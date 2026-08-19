«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (ПОДПОЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ)
«МОЛОДА́Я ГВА́РДИЯ», организация - одпольная комсомольская антифашистская организация, действовавшая во время Великой Отечественной войны в оккупированном германскими войсками городе Краснодон Ворошиловградской области в сентябре 1942 года по январь 1943 года.
Образована при объединении разрозненных молодёжных антифашистских групп. Командир - лейтенант РККА И.В. Туркенич, бежавший из германского плена. В штаб «Молодой гвардии» вошли И.А. Земнухов, С.Г. Тюленин, В.И. Третьякевич, В.И. Левашов, позднее - О.В. Кошевой, У.М. Громова, Л.Г. Шевцова. У истоков организации стояли также Г.М. Арутюнянц, С И. Левашов, Б.Г. Главан, В.А. Осьмухин, В.В. Петров и другие.
Всего к середине декабря 1942 года в «Молодой гвардии» насчитывалось около 100 человек.
Молодогвардейцы поддерживали связь с подпольной группой Ф.П. Лютикова и Н.П. Баракова.
В начале декабря штаб-квартирой организации стал бывший клуб им. М. Горького, вновь открытый оккупационными властями. Работа в нём дала молодогвардейцам возможность легализовать свои собрания под видом занятий в кружках художественной самодеятельности (директор клуба - член ВКП(б) Е.Я. Мошков, администратор - Земнухов, руководитель струнного кружка - Третьякевич) и гарантировала их от отправки на работу в Германию.
Молодогвардейцы слушали радиопередачи из Москвы, они организовали подпольную типографию, где печатали и затем распространяли листовки (всего около 5 тысяч печатных и рукописных экземпляров), в которых изобличали германскую пропаганду, сообщали населению сводки о положении на фронтах, предупреждали советских граждан об опасности быть принудительно отправленными в Германию.
Боевые группы молодогвардейцев срывали планы отправки в германский тыл скота, зерна, угля, нарушали телефонную связь противника.
Ю.С. Виценовский вывел из строя единственную восстановленную оккупационными властями краснодонскую шахту.
К 25-й годовщине Октярьской революции 1917 года участники «Молодой гвардии» вывесили в городе 8 красных флагов, в декабре 1942 года освободили около 80 советских солдат и офицеров из лагеря для военнопленных на хуторе Волченском, а также 21 военнопленного, содержащегося в здании больницы поселка Первомайка.
В ночь с 5 на 6 декабря Шевцова, Тюленин, В.И. Лукьянченко подожгли германскую биржу труда, сгорели документы, что спасло от отправки в Германию около 2 тысяч краснодонцев.
Молодогвардейцы совершили налёт на германские автомашины с рождественскими подарками для солдат и офицеров. 1 января 1943 года полиция Краснодона арестовала руководство клуба, а затем и большинство членов «Молодой гвардии», а также группы Лютикова и Баракова (по доносу одного из членов организации - Г.П. Почепцова).
После пыток 71 человек сбросили в шурф неработающей шахты № 5 на окраине Краснодона. Шевцову, Кошевого и ещё трёх членов «Молодой гвардии» (С.М. Остапенко, Д.У. Огурцова, В.Ф. Субботина) расстреляли в начале февраля 1943 года в городе Ровеньки Луганской области.
Ареста избежали Туркенич, Левашов, Арутюнянц, В.Д. Борц, О.И. Иванцова, Н.М. Иванцова, А.В. Лопухов, М.Т. Шищенко, Р.П. Юркин.
Звание Героя Советского Союза посмертно присвоено Земнухову, Тюленину, Кошевому, Громовой и Шевцовой (1943 год), Туркеничу (1990 год).
В Краснодоне действует музей «Молодая гвардия» (открыт в 1944 году). Подвигу молодогвардейцев посвящён роман А. А. Фадеева «Молодая гвардия» (1945 год; 2-я редакция - 1951 год), по которому снят одноименный фильм (1948 год; режиссер С.А. Герасимов). В их честь названы г. Молодогвардейск в Луганской области УССР (1961 год), улицы, школы, дома культуры в городах СССР. В Харькове открыта аллея с памятниками героям-молодогвардейцам (начало 1950-х годов), в Краснодоне - мемориал «Непокорённые» (1982 год; скульпторы Н.В. Можаев, Г.Н. Слепцов, Н.Н. Щербаков, архитекторы М Г. Булкин, В.Г. Десятничук).