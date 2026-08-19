«МОЛОДАЯ ИТАЛИЯ»

«Молодая Италия» ( ит. «La giovine Italia») — политическая организация, созданная в 1831 Дж. Мадзини с целью политического объединения Италии (см. Рисорджименто ). В основе деятельности — программа, изложенная и распространявшаяся в издаваемой Мадзини одноименной газете. Цель — подготовка обще­итальянского восстания, в ходе которого планировалось провозгласить единую итальянскую республику (формула «Единство, Республика, Революция»); основной метод борьбы — партизанские выступления. Унитарная форма будущего обще­итальянского государства и его республиканское устройство объяснялись необходимостью противостоять сильным иностранным державам (главным образом Австрии и Франции), в которых видели основное препятствие для политического прогресса итальянских земель. «М. И.» была создана как антитеза отошедшим на второй план и утратившим политическую актуальность карбонарским организациям. Из Карбонерии привлекались кадры нового поколения («Молодые»), пришедшего к политической деятельности после карбонарских революций 1820—1821, но остававшегося под руководством более опытных и менее активных карбонариев первой волны. «М. И.» подготовила выступления 1833 в Савойе, 1834 в Генуе, 1844 в Южн. Италии, которые закончились не­удачно. Помимо потерь в этих выступлениях, «М. И.» теряла членов в результате преследований властей, главным образом на территории Сардинского королевства, а также Ломбардо-Венецианского королевства в составе Австрийской империи. На основе «М. И.» состоялась не увенчавшаяся практическим успехом попытка создать в 1834—1836 общеевропейскую организацию «Молодая Европа», объединившую некоторые национальные секции (польскую, германскую, позже — французскую). В 1846 в Лондоне Мадзини пытался воссоздать эту организацию под названием «Международная лига народов» («Lega internazionale dei popoli»); инициатива не получила распространения за пределами Англии. «М. И.» была официально распущена лишь в 1848, с созданием Италь­янской национальной ассоциации (в 1853—1867 — Партии действия). В истории Италии после 1945 название «М. И.» неоднократно использовалось при создании молодежных движений итальянскими политическими силами как правой, так и социал-демократической ориентации.

Ист. : Scritti editi ed inediti (Edizione nazionale degli scritti di Giuseppe Mazzini). 94 v. Imola, 1906—1943.

Лит. : Mastellone S . Mazzini e la «Giovine Italia»: 1831—1834. Pisa, 1960; Pastore M . L’idea di una Giovine Europa in Mazzini. Galatina, 1961; Бондарчук В. М . Италия в конце XVIII — первой половине XIX в. Первый этап Рисорджименто // История Италии. Т. 2 / Под ред. К. Ф. Мизиано и др. М., 1970. С. 1—152; Кирова К. Э . Жизнь Джузеппе Мадзини (1805—1872). М., 1981; Андронов И. Е . Джузеппе Мадзини: молодые годы. СПб., 2009; Piccardo L. Dalla patria all’umanita: l’Europa di Giuseppe Mazzini. Bologna, 2020. И. Е. Андронов.