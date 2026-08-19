МОЛЛАНЕПЕС КАДЫРБЕРДЫ ОГЛЫ
МОЛЛАНЕПЕС КАДЫРБЕРДЫ ОГЛЫ - туркменский поэт.
Учился в медресе Бухары и Хивы. Был землепашцем, мастером серебряных дел, учителем.
Автор дивана любовной лирики, лирической поэмы «Я пришёл», дастана «Зохре и Тахир», написанного по мотивам народных сказок о трагической судьбе влюблённых, преследуемых жестоким феодалом (одноименная опера А.Г. Шапошникова, поставлена в 1941 году) и другие. Ввёл в туркменскую любовную лирику бытовые и пейзажные мотивы. Многие стихи Молланепес Кадыберды Оглы стали романсами.
Рукописи К.О. Молланепес не сохранились; его произведения дошли в исполнении народных сказителей (бахши).
Сочинения:
Избр. лирика. М., 1941;
Сказание о Зохре и Тахире. М., 1960;
Лирика. Аш., 1963; [Сочинения]. М., 2010.