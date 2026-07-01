МОЛИВДОВУЛ

МОЛИВДОВУ́Л (средневек. греч. μολυβδό- βουλλον, от греч. μόλυβδος – сви­нец и средневек. лат. bulla – пе­чать на до­ку­мен­те, до­ку­мент) - дву­сто­рон­няя под­вес­ная (вис­лая) пе­чать на свин­цо­вом дис­ке.

Кре­пи­лась шну­ром, про­пу­щен­ным че­рез от­вер­стие в плос­ко­сти дис­ка, к до­ку­мен­ту для удо­сто­ве­ре­ния его под­лин­но­сти и со­хра­не­ния кон­фи­ден­ци­аль­но­сти, так как от­крыть до­ку­мент мож­но бы­ло лишь пе­ре­ре­зав шнур. От­тиск на дис­ке де­ла­ли с по­мо­щью бул­ло­ти­ри­ев - специальных щип­цов, в «гу­бы» ко­то­рых бы­ли встав­ле­ны мат­ри­цы, на них зер­каль­но вы­ре­за­лись изо­бра­же­ния (в основном ре­ли­ги­оз­ные) и над­пи­си [так называемые ле­ген­ды, где мог­ли быть ука­за­ны имя, ти­тул(ы), долж­ность(и) и ме­сто служ­бы вла­дель­ца пе­ча­ти].

Как пра­ви­ло, до­ку­мен­ты с моливдовулом до на­ше­го вре­ме­ни не со­хра­ни­лись.

Моливдовул по­лу­чи­ли рас­про­стра­не­ние в Ви­зан­тии (осо­бен­но в VI-XII веках), где моливдовул ис­поль­зо­ва­ли от им­пе­ра­то­ров и пат­ри­ар­хов до чи­нов­ни­ков не­вы­со­ко­го ран­га. От­сю­да эта тра­ди­ция бы­ла за­им­ст­во­ва­на в средневековой Ев­ро­пе (осо­бен­но в Ита­лии, Фран­ции, Ис­па­нии), на Бал­ка­нах (пре­ж­де все­го в Бол­га­рии), на Ру­си в X-XV века и в ря­де других го­су­дарств, ис­пы­тав­ших ви­зантийское влия­ние.

Кро­ме моливдовуда, ви­зантийские им­пе­ра­то­ры для опе­ча­ты­ва­ния до­ку­мен­тов име­ли пра­во поль­зо­вать­ся хри­со­ву­ла­ми, западно-ев­ропейские ко­ро­ли, им­пе­ра­то­ры, римские па­пы - бул­ла­ми. Ар­ги­ро­ву­лы (се­реб­ря­ные пе­ча­ти) из­вест­ны у дес­по­тов Эпи­ра и Пе­ло­пон­не­са. Изу­че­ни­ем моливдовула и других пе­ча­тей за­ни­ма­ет­ся сфра­ги­сти­ка.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)