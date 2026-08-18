«МОЛОДАЯ ВЕНА»

«МОЛОДА́Я ВЕ́НА» («Jung-Wien») - кру­жок австрийских пи­са­те­лей и эс­сеи­стов, сфор­ми­ро­вав­ший­ся в Ве­не в 1890-1891 годы.

Воз­ник­но­ве­ние «Молодой Вены» свя­за­но с дея­тель­но­стью Э.М. Каф­ки, в 1890-1891 годы из­да­вав­ше­го жур­на­лы «Со­вре­мен­ная по­эзия» («Mo­derne Dichtung») и «Со­вре­мен­ное обо­зре­ние» («Moderne Rundschau»), в ко­то­рых по­яви­лись пер­вые пуб­ли­ка­ции «мла­до­вен­цев».

В груп­пу вхо­ди­ли Г. фон Гоф­ман­сталь, К. Кра­ус, А. Шниц­лер, П. Аль­тен­берг, Р. Бе­ер-Гоф­ман, Ф. Заль­тен и другие; её тео­ре­ти­ком был Г. Бар, вы­сту­пив­ший с ря­дом про­грамм­ных ста­тей (в том числе «Пре­одо­ле­ние на­ту­ра­лиз­ма» - «Die Überwindung des Naturalismus», 1891 год). С 1894 года чле­ны «Молодой Вены» пуб­ли­ко­ва­лись в еже­не­дель­ни­ке «Вре­мя» («Die Zeit»), из­да­вав­шем­ся Ба­ром.

Эс­те­тическая кон­цеп­ция «Молодой Вены», пер­во­на­чаль­но опи­рав­шая­ся на идеи немецкого (бер­лин­ско­го и мюн­хен­ско­го) на­ту­ра­лиз­ма , вско­ре по­лу­чи­ла иное на­пол­не­ние, от­ра­зив влия­ния французскоого, английского и скан­ди­нав­ско­го литературного де­ка­дан­са .

Уча­ст­ни­ки «Молодой Вены» со­би­ра­лись в вен­ском ка­фе «Грин­штайдль», по­сле за­кры­тия ко­то­ро­го Кра­ус вы­сту­пил с пам­фле­том «Ли­те­ра­ту­ра на снос» («Die Demolierte Literatur», 1897 год), обо­зна­чив­шим рас­пад «Молодой Вены» как груп­пы.

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