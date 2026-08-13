МОЛОДОВА
МОЛОДОВА - группа археологических памятников на территории и близ существовавшего в XX веке села Молодова (Молодово, Сокирянский район Черновицкой области, Украина).
Важнейшие из них - стоянки, дающие для Среднего Поднестровья культурную колонку от среднего палеолита до мезолита: Молодова I, связанная с лёссовидными отложениями, перекрывающими аллювий второй террасы р. Днестр, и Молодова V, на мысообразном склоне от третьей ко второй надпойменной террасе (высота 45-65 м над рекой).
Молодова I открыта в 1928 году румынским геологом И. Ботезом, исследовалась им и румынским геологом Н. Морошаном в 1931 году. Молодова V открыта укранским археологом А.П. Чернышом; работы под его руководством в 1948-1952 годы на Молодове I, в 1951 году и 1953 году на Молодове V; российского геолога И.К. Ивановой в 1954 году на Молодове I; их совместно в 1955-1961 годы, 1974-1980 годы на Молодове I, в 1954-1960 годы, 1962 годы, 1964 годы на Молодове V.
На Молодове I выделено 8 культурных слоёв (отложения мощностью до 18 м), исследована пл. до 1200 м2. В 5 слоях Мустье каменный инвентарь однороден, многочисленны сколы и нуклеусы, типичные для Леваллуа, среди орудий преобладают скрёбла и остроконечники. А.П. Черныш относил эту индустрию к Леваллуа- Мустье, Н.К. Анисюткин - к «типичному» Мустье леваллуазской фации. Представлен так называемый мамонтовый фаунистический комплекс: мамонт (преобладает), шерстистый носорог, бизон, лошадь, благородный и северный олени и др. Есть лось, бурый медведь. Всемирную известность получил 4-й слой Мустье (радиоуглеродная дата более 44 тысяч лет назад), где было зафиксировано овальное в плане (10×7,5 м) скопление остатков жизнедеятельности, в том числе конструкций из расколотых черепов, костей, бивней мамонта и нескольких очагов. А.П. Черныш интерпретировал его как развалины жилища типа яранги; однако, возможно, что оно - результат наложения нескольких разновременных объектов, например ветровых заслонов. В этом же слое обнаружены кости со следами нарезок и ямками, во 2-м слое Мустье - лопатка мамонта, на которой выгравированы параллельные волнистые и зигзагообразные линии, а также линии и зигзаги, нарисованные чёрной краской (по мнению А.П. Черныша - следы древнейшей живописи).
На Молодове I в нижнем слое верхнего палеолита (его ранняя пора по А.П. Чернышу) инвентарь немногочислен и состоит из нуклеусов, пластин, отщепов, единичных резцов, пластин и отщепов с ретушью. В верхних слоях (2 и 1) верхнего палеолита (его поздней поры) скопления находок в основном связаны с кострищами. Инвентарь слоёв 2 и 1 близок, что дало основание говорить об их генетические связи. Среди кремнёвых орудий преобладают резцы и скребки, многочисленны пластинки с притупленным краем, есть микроострия. Изделия из кости и рога северного оленя в слое 2 представлены наконечниками копий и дротиков, лощилом, так называемыми молотками, в слое 1 - наконечниками дротиков, роговой муфтой, «молотками», «мотыгой» типа Лингби. В слое 1 найдена и рукоять из ребра мамонта. В слое мезолита (раннего по А.П. Чернышу) изделия, кости животных, раковины моллюсков концентрировались вокруг двух кострищ. Кремнёвые орудия представлены резцами, скребками, пластинами и отщепами с ретушью, проколками, остриями, пластинками с притупленным краем; роговые - двумя топоровидными и одним молотковидным предметом. В слоях позднего палеолита и мезолита преобладают кости северного оленя.
На Молодове V выделено 20 культурных слоёв и горизонтов, слои Мустье исследованы на пл. 256 м2, верхнего палеолита - около 750 м2, мезолита - около 970 м2; Зафиксированы многочисленные скопления находок, как правило связанные с кострищами (по А.П. Чернышу - следы производственных участков и жилищ). К Мустье относятся слои 12, 12а, 11, горизонты 11б, 11а, 10в, датируемые И.К. Ивановой ранним отрезком вюрмского оледенения. Материал близок Молодове I. Горизонты 10а и 10б содержат инвентарь, переходный от Мустье к верхнему палеолиту.
Слой 10 Молодовы V (ранний период верхнего палеолита) стратиграфически относится к так называемой брянской ископаемой почве (35/30 - 25 тысяч лет назад). Кремнёвые нуклевидные скребки и резцы, микропластины с краевой ретушью - показатели традиций Ориньяка; найден и двусторонне обработанный черешковый наконечник. К средней поре верхнего палеолита относятся слои 9-7, горизонт 6а. Кремнёвые пластины и микропластины с притупленным краем позволяют отнести их к Восточному Граветту. Слой 9 принадлежит к заключительным этапам «брянского» времени. В более поздних слоях 8 и 7 (для слоя 8 радиоуглеродная дата - древнее 24600; для слоя 7 - 23700±320 и 23000±800 лет назад) есть наконечники с боковой выемкой, в слое 7 - ножи костёнковского типа (см. Костёнковско-авдеевская культура), граветтские острия с притупленным краем, сделанные из рога и кости «жезлы начальников», наконечники копий и дротиков, киркообразные орудия, рукояти для кремнёвых орудий.
Поздняя и финальная пора верхнего палеолита представлены в Молодове V слоями 6-2; радиоуглеродные датировки: слоя 6 - 16750±250 и 17500±180; слоя 5 - 17000±180; слоя 3 - 13370±540; слоя 2 - 12300±140 и 11900±238 лет назад. Кремнёвые скребки, резцы различных типов, пластинки и микропластинки с притупленным краем характерны для культур эпиграветта. Найдены схематизированные антропоморфные фигурки из кости (слой 6) и бивня (слой 3) мамонта, в слоях 4 и 2 - фрагменты музыкальных инструментов, вероятно флейт. Фауна отличается от мустьерской тем, что преобладали северный олень и лошадь, начиная с 8-го слоя отсутствуют кости носорога, кости пещерного льва найдены только в слое 7, доля костей мамонта постоянно уменьшалась (в слое 2 единичные кости от одной особи).
Ранний мезолит представлен на Молодове V слоями 1а и 1; радиоуглеродные датировки: слоя 1а - 10590±230; слоя 1 - 10940±150 лет назад. Их кремнёвый инвентарь характеризуется увеличением доли изделий на отщепах (до 50%), среди орудий преобладают резцы, скребки, пластинки с притупленным краем, удлинённые трапеции; в слое 1 зафиксирован один микролит-сегмент. Среди наиболее выразительных находок слоя 1а - гарпун из рога благородного оленя, в слое 1 - орнаментированный поперечными прорезанными линиями рог оленя. Найдены кости северного и благородного оленей, лошади, зубра, лося, волка и др.; в слое 1а - 4 кости от одной особи носорога.