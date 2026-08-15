МОЛНАР ЭРИК
МОЛНАР ЭРИК - венгерский государственный деятель, историк, философ, экономист.
Из семьи учителей. Участник 1-й мировой войны, в 1916 году попал в плен, содержался в лагере в г. Владивосток. После освобождения вернулся в Венгрию, закончил юридический факультет университета г. Кечкемет (1922 год).
В 1928 году вступил в КП Венгрии, сотрудничал с нелегальными коммунистическими изданиями «Gondolat», «T ́arsadalmi Szemle», «Korunk» и другими. Во время оккупации Венгрии германскими войсками (март-сентябрь 1944 год) подвергался арестам.
Активно участвовал в политической жизни Венгрии середины 1940-х - середины 1950-х годов. Занимал посты заместителя мэра Кечкемета (ноябрь-декабрь 1944 год), министр социального обеспечения (декабрь 1944 - сентябрь 1947 годы), министр иностранных дел (сентябрь 1947 год - август 1948 годы, ноябрь 1952 - июль 1953 годы), посла в СССР (август 1948 - сентябрь 1949 годы), министр юстиции (июль 1950 - ноябрь 1952 год, октябрь1954 - ноябрь 1956 годы), председатель Верховного суда (июль 1953 - октябрь 1954 годы).
В 1944-1945 депутат Временного национального собрания, с 1945 году депутат парламента. С 1948 года член ЦК Венгерской партии трудящихся (с 1956 годаВенгерская социалистическая рабочая партия). После Венгерского восстания 1956 года отошёл от активной политической жизни. В 1959 году, избран председателем Общества венгерско-китайской дружбы, в 1963 году глава венгерской группы в Межпарламентском союзе.
Со второй половины 1930-х годов активно занимался историческими, филосскими и экономическими исследованиями. С 1949 года директор Института истории Венгерской АН, с 1958 года председатель Венгерского исторического общества, в 1957-1972 годы главный редактор издаваемого этим обществом журнала «Századok».
Автор трудов по предыстории венгров («A magyar nép őstörténete», 1953 год), о развитии Венгрии при династии Арпадов («Az Árpádkori társadalom», 1943 год). Разрабатывал проблемы исторического материализма, диалектики («Dialektika», 1945 год).
Работа Молнара Ли, посвящённая проблемам развития современного капитализма («A jelenkori kapitalizmus néhány gazdasági problémája», 1959 году), была подвергнута критике на страницах партийной прессы за отход от ряда марксистских положений и сближение со взглядами М.И. Туган-Барановского и Дж. Стрейчи.
Сочинения:
A magyar agrárkérdéshez. Bdpst, [1937];
A feudalizmus kialakulása Magyarországon. Bdpst, 1942;
A magyar társadalom története az őskortól az Árpádkorig. Bdpst, 1949;
A marxista filozófia és népi demokráciánk kérdései. Bdpst, 1956;
Válogatott tanulmányok. Bdpst, 1969.