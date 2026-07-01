«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

«Молодая гвардия» — подпольная антифашистская комсомольская организация, действовавшая в г. Краснодоне Ворошиловградской области во время оккупации Германией Донбасса (1942—1943) в годы Великой Отечественной войны 1941—1945. Была создана из нескольких молодежных подпольных групп и состояла из 91 человека. Занималась распространением антифашистских листовок, уничтожением вражеских автомашин, а также освобождением советских военнопленных. Одной из самых значимых операций было уничтожение списков советских граждан, подлежащих вывозу в Германию. В январе 1943 подпольная группа была раскрыта, а ее члены расстреляны. Спастись удалось только 11 подпольщикам. Впоследствии многих участников организации посмертно наградили орденами и медалями, пятерым было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1946 А. А. Фадеев написал роман «Молодая гвардия», посвященный деятельности антифашисткой организации.

Лит .: Молодая гвардия. Документы и воспоминания о героической борьбе подпольщиков Краснодона в дни времен, фашистской оккупации (июль 1942 — февраль 1943 гг.). Донецк, 1977; Гордеев А. Ф. Подвиг во имя жизни. Днепропетровск, 2000. Д. Д. Пальчиков.