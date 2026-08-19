«МОЛОДАЯ ГЕРМАНИЯ»
«МОЛОДА́Я ГЕРМА́НИЯ» («Junges Deutschland») - группа немецких литераторов реалистического направления, выступавшая в 1830-1840-е годы под влиянием Июльской революции 1830 года во Франции за преобразование и объединение Германии на основе конституционной демократии и политического либерализма.
В состав «Молодой Германии» входили Л. Бёрне, Л. Винбарг, К. Гуцков, Г. Лаубе, Т. Мундт; к ней близки поэты «предмартовского» движения Г. Гервег, А. Грюн, Ф. Фрейлиграт, драматурги Г. Бюхнер и К.Д. Граббе.
Ведущие литературные критики «Молодой Германии» - Бёрне («Письма из Парижа», 1832-1834 годы) и Винбарг («Эстетические походы», 1834 год; «О новейшей литературе», 1835 год).
Писатели «Молодой Германии» выступали против историзма романтиков и эстетизма «художественной эпохи» И.В. Гёте, требуя от литературы социально-политической ангажированности и актуальности. Особое внимание уделялось прозаическим жанрам - роману, новелле, путевым заметкам, очерку, фельетону.
Деятельность «Молодой Германии», вызвавшая интерес в России (В.Г. Белинский, А.И. Герцен, А.В. Дружинин, А.Н. Плещеев), прекратилась с поражением Революции 1848-1849 годы в Германии.