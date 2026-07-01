МОЛЬНАР ФАРКАШ

МОЛЬНАР ФАРКАШ - венгерский ар­хи­тек­тор.

С середине 1910-х годов в Бу­да­пеш­те изу­чал ри­су­нок и жи­во­пись в Кол­лед­же изящ­ных ис­кусств, за­тем пе­ре­шёл в Тех­нический университет, где за­ни­мал­ся ар­хи­тек­ту­рой.

По­сле па­де­ния Венгерской советской рес­пуб­ли­ки (1919 год) Мольнар Фаркаш, не по­лу­чив ди­пло­ма, был вы­ну­ж­ден по по­ли­тическим при­чи­нам эмиг­ри­ро­вать в 1920 году в Гер­ма­нию. Там он по­сту­пил в Бау­ха­уз (1921-1925 годы), где так­же за­ни­мал­ся ар­хи­тек­ту­рой, кро­ме то­го, сце­но­гра­фи­ей [опуб­ли­ко­вал в 1925 году в со­ав­тор­ст­ве с Л. Мо­хой-На­дем и О. Шлем­ме­ром книгу «Сце­на в Бау­хау­зе» («Die Bühne im Bauhaus»)], жи­во­пи­сью и гра­вю­рой, ра­бо­тал в мас­тер­ской В. Гро­пиу­са .

Его про­ект до­ма «Крас­ный куб» (1923 год) раз­ви­ва­ет идею ми­ни­маль­но­го по раз­ме­ру, дос­туп­но­го жи­ли­ща из бе­то­на, де­мон­ст­ри­руя так­же влия­ние груп­пы «Де Стейл».

Вер­нув­шись в Бу­да­пешт в 1925 году, Мольнар Фаркаш окон­чил Тех­нический университет (1928 год).

В 1928 году пред­став­лял Венг­рию на 1-м Ме­ж­ду­народном кон­грес­се современной ар­хи­тек­ту­ры (CIAM), за­тем воз­гла­вил его национальную сек­цию (1928-1938 годы).

Участ­во­вал в про­ек­ти­ро­ва­нии жи­ло­го мас­си­ва на ул. На­пра­фор­го в Бу­да­пеш­те, где, раз­ви­вая идею «ми­ни­маль­но­го жи­ли­ща» в рус­ле функ­цио­на­лиз­ма, воз­вёл од­но­се­мей­ный дом (1931 год, совместно с архитектором П. Ли­ге­ти). Так­же стро­ил вил­лы в Бу­да­пеш­те и мно­го­квар­тир­ные до­ма (на ул. Па­ша­ре­ти, 1936 год).

К кон. 1930-х годов Мольнар Фаркаш об­ра­тил­ся к ор­га­ни­че­ской ар­хи­тек­ту­ре (церковь Свя­той Зем­ли в Бу­да­пеш­те, 1940-1949 годы).