«МОЛОДАЯ ИРЛАНДИЯ»

«Молодая Ирландия» ( ирл . Eire Og) — организация ирландской интеллигенции в 1840-е. Возникла как составная часть национально-освободительного движения внутри Национальной ассоциации рипилеров, выступавшей за создание парламента в Дублине и отмену Англо-ирландской унии 1801. Название было выбрано по аналогии с европейскими организациями — «Молодой Италией», «Молодой Германией» и др.

Основатели — ирландские интеллектуалы, писатели и журналисты, как католики, так и протестанты — стали родоначальниками культурного национализма, сформулировав доктрину о независимой ирландской нации, критерием которой считали культурную идентичность. Рупором их идей служил издававшийся с 1842 еженедельник «Nation», пропагандировавший развитие национальной истории, литературы, языка. Идеологи культурного национализма (Ч. Даффи, Т. Дэвис) придерживались теории моральной силы и выступали за конституционные методы борьбы за возрождение ирландской культуры. В отличие от них радикальное крыло младоирландцев, наиболее яркими представителями которых были убежденные республиканцы Д. Лалор и Д. Митчел, призывало к вооруженному восстанию с целью провозглашения независимой Ирландской республики на широкой демократической основе. В 1847 радикально настроенные младоирландцы порвали с Ассоциацией рипилеров и объединились в Ирландскую конфедерацию. Под влиянием революционных событий во Франции ирландские конфедераты в 1848 предприняли попытку восстания. После его подавления и ареста лидеров организации «Молодая Ирландия» прекратила свое существование.

Лит. : Gwynn D. Young Ireland and 1848. Cork, 1949; История Ирландии / Отв. ред. Л. И. Гольман. М., 1980; Davis R. The Young Ireland Movement. Dublin, 1987; Мирошников А. В. Восстания и реформы. Ирландский национализм от установления Унии до Братства фениев (1800—1858 гг.). Воронеж, 2001. Е. Ю. Полякова.