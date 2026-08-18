МОЛНИЕНОСНАЯ ВОЙНА

«Блицкриг» (нем. Blitzkrieg) — теория ведения агрессивной войны, разработанная германским военным руководством в начале двадцатого века.

Лежала в основе стратегии ведения боевых действий вооруженных сил Германии во время 1-й и 2-й мировых войн. Предусматривала быстрый (молниеносный) разгром противника, еще до того, как он сумеет мобилизовать и развернуть свои боевые части. В начале 2-й мировой войны, до нападения Германии на Советский Союз в июне 1941 г., вермахту удавалось довольно успешно осуществлять эту теорию на практике. Однако в ходе боев на Восточном фронте она потерпела полный крах (см. также Нападение Германии на СССР).

Исторические источники:

«Совершенно секретно! Только для командования». Стратегия фашистской Германии в войне против СССР.М., 1967.

Автор статьи: Мягков М. Ю.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015