«МОЛОДАЯ ПОЛЬША»

«Молодая Польша» ( пол. «Mloda Polska») — республиканско-демократическая организация польской эмиграции. Первую гмину (организацию) с таким названием учредили в декабре 1833 в швейцарском Биле/Бьене участники польского легиона, тесно общавшиеся с членами « Молодой Италии » Дж. Мадзини , проповедовавшего идеи национально-религиозной миссии каждого народа. Мадзини планировал атаковать Австрию одновременно в Италии, Венгрии, Польше, на Балканах и в германских государствах. В феврале 1834 польские эмигранты в Швейцарии участвовали в провалившейся экспедиции в Савойю, организованной «Молодой Италией». После решения о роспуске легиона большинство его участников покинули Швейцарию. Остались лишь те, кто был связан с Мадзини. Представители бьенской «М. П.» участвовали 15 апреля 1834 в Берне в подписании акта о создании международного революционного союза «Молодая Европа» в составе «Молодой Италии», «Молодой Германии» и «М. П.» и вскоре присоединившихся к ним аналогичных швейцарской, французской и испанской организаций. 12 мая 1834 Ф. Гордашевский, К. Залевский, К. Штольцман, Ю. Дыбовский образовали Временный комитет «М. П.», призвали польскую эмиграцию порвать с карбонариями и создавать комитеты на местах. Программные установки «М. П.» предусматривали восстановление в ходе европейской революции Речи Посполитой как единой, независимой, демократической республики, основанной на принципах свободы, равенства и братства. «М. П.» действовала в Швейцарии, Франции, Англии и других странах, в 1835 организация насчитывала 39 гмин (142 члена). И. Лелевель , возглавивший в декабре 1835 постоянный ЦК «М. П.», считал главной задачей подготовку восстания в польских землях, а не европейскую революцию. Посланные им с этой целью в Польшу Ш. Конарский и Т. Жабицкий участвовали в учреждении в Галиции революционной организации Содружества польского народа для подготовки народной революции. «М. П.» пыталась сплотить идейно близкие ей эмигрантские организации, провела переговоры с Польским демократическим обществом (ПДО) об объединении, но результата не добилась. С 1836 активность «М. П.» идет на убыль, а ее члены действуют в Объединении польской эмиграции, Конфедерации польского народа, Централизации ПДО и других демократических организациях польской эмиграции.

Лит. : Lewak А . Od zwiazkow weglarskich do Mlodej Polski. Warszawa, 1923; Sokolowska S . Mloda Polska. Z dziejow ugrupowan demokratycznych Wielkiej Emigracji. Wroclaw, 1972; Фалькович С. М. Польская политическая эмиграция в общественно-политической жизни Европы 30—60-х годов XIX века. М.; СПб., 2017. Г. Ф. Матвеев.