МОЛИВДОВУЛ
МОЛИВДОВУ́Л (средневек. греч. μολυβδό- βουλλον, от греч. μόλυβδος – свинец и средневек. лат. bulla – печать на документе, документ) - двусторонняя подвесная (вислая) печать на свинцовом диске.
Крепилась шнуром, пропущенным через отверстие в плоскости диска, к документу для удостоверения его подлинности и сохранения конфиденциальности, так как открыть документ можно было лишь перерезав шнур. Оттиск на диске делали с помощью буллотириев - специальных щипцов, в «губы» которых были вставлены матрицы, на них зеркально вырезались изображения (в основном религиозные) и надписи [так называемые легенды, где могли быть указаны имя, титул(ы), должность(и) и место службы владельца печати].
Как правило, документы с моливдовулом до нашего времени не сохранились.
Моливдовул получили распространение в Византии (особенно в VI-XII веках), где моливдовул использовали от императоров и патриархов до чиновников невысокого ранга. Отсюда эта традиция была заимствована в средневековой Европе (особенно в Италии, Франции, Испании), на Балканах (прежде всего в Болгарии), на Руси в X-XV века и в ряде других государств, испытавших византийское влияние.
Кроме моливдовуда, византийские императоры для опечатывания документов имели право пользоваться хрисовулами, западно-европейские короли, императоры, римские папы - буллами. Аргировулы (серебряные печати) известны у деспотов Эпира и Пелопоннеса. Изучением моливдовула и других печатей занимается сфрагистика.