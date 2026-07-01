МОЛОДИН ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ

МОЛОДИН ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ - российский ар­хео­лог, академик РАН (1997 год).

Окон­чил ис­то­рический факультет Но­во­си­бир­ско­го пе­да­го­гического института (1971 год). Уче­ник Т.Н. Тро­иц­кой и А.П. Ок­лад­ни­ко­ва.

Ра­бо­тал в Институте ис­то­рии, фи­ло­ло­гии и фи­ло­со­фии СО АН СССР (1973-1989 годы), с 1989 года - в вы­де­лив­шем­ся из не­го Институте ар­хео­ло­гии и эт­но­гра­фии (с 1992 года заместитель ди­рек­то­ра). Профессор Но­во­си­бир­ско­го государственного университета (с 1991 года).

В 1997-2001 годы заместитель председателя, в 2001-2008 годы 1-й заместитель председателя СО РАН и член Пре­зи­диу­ма РАН, с 2006 года член Бю­ро От­де­ле­ния ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гических на­ук РАН.

Спе­циа­лист по изу­че­нию куль­тур не­оли­та и эпо­хи па­лео­ме­тал­ла Северной и Центральной Азии.

Уча­ст­во­вал в ар­хео­ло­гических экс­пе­ди­ци­ях на Ку­бе, в Мон­го­лии, Ка­на­де, Япо­нии, Си­рии.

C 1973 года воз­глав­ля­ет За­пад­но­си­бир­ский от­ряд Северо-Ази­атской ком­плекс­ной экс­пе­ди­ции, ру­ко­во­дил в Но­во­си­бир­ской области рас­коп­ка­ми по­гре­баль­но-куль­то­во­го ар­хео­ло­гического па­мят­ни­ка Соп­ка 2 (от не­оли­та до позд­не­го Сред­не­ве­ко­вья) и по­се­лен­че­ско-по­гре­баль­но­го ком­плек­са Чи­ча 1 (пе­ре­ход от брон­зо­во­го к же­лез­но­му ве­ку).

Ру­ко­во­ди­тель российско-германской экс­пе­ди­ции в Ба­ра­бе (Ба­ра­бин­ская низ­мен­ность), российско-германско-монгольской экс­пе­ди­ции на тер­ри­то­рии Мон­голь­ско­го Ал­тая. От­крыл и ис­сле­до­вал ряд пет­рог­ли­фов на Ал­тае, в При­бай­ка­лье и За­бай­ка­лье.

Совместно с А.П. Де­ре­вян­ко ру­ко­во­дил советско-японским про­ек­том «Па­зы­рык» (1990-1995 годы) по ком­плекс­но­му изу­че­нию «за­мерз­ших» мо­гил па­зы­рык­ской куль­ту­ры Гор­но­го Ал­тая. Ис­сле­до­вал па­мят­ни­ки русского ос­вое­ния Си­би­ри (Ка­зым­ский, Илим­ский ост­ро­ги и другие; на­тель­ные кре­сты и другие). Вы­де­лил ряд куль­тур не­оли­та и эпо­хи ран­не­го ме­тал­ла на тер­ри­то­рии Западной Си­би­ри (кро­тов­скую куль­ту­ру, куз­нец­ко-ал­тай­скую, усть-тар­тас­скую и другие).

Один из за­чи­на­те­лей и ру­ко­во­ди­те­лей ин­те­грационн про­ек­тов СО РАН (по фи­зи­ко-хи­мическому изу­че­нию древ­ней ке­ра­ми­ки и тек­сти­ля, па­лео­ге­не­тическим ис­сле­до­ва­ни­ям, гео­фи­зическому мо­ни­то­рин­гу ар­хео­ло­гических объ­ек­тов).

Раз­ра­бо­тал кон­цеп­цию эт­но­куль­тур­но­го раз­ви­тия в ле­со­степ­ной зо­не Западной Си­би­ри в брон­зо­вом и же­лез­ном ве­ках (по­ли­куль­тур­ный ха­рак­тер про­цес­са, фор­ми­ро­ва­ние на ос­но­ве ме­ст­ных куль­тур юж­но­угор­ских и са­мо­дий­ских на­ро­дов, их взаи­мо­дей­ст­вие с тюр­ка­ми).

Сре­ди уче­ни­ков Молодина Вячеслава Ивановича - ар­хео­ло­ги В.И. Со­бо­лев, В.П. Мыль­ни­ков, А.Д. Цы­бик­та­ров, А.И. Со­ловь­ёв, Кан Ин Ук (Рес­пуб­ли­ка Ко­рея).

Государственная премия РФ (2004 год), премия им. А.П. Кар­пин­ско­го РАН (2000 год).

Сочинения:

Эпо­ха не­оли­та и брон­зы ле­со­степ­но­го Обь-Ир­ты­шья. Но­во­сиб., 1977;

Кыш­тов­ский мо­гиль­ник. Но­во­сиб., 1979;

Ба­ра­ба в эпо­ху брон­зы. Но­во­сиб., 1985;

Де­ни­со­ва пе­ще­ра. Но­во­сиб., 1994. Т. 1 (с А. П. Де­ре­вян­ко);

Древ­но­сти плос­ко­го­рья Укок: тай­ны, сен­са­ции, от­кры­тия. Но­во­сиб., 2000;

Па­мят­ник Соп­ка-2 на ре­ке Оми. Но­во­сиб., 2001. Т. 1;

Чи­ча – го­ро­ди­ще пе­ре­ход­но­го от брон­зы к же­ле­зу вре­ме­ни в Ба­ра­бин­ской ле­со­сте­пи. Но­во­сиб., 2001–2009. Т. 1–3 (со­авт.);

Ко­дэ Си­бе­риа-ый есуль се­ге. Се­ул, 2003;

Меч Ка­ро­лин­гов. Но­во­сиб., 2006;

Кре­сты-тель­ни­ки Илим­ско­го ост­ро­га. Но­во­сиб., 2007.

Авторы статьи: В. В. Боб­ров, С. А. Ко­мис­са­ров.