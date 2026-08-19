МОЛИНЕ ЖАН
МОЛИНЕ ЖАН - французский историк, поэт. Представитель поэтической школы «великих риториков».
В 1450-1454 годы учился в Парижском университете. С середине 1460-х годов при дворе герцогов Бургундских. В 1475 году со смертью Ж. Шатлена стал официальным историографом герцогов. После гибели Карла Смелого (1477 году) на службе у Марии Бургундской, затем у Филиппа I Габсбурга. С 1501года каноник собора Нотр-Дам в Валансьене.
Главным историческим произведение Молине Жана - хроника, написанная на французском языке и охватывающая события с 1474 года по 1504 год («Chronique». Éd. G. Doutrepont, O. Jodogne, vol. 1-3, 1935-1937 годы). В ней Молине Жан возвышенным стилем описывает войны Карла Смелого со швейцарцами и другими противниками, борьбу бургундских подданных против французского короля, а также восстания во Фландрии против Максимилиана I Габсбурга. Молине Жан с радостью встретил союз с Габсбургами, видя в нём единственную гарантию независимости от Франции оставшихся под властью Марии Бургундской территорий.
Насыщенные аллегориями, сравнениями, вычурными рифмами поэтические сочинения Молине Жана часто посвящены современным ему событиям, написаны «на случай». В прозиметрах «Трон чести» («Trosne d’Honneur», 1467 год) и «Древо Бургундии» («L’Arbre de Bourgogne», 1486 год) Ж. Молине воспел добродетели представителей Бургундского дома, погубленного завистливыми соперниками, а «Кораблекрушение Девы» («Le naufrage de la pucelle», 1477 году) посвятил аллегорическому рассказу о трудностях борьбы с французской агрессией после битвы при Нанси.
Среди других сочинений Ж. Молине - трактат «Искусство риторики» («L’art de rhétorique», 1493 год), развивающий основные установки «великих риториков», а также «Морализованный Роман о Розе» («Romant de la rose moralié», 1500 год) - прозаическое переложение известного средне-векового произведения с комментариями.
Сочинения:
Les faictz et dictz / Éd. N. Dupire. P., 1936–1939. Vol. 1–3.