МОЛОДИН ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ
МОЛОДИН ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ - российский археолог, академик РАН (1997 год).
Окончил исторический факультет Новосибирского педагогического института (1971 год). Ученик Т.Н. Троицкой и А.П. Окладникова.
Работал в Институте истории, филологии и философии СО АН СССР (1973-1989 годы), с 1989 года - в выделившемся из него Институте археологии и этнографии (с 1992 года заместитель директора). Профессор Новосибирского государственного университета (с 1991 года).
В 1997-2001 годы заместитель председателя, в 2001-2008 годы 1-й заместитель председателя СО РАН и член Президиума РАН, с 2006 года член Бюро Отделения историко-филологических наук РАН.
Специалист по изучению культур неолита и эпохи палеометалла Северной и Центральной Азии.
Участвовал в археологических экспедициях на Кубе, в Монголии, Канаде, Японии, Сирии.
C 1973 года возглавляет Западносибирский отряд Северо-Азиатской комплексной экспедиции, руководил в Новосибирской области раскопками погребально-культового археологического памятника Сопка 2 (от неолита до позднего Средневековья) и поселенческо-погребального комплекса Чича 1 (переход от бронзового к железному веку).
Руководитель российско-германской экспедиции в Барабе (Барабинская низменность), российско-германско-монгольской экспедиции на территории Монгольского Алтая. Открыл и исследовал ряд петроглифов на Алтае, в Прибайкалье и Забайкалье.
Совместно с А.П. Деревянко руководил советско-японским проектом «Пазырык» (1990-1995 годы) по комплексному изучению «замерзших» могил пазырыкской культуры Горного Алтая. Исследовал памятники русского освоения Сибири (Казымский, Илимский остроги и другие; нательные кресты и другие). Выделил ряд культур неолита и эпохи раннего металла на территории Западной Сибири (кротовскую культуру, кузнецко-алтайскую, усть-тартасскую и другие).
Один из зачинателей и руководителей интеграционн проектов СО РАН (по физико-химическому изучению древней керамики и текстиля, палеогенетическим исследованиям, геофизическому мониторингу археологических объектов).
Разработал концепцию этнокультурного развития в лесостепной зоне Западной Сибири в бронзовом и железном веках (поликультурный характер процесса, формирование на основе местных культур южноугорских и самодийских народов, их взаимодействие с тюрками).
Среди учеников Молодина Вячеслава Ивановича - археологи В.И. Соболев, В.П. Мыльников, А.Д. Цыбиктаров, А.И. Соловьёв, Кан Ин Ук (Республика Корея).
Государственная премия РФ (2004 год), премия им. А.П. Карпинского РАН (2000 год).
Сочинения:
Эпоха неолита и бронзы лесостепного Обь-Иртышья. Новосиб., 1977;
Кыштовский могильник. Новосиб., 1979;
Бараба в эпоху бронзы. Новосиб., 1985;
Денисова пещера. Новосиб., 1994. Т. 1 (с А. П. Деревянко);
Древности плоскогорья Укок: тайны, сенсации, открытия. Новосиб., 2000;
Памятник Сопка-2 на реке Оми. Новосиб., 2001. Т. 1;
Чича – городище переходного от бронзы к железу времени в Барабинской лесостепи. Новосиб., 2001–2009. Т. 1–3 (соавт.);
Кодэ Сибериа-ый есуль сеге. Сеул, 2003;
Меч Каролингов. Новосиб., 2006;
Кресты-тельники Илимского острога. Новосиб., 2007.
Авторы статьи: В. В. Бобров, С. А. Комиссаров.