МОЛНАР ЭРИК

МОЛНАР ЭРИК - венгерский государственный дея­тель, ис­то­рик, фи­ло­соф, эко­но­мист.

Из се­мьи учи­те­лей. Уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны , в 1916 году по­пал в плен, со­дер­жал­ся в ла­ге­ре в г. Вла­ди­во­сток. По­сле ос­во­бо­ж­де­ния вер­нул­ся в Венг­рию, за­кон­чил юри­дический факультет университета г. Кеч­ке­мет (1922 год).

В 1928 году всту­пил в КП Венг­рии, со­труд­ни­чал с не­ле­галь­ны­ми ком­му­ни­стическими из­да­ния­ми «Gondolat», «T ́arsadal­mi Szemle», «Korunk» и другими. Во вре­мя ок­ку­па­ции Венг­рии германскими вой­ска­ми (март-сентябрь 1944 год) под­вер­гал­ся аре­стам.

Ак­тив­но уча­ст­во­вал в по­ли­тической жиз­ни Венг­рии середины 1940-х - середины 1950-х годов. За­ни­мал по­сты заместителя мэ­ра Кеч­ке­ме­та (но­ябрь-декабрь 1944 год), министр со­ци­аль­но­го обес­пе­че­ния (декабрь 1944 - сентябрь 1947 годы), министр иностранных дел (сентябрь 1947 год - август 1948 годы, но­ябрь 1952 - июль 1953 годы), по­сла в СССР (август 1948 - сентябрь 1949 годы), министр юс­ти­ции (июль 1950 - но­ябрь 1952 год, октябрь1954 - но­ябрь 1956 годы), председатель Вер­хов­но­го су­да (июль 1953 - октябрь 1954 годы).

В 1944-1945 депутат Временного национального со­б­ра­ния, с 1945 году депутат пар­ла­мен­та . С 1948 года член ЦК Венгерской пар­тии тру­дя­щих­ся (с 1956 годаВен­гер­ская со­циа­ли­сти­че­ская ра­бо­чая пар­тия). По­сле Вен­гер­ско­го вос­ста­ния 1956 года ото­шёл от ак­тив­ной по­ли­тической жиз­ни. В 1959 году, из­бран председателем Общества венгерско-китайской друж­бы, в 1963 году гла­ва венгерской груп­пы в Меж­пар­ла­мент­ском сою­зе.

Со второй половины 1930-х годов ак­тив­но за­ни­мал­ся ис­то­рическими, фи­лосскими и эко­но­мическими ис­сле­до­ва­ния­ми. С 1949 года директор Института ис­то­рии Венгерской АН, с 1958 года председатель Венгерского исторического общества, в 1957-1972 годы главный редактор из­да­вае­мо­го этим обществом журнала «Századok».

Ав­тор тру­дов по пре­дыс­то­рии венг­ров («A ma­gyar nép őstörténete», 1953 год), о раз­ви­тии Венг­рии при ди­на­стии Ар­па­дов («Az Árpádkori társadalom», 1943 год). Раз­ра­ба­ты­вал про­бле­мы ис­то­рического ма­те­риа­лиз­ма, диа­лек­ти­ки («Dialektika», 1945 год).

Ра­бо­та Молнара Ли, по­свя­щён­ная про­бле­мам раз­ви­тия современного ка­пи­та­лиз­ма («A jelenkori kapi­ta­liz­mus néhány gazdasági problémája», 1959 году), бы­ла под­верг­ну­та кри­ти­ке на стра­ни­цах партийной прес­сы за от­ход от ря­да мар­кси­ст­ских по­ло­же­ний и сбли­же­ние со взгля­да­ми М.И. Ту­ган-Ба­ра­нов­ско­го и Дж. Стрей­чи.

Сочинения:

A magyar agrárkérdéshez. Bdpst, [1937];

A feudalizmus kialakulása Magyarországon. Bdpst, 1942;

A magyar társadalom története az őskortól az Árpádkorig. Bdpst, 1949;

A mar­xista filozófia és népi demokráciánk kérdései. Bdpst, 1956;

Válogatott tanulmányok. Bdpst, 1969.