МОЛЬНАР ФАРКАШ
МОЛЬНАР ФАРКАШ - венгерский архитектор.
С середине 1910-х годов в Будапеште изучал рисунок и живопись в Колледже изящных искусств, затем перешёл в Технический университет, где занимался архитектурой.
После падения Венгерской советской республики (1919 год) Мольнар Фаркаш, не получив диплома, был вынужден по политическим причинам эмигрировать в 1920 году в Германию. Там он поступил в Баухауз (1921-1925 годы), где также занимался архитектурой, кроме того, сценографией [опубликовал в 1925 году в соавторстве с Л. Мохой-Надем и О. Шлеммером книгу «Сцена в Баухаузе» («Die Bühne im Bauhaus»)], живописью и гравюрой, работал в мастерской В. Гропиуса.
Его проект дома «Красный куб» (1923 год) развивает идею минимального по размеру, доступного жилища из бетона, демонстрируя также влияние группы «Де Стейл».
Вернувшись в Будапешт в 1925 году, Мольнар Фаркаш окончил Технический университет (1928 год).
В 1928 году представлял Венгрию на 1-м Международном конгрессе современной архитектуры (CIAM), затем возглавил его национальную секцию (1928-1938 годы).
Участвовал в проектировании жилого массива на ул. Напрафорго в Будапеште, где, развивая идею «минимального жилища» в русле функционализма, возвёл односемейный дом (1931 год, совместно с архитектором П. Лигети). Также строил виллы в Будапеште и многоквартирные дома (на ул. Пашарети, 1936 год).
К кон. 1930-х годов Мольнар Фаркаш обратился к органической архитектуре (церковь Святой Земли в Будапеште, 1940-1949 годы).