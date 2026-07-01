«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (ИЗДАТЕЛЬСТВО)

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» - государственное из­да­тель­ст­во в СССР и РФ, с 1991 года при­над­ле­жит ак­цио­нер­но­му об­ще­ст­ву с тем же на­зва­ни­ем.

Об­ра­зо­ва­но в 1922 году при ЦК Российского ком­му­ни­стического сою­за мо­ло­дё­жи ( РКСМ ).

В 1987 году пре­об­ра­зо­ва­но в из­да­тель­ско-по­ли­гра­фическое объ­е­ди­не­ние ЦК ВЛКСМ.

К 2012 году из­да­ло свыше 22 тысяч на­име­но­ва­ний ху­дожественных, на­учно-по­пу­ляр­ных, об­щественно-по­ли­тических книг об­щим ти­ра­жом 2 млрд. экземпляров, сре­ди них: кни­ги се­рий «Что чи­тать и че­му учить­ся» (1922-1938 годы), «Биб­лио­те­ка со­вре­мен­ной фан­та­сти­ки» (1965-1975 годы), «Эв­ри­ка» (1965-1990 годы), «Спорт и лич­ность» (1966-1989 годы), «Биб­лио­те­ка со­вет­ской фан­та­сти­ки» (1967-1991 годы), «За­ру­беж­ный де­тек­тив» (1969-1993 годы), «Мо­ло­дые го­ло­са» (1971-1990 годы), «Ис­то­рия Оте­че­ст­ва в ро­ма­нах, по­вес­тях, до­ку­мен­тах» (1982-1991 годы), «Жи­вая ис­то­рия: По­все­днев­ная жизнь че­ло­ве­че­ст­ва» (с 1999 года), «Зо­ло­той жи­раф» (с 2001 года), «Близ­кое про­шлое» (с 2002 года).

Вы­пус­ка­ло так­же жур­на­лы «Мо­ло­дая гвар­дия» (с 1922 года), «Мур­зил­ка» (с 1924 года), «Сель­ская мо­ло­дёжь» (с 1925 года), «Во­круг све­та» (с 1927 года), «Юный на­ту­ра­лист» (с 1928 года), «Тех­ни­ка – мо­ло­дё­жи» (с 1933 года), «Сту­ден­че­ский ме­ри­ди­ан» (с 1973 года), «Юный ху­дож­ник» (с 1978 года), газету «Пио­нер­ская прав­да» (с 1925 года).

В «Молодой гвардии» опуб­ли­ко­ва­ли свои пер­вые про­из­ве­де­ния В.П. Ас­тафь­ев , В.М. Шук­шин, Ю.В. Бон­да­рев, Ф.А. Ис­кан­дер и другие клас­си­ки советской литературы.

С 1938 года «Молодая гвардия» пуб­ли­ку­ет книж­ную се­рию «Жизнь за­ме­ча­тель­ных лю­дей» (ЖЗЛ, ос­но­ва­на в 1890 году Ф.Ф. Пав­лен­ко­вым ; в Великую Отечественную вой­ну вы­хо­ди­ла под названием «Ве­ли­кие лю­ди рус­ско­го на­ро­да»); к 2010 в се­рии вы­шло около 1 500 книг об­щим ти­ра­жом свыше 100 млн. экземпляров. Сре­ди ав­то­ров ЖЗЛ: М.А. Бул­га­ков, Ю.Н. Ты­ня­нов, В.А. Ка­ве­рин , В. Б. Шклов­ский, А. Ф. Ло­сев , а так­же современные ав­то­ры Е.В. Ани­си­мов, Н.И. Пав­лен­ко, Д.Л. Бы­ков, А.Н. Вар­ла­мов, В.И. Но­ви­ков, С.Ю. Ры­бас, Л И. Са­ра­ски­на.

В до­пол­не­ние к се­рии из­да­ют­ся «ЖЗЛ: Био­гра­фия про­дол­жа­ет­ся…» (с 2005 года) и «ЖЗЛ: Ма­лая се­рия» (с 2009 года).

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