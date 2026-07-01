«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (ИЗДАТЕЛЬСТВО)
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» - государственное издательство в СССР и РФ, с 1991 года принадлежит акционерному обществу с тем же названием.
Образовано в 1922 году при ЦК Российского коммунистического союза молодёжи (РКСМ).
В 1987 году преобразовано в издательско-полиграфическое объединение ЦК ВЛКСМ.
К 2012 году издало свыше 22 тысяч наименований художественных, научно-популярных, общественно-политических книг общим тиражом 2 млрд. экземпляров, среди них: книги серий «Что читать и чему учиться» (1922-1938 годы), «Библиотека современной фантастики» (1965-1975 годы), «Эврика» (1965-1990 годы), «Спорт и личность» (1966-1989 годы), «Библиотека советской фантастики» (1967-1991 годы), «Зарубежный детектив» (1969-1993 годы), «Молодые голоса» (1971-1990 годы), «История Отечества в романах, повестях, документах» (1982-1991 годы), «Живая история: Повседневная жизнь человечества» (с 1999 года), «Золотой жираф» (с 2001 года), «Близкое прошлое» (с 2002 года).
Выпускало также журналы «Молодая гвардия» (с 1922 года), «Мурзилка» (с 1924 года), «Сельская молодёжь» (с 1925 года), «Вокруг света» (с 1927 года), «Юный натуралист» (с 1928 года), «Техника – молодёжи» (с 1933 года), «Студенческий меридиан» (с 1973 года), «Юный художник» (с 1978 года), газету «Пионерская правда» (с 1925 года).
В «Молодой гвардии» опубликовали свои первые произведения В.П. Астафьев, В.М. Шукшин, Ю.В. Бондарев, Ф.А. Искандер и другие классики советской литературы.
С 1938 года «Молодая гвардия» публикует книжную серию «Жизнь замечательных людей» (ЖЗЛ, основана в 1890 году Ф.Ф. Павленковым; в Великую Отечественную войну выходила под названием «Великие люди русского народа»); к 2010 в серии вышло около 1 500 книг общим тиражом свыше 100 млн. экземпляров. Среди авторов ЖЗЛ: М.А. Булгаков, Ю.Н. Тынянов, В.А. Каверин, В. Б. Шкловский, А. Ф. Лосев, а также современные авторы Е.В. Анисимов, Н.И. Павленко, Д.Л. Быков, А.Н. Варламов, В.И. Новиков, С.Ю. Рыбас, Л И. Сараскина.
В дополнение к серии издаются «ЖЗЛ: Биография продолжается…» (с 2005 года) и «ЖЗЛ: Малая серия» (с 2009 года).