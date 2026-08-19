«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (ПОДПОЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ)

«МОЛОДА́Я ГВА́РДИЯ», организация - од­поль­ная ком­со­моль­ская ан­ти­фа­ши­ст­ская ор­га­ни­за­ция, дей­ст­во­вав­шая во вре­мя Великой Отечественной вой­ны в ок­ку­пи­ро­ван­ном германскими вой­ска­ми городе Крас­но­дон Во­ро­ши­лов­град­ской области в сентябре 1942 года по январь 1943 года.

Об­ра­зо­ва­на при объ­е­ди­не­нии раз­роз­нен­ных мо­ло­дёж­ных ан­ти­фа­ши­ст­ских групп. Ко­ман­дир - лейтенант РККА И.В. Тур­ке­нич, бе­жав­ший из германского пле­на. В штаб «Молодой гвардии» во­шли И.А. Зем­ну­хов, С.Г. Тю­ле­нин, В.И. Треть­я­ке­вич, В.И. Ле­ва­шов, позд­нее - О.В. Ко­ше­вой, У.М. Гро­мо­ва, Л.Г. Шев­цо­ва. У ис­то­ков организации стоя­ли так­же Г.М. Ару­тю­нянц, С И. Ле­ва­шов, Б.Г. Гла­ван, В.А. Ось­му­хин, В.В. Пет­ров и другие.

Все­го к се­ре­ди­не декабря 1942 года в «Молодой гвардии» насчитывалось около 100 человек.

Мо­ло­до­гвар­дей­цы под­дер­жи­ва­ли связь с под­поль­ной груп­пой Ф.П. Лю­ти­ко­ва и Н.П. Ба­ра­ко­ва.

В на­ча­ле де­каб­ря штаб-квар­ти­рой организации стал бывший клуб им. М. Горь­ко­го, вновь от­кры­тый ок­ку­пационными вла­стя­ми. Ра­бо­та в нём да­ла мо­ло­до­гвар­дей­цам воз­мож­ность ле­га­ли­зо­вать свои со­б­ра­ния под ви­дом за­ня­тий в круж­ках ху­дожественной са­мо­дея­тель­но­сти (ди­рек­тор клу­ба - член ВКП(б) Е.Я. Мош­ков, ад­ми­ни­ст­ра­тор - Зем­ну­хов, ру­ко­во­ди­тель струн­но­го круж­ка - Треть­я­ке­вич) и га­ран­ти­ро­ва­ла их от от­прав­ки на ра­бо­ту в Гер­ма­нию.

Мо­ло­до­гвар­дей­цы слу­ша­ли ра­дио­пе­ре­да­чи из Мо­ск­вы, они ор­га­ни­зо­ва­ли под­поль­ную ти­по­гра­фию, где пе­ча­та­ли и за­тем рас­про­стра­ня­ли лис­тов­ки (все­го около 5 тысяч пе­чат­ных и ру­ко­пис­ных эк­зем­п­ля­ров), в ко­то­рых изо­бли­ча­ли германскую про­па­ган­ду, со­об­ща­ли на­се­ле­нию свод­ки о по­ло­же­нии на фрон­тах, пре­ду­пре­ж­да­ли советских гра­ж­дан об опас­но­сти быть при­ну­ди­тель­но от­прав­лен­ны­ми в Гер­ма­нию.

Бое­вые груп­пы мо­ло­до­гвар­дей­цев сры­ва­ли пла­ны от­прав­ки в германский тыл ско­та, зер­на, уг­ля, на­ру­ша­ли те­ле­фон­ную связь про­тив­ни­ка.

Ю.С. Ви­це­нов­ский вы­вел из строя един­ст­вен­ную вос­ста­нов­лен­ную ок­ку­пационными вла­стя­ми крас­но­дон­скую шах­ту.

К 25-й го­дов­щи­не Октярьской ре­во­лю­ции 1917 года уча­ст­ни­ки «Молодой гвардии» вы­ве­си­ли в го­ро­де 8 крас­ных фла­гов, в декабре 1942 года ос­во­бо­ди­ли около 80 советских сол­дат и офи­це­ров из ла­ге­ря для во­ен­но­плен­ных на ху­то­ре Вол­чен­ском, а так­же 21 во­ен­но­плен­но­го, со­дер­жа­ще­го­ся в зда­нии боль­ни­цы поселка Пер­во­май­ка.

В ночь с 5 на 6 декабря Шев­цо­ва, Тю­ле­нин, В.И. Лукь­ян­чен­ко по­дожг­ли германскую бир­жу тру­да, сго­ре­ли до­ку­мен­ты, что спас­ло от от­прав­ки в Гер­ма­нию около 2 тысяч крас­но­дон­цев.

Мо­ло­до­гвар­дей­цы со­вер­ши­ли на­лёт на германские ав­то­ма­ши­ны с ро­ж­де­ст­вен­ски­ми по­дар­ка­ми для сол­дат и офи­це­ров. 1 января 1943 года по­ли­ция Крас­но­до­на аре­сто­ва­ла ру­ко­во­дство клу­ба, а за­тем и боль­шин­ст­во чле­нов «Молодой гвардии», а так­же груп­пы Лю­ти­ко­ва и Ба­ра­ко­ва (по до­но­су од­но­го из чле­нов организации - Г.П. По­чеп­цо­ва).

По­сле пы­ток 71 человек сбро­си­ли в шурф не­ра­бо­таю­щей шах­ты № 5 на ок­раи­не Крас­но­до­на. Шев­цо­ву, Ко­ше­во­го и ещё трёх чле­нов «Молодой гвардии» (С.М. Ос­та­пен­ко, Д.У. Огур­цо­ва, В.Ф. Суб­бо­ти­на) рас­стре­ля­ли в на­ча­ле февраля 1943 года в городе Ро­вень­ки Лу­ган­ской области.

Аре­ста из­бе­жа­ли Тур­ке­нич, Ле­ва­шов, Ару­тю­нянц, В.Д. Борц, О.И. Иван­цо­ва, Н.М. Иван­цо­ва, А.В. Ло­пу­хов, М.Т. Ши­щен­ко, Р.П. Юр­кин.

Зва­ние Ге­роя Советского Союза по­смерт­но при­свое­но Зем­ну­хо­ву, Тю­ле­ни­ну, Ко­ше­во­му, Гро­мо­вой и Шев­цо­вой (1943 год), Тур­ке­ни­чу (1990 год).

В Крас­но­до­не дей­ст­ву­ет му­зей «Молодая гвардия» (от­крыт в 1944 году). Под­ви­гу мо­ло­до­гвар­дей­цев по­свя­щён ро­ман А. А. Фа­дее­ва «Мо­ло­дая гвар­дия» (1945 год; 2-я редакция - 1951 год), по ко­то­ро­му снят од­но­именный фильм (1948 год; режиссер С.А. Ге­ра­си­мов). В их честь на­зва­ны г. Мо­ло­до­гвар­дейск в Лу­ган­ской области УССР (1961 год), ули­цы, шко­лы, до­ма куль­ту­ры в го­ро­дах СССР. В Харь­ко­ве от­кры­та ал­лея с па­мят­ни­ка­ми ге­ро­ям-мо­ло­до­гвар­дей­цам (начало 1950-х годов), в Крас­но­до­не - ме­мо­ри­ал «Не­по­ко­рён­ные» (1982 год; скульп­то­ры Н.В. Мо­жа­ев, Г.Н. Слеп­цов, Н.Н. Щер­ба­ков, ар­хи­тек­то­ры М Г. Бул­кин, В.Г. Де­сят­ни­чук).

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