми с при­ту­п­лен­ным кра­ем; ро­го­вые - дву­мя то­по­ро­вид­ны­ми и од­ним мо­лот­ко­вид­ным пред­ме­том. В сло­ях позд­не­го па­лео­ли­та и ме­зо­ли­та пре­об­ла­да­ют кос­ти се­вер­но­го оле­ня.

На Молодове V вы­де­ле­но 20 куль­тур­ных сло­ёв и го­ри­зон­тов, слои Му­стье ис­сле­до­ва­ны на пл. 256 м2, верх­не­го па­лео­ли­та - около 750 м2, ме­зо­ли­та - около 970 м2; За­фик­си­ро­ва­ны мно­го­численные ско­п­ле­ния на­хо­док, как пра­ви­ло свя­зан­ные с ко­ст­ри­ща­ми (по А.П. Чер­ны­шу - сле­ды про­из­водственных уча­ст­ков и жи­лищ). К Му­стье от­но­сят­ся слои 12, 12а, 11, го­ри­зон­ты 11б, 11а, 10в, да­ти­руе­мые И.К. Ива­но­вой ран­ним от­рез­ком вюрм­ско­го оле­де­не­ния. Ма­те­ри­ал бли­зок Молодове I. Го­ри­зон­ты 10а и 10б со­дер­жат ин­вен­тарь, пе­ре­ход­ный от Му­стье к верх­не­му па­лео­ли­ту.

Слой 10 Молодовы V (ран­ний пе­ри­од верх­не­го па­лео­ли­та) стра­ти­гра­фи­че­ски от­но­сит­ся к так называемой брян­ской ис­ко­пае­мой поч­ве (35/30 - 25 тысяч лет на­зад). Крем­нё­вые нук­ле­вид­ные скреб­ки и рез­цы, мик­ро­пла­сти­ны с крае­вой ре­ту­шью - по­ка­за­те­ли тра­ди­ций Оринь­я­ка; най­ден и дву­сто­рон­не об­ра­бо­тан­ный че­реш­ко­вый на­ко­неч­ник. К сред­ней по­ре верх­не­го па­лео­ли­та от­но­сят­ся слои 9-7, го­ри­зонт 6а. Крем­нё­вые пла­сти­ны и мик­ро­пла­сти­ны с при­ту­п­лен­ным кра­ем по­зво­ля­ют от­не­сти их к Восточному Гра­вет­ту. Слой 9 при­над­ле­жит к за­клю­чительным эта­пам «брян­ско­го» вре­ме­ни. В бо­лее позд­них сло­ях 8 и 7 (для слоя 8 ра­дио­уг­ле­род­ная да­та - древ­нее 24600; для слоя 7 - 23700±320 и 23000±800 лет на­зад) есть на­ко­неч­ни­ки с бо­ко­вой вы­ем­кой, в слое 7 - но­жи кос­тён­ков­ско­го ти­па (см. Кос­тён­ков­ско-ав­де­ев­ская куль­ту­ра), гра­ветт­ские ост­рия с при­ту­п­лен­ным кра­ем, сде­лан­ные из ро­га и кос­ти «жез­лы на­чаль­ни­ков», на­ко­неч­ни­ки ко­пий и дро­ти­ков, кир­ко­об­раз­ные ору­дия, ру­ко­яти для крем­нё­вых ору­дий.

Позд­няя и фи­наль­ная по­ра верх­не­го па­лео­ли­та пред­став­ле­ны в Молодове V слоя­ми 6-2; ра­дио­уг­ле­род­ные да­ти­ров­ки: слоя 6 - 16750±250 и 17500±180; слоя 5 - 17000±180; слоя 3 - 13370±540; слоя 2 - 12300±140 и 11900±238 лет на­зад. Крем­нё­вые скреб­ки, рез­цы различных ти­пов, пла­стин­ки и мик­ро­пла­стин­ки с при­ту­п­лен­ным кра­ем ха­рак­тер­ны для куль­тур эпи­гра­вет­та. Най­де­ны схе­ма­ти­зи­ро­ван­ные ан­тро­по­морф­ные фи­гур­ки из кос­ти (слой 6) и бив­ня (слой 3) ма­мон­та, в сло­ях 4 и 2 - фраг­мен­ты музыкальных ин­ст­ру­мен­тов, ве­ро­ят­но флейт. Фау­на от­ли­ча­ет­ся от му­сть­ер­ской тем, что пре­об­ла­да­ли се­вер­ный олень и ло­шадь, на­чи­ная с 8-го слоя от­сут­ст­ву­ют кос­ти но­со­ро­га, кос­ти пе­щер­но­го льва най­де­ны толь­ко в слое 7, до­ля кос­тей ма­мон­та по­сто­ян­но умень­ша­лась (в слое 2 еди­нич­ные кос­ти от од­ной осо­би).

Ран­ний ме­зо­лит пред­став­лен на Молодове V слоя­ми 1а и 1; ра­дио­уг­ле­род­ные да­ти­ров­ки: слоя 1а - 10590±230; слоя 1 - 10940±150 лет на­зад. Их крем­нё­вый ин­вен­тарь ха­рак­те­ри­зу­ет­ся уве­ли­че­ни­ем до­ли из­де­лий на от­ще­пах (до 50%), сре­ди ору­дий пре­об­ла­да­ют рез­цы, скреб­ки, пла­стин­ки с при­ту­п­лен­ным кра­ем, уд­ли­нён­ные тра­пе­ции; в слое 1 за­фик­си­ро­ван один мик­ро­лит -сег­мент. Сре­ди наи­бо­лее вы­ра­зи­тель­ных на­хо­док слоя 1а - гар­пун из ро­га бла­го­род­но­го оле­ня, в слое 1 - ор­на­мен­ти­ро­ван­ный по­пе­реч­ны­ми про­ре­зан­ны­ми ли­ния­ми рог оле­ня. Най­де­ны кос­ти се­вер­но­го и бла­го­род­но­го оле­ней, ло­ша­ди, зуб­ра, ло­ся, вол­ка и др.; в слое 1а - 4 кос­ти от од­ной осо­би но­со­ро­га.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)