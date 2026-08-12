МОЛЛЕ ГИ

МОЛЛЕ ГИ - французский государственный и политический деятель.

Из се­мьи ра­бо­че­го. Окон­чил ли­цей в г. Флер, с 1926 года ра­бо­тал учи­те­лем английского языка в г. Ар­рас.

С 1921 года член дви­же­ния «Мо­ло­дые со­циа­ли­сты», с 1923 года Фран­цуз­ской со­циа­ли­сти­че­ской пар­тии (СФИО), в 1933-1934 годы сто­рон­ник её ле­во­го кры­ла, в 1938-1939 годы при­мы­кал к те­че­нию «кон­ст­рук­тив­ной ре­во­лю­ции», вы­сту­пав­ше­му за об­нов­ле­ние пар­тии, исполь­зо­ва­ние пла­но­вых ме­то­дов в эко­но­ми­ке. С 1939 года ге­не­раль­ный сек­ре­тарь проф­сою­за учи­те­лей.

В 1939 году мо­би­ли­зо­ван, в 1940 году ра­нен, по­пал в плен, в 1941 году освобожден.

Уча­ст­ник Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния , член так называемой Гражданской и во­енной организации, объ­е­ди­няв­шей пре­имущественно со­циа­ли­стов, ра­ди­ка­лов и хри­сти­ан­ских де­мо­кра­тов. Уча­ст­во­вал в ос­во­бо­ж­де­нии г. Ар­рас, бес­смен­ный мэр го­ро­да (с 1945 года). Депутат Уч­ре­дительного со­б­ра­ния (1945-1946 год), Национальной ас­самб­леи (1946-1958 годы). В 1946-1969 годы гла­ва со­циа­ли­стической фе­де­ра­ции Па-де-Ка­ле, в 1946 году при её под­держ­ке из­бран ге­не­раль­ным сек­ре­та­рём СФИО. Ра­то­вал за со­труд­ни­че­ст­во с Фран­цуз­ской ком­му­ни­сти­че­ской пар­ти­ей.

С 1946 года не­од­но­крат­но вхо­дил в со­став пра­ви­тель­ст­ва: государственный министр (1946-1947 годы, 1958-1959 годы), государственный министр по де­лам Со­ве­та Ев­ро­пы (1950-1951 годы), ви­це-пре­зи­дент Со­ве­та ми­ни­ст­ров (1951 год, 1958 год). В 1949 году из­бран депутатом Кон­суль­та­тив­ной ас­самб­леи Со­ве­та Ев­ро­пы (её пре­зи­дент в 1954-1956 годы), член Ас­самб­леи Ев­ро­пей­ско­го объ­е­ди­не­ния уг­ля и ста­ли.

Ак­тив­ный сто­рон­ник идеи западно-ев­ропейской ин­те­гра­ции, основным эле­мен­том ко­то­рой Молле Ли счи­тал со­юз Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции. Не­смот­ря на оп­по­зи­цию внут­ри СФИО, вы­ска­зал­ся за соз­да­ние Ев­ро­пей­ско­го обо­ро­ни­тель­но­го со­об­ще­ст­ва и воз­ро­ж­де­ние германской ар­мии, ин­тег­ри­ро­ван­ной в струк­ту­ру НАТО.

В 1956 году вме­сте с П. Мен­дес-Фран­сом воз­гла­вил из­би­рательную коа­ли­цию цен­три­ст­ских и ле­вых сил (так называемый Рес­пуб­ли­кан­ский фронт). В долж­но­сти председателя Со­ве­та ми­ни­ст­ров Фран­ции (1956-1957 годы) про­вёл ряд со­ци­аль­ных ре­форм: уве­ли­че­ние оп­ла­чи­вае­мо­го от­пус­ка (до 3 недель), соз­да­ние фон­да национальной со­ли­дар­но­сти для ока­за­ния фи­нан­со­вой по­мо­щи по­жи­лым лю­дям и ин­ва­ли­дам, вве­де­ние на­ло­га на ав­то­мо­би­ли.

При Молле Ли был уре­гу­ли­ро­ван са­ар­ский во­прос с Гер­ма­ни­ей (октябрь 1956 год), Фран­ция при­зна­ла не­за­ви­си­мость Ма­рок­ко и Ту­ни­са (март 1956 год), под­пи­са­ла Рим­ские до­го­во­ры 1957 года. В це­лях уре­гу­ли­ро­ва­ния алжирского во­про­са Молле Ли уве­ли­чил французское во­енное при­сут­ст­вие в Ал­жи­ре, вы­дви­нул фор­му­лу «пре­кра­ще­ние ог­ня, вы­бо­ры, пе­ре­го­во­ры». Счи­тая пра­ви­тель­ст­во Г.А. На­се­ра от­вет­ст­вен­ным за под­держ­ку алжирских пов­стан­цев, при­нял ре­ше­ние об уча­стии Фран­ции (совместно с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и Из­раи­лем) в во­енные опе­ра­ции про­тив Егип­та (Су­эц­кий кри­зис 1956 года). В мае 1958 года под­дер­жал Ш. де Гол­ля , од­на­ко вско­ре вы­сту­пил с кри­ти­кой Кон­сти­ту­ции 1958 года и пе­ре­шёл в оп­по­зи­цию.

Один из ос­но­ва­те­лей Фе­де­ра­ции де­мо­кра­тических и со­циа­ли­стических левых сил (1965 год).

Председатель Уни­вер­си­тет­ско­го цен­тра со­циа­ли­стических ис­сле­до­ва­ний (1969 год).

Сочинения:

L’Europe unie: pourquoi? comment? Ar­ras, 1953;

Bilan et perspectives socialistes. P., 1958;

La construction européenne vue par un socialiste français. P., 1965;

15 ans après. La Constitution de 1958. P., 1973.