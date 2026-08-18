«МОЛОДАЯ ВЕНА»
«МОЛОДА́Я ВЕ́НА» («Jung-Wien») - кружок австрийских писателей и эссеистов, сформировавшийся в Вене в 1890-1891 годы.
Возникновение «Молодой Вены» связано с деятельностью Э.М. Кафки, в 1890-1891 годы издававшего журналы «Современная поэзия» («Moderne Dichtung») и «Современное обозрение» («Moderne Rundschau»), в которых появились первые публикации «младовенцев».
В группу входили Г. фон Гофмансталь, К. Краус, А. Шницлер, П. Альтенберг, Р. Беер-Гофман, Ф. Зальтен и другие; её теоретиком был Г. Бар, выступивший с рядом программных статей (в том числе «Преодоление натурализма» - «Die Überwindung des Naturalismus», 1891 год). С 1894 года члены «Молодой Вены» публиковались в еженедельнике «Время» («Die Zeit»), издававшемся Баром.
Эстетическая концепция «Молодой Вены», первоначально опиравшаяся на идеи немецкого (берлинского и мюнхенского) натурализма, вскоре получила иное наполнение, отразив влияния французскоого, английского и скандинавского литературного декаданса.
Участники «Молодой Вены» собирались в венском кафе «Гринштайдль», после закрытия которого Краус выступил с памфлетом «Литература на снос» («Die Demolierte Literatur», 1897 год), обозначившим распад «Молодой Вены» как группы.