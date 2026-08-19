МОЛИНЕ ЖАН

МОЛИНЕ ЖАН - французский ис­то­рик, по­эт. Пред­ста­ви­тель по­этической шко­лы «ве­ли­ких ри­то­ри­ков».

В 1450-1454 годы учил­ся в Па­риж­ском университете. С середине 1460-х годов при дво­ре гер­цо­гов Бур­гунд­ских. В 1475 году со смер­тью Ж. Шат­ле­на стал официальным ис­то­рио­гра­фом гер­цо­гов. По­сле ги­бе­ли Кар­ла Сме­ло­го (1477 году) на служ­бе у Ма­рии Бур­гунд­ской, за­тем у Фи­лип­па I Габс­бур­га. С 1501года ка­но­ник со­бо­ра Нотр-Дам в Ва­лан­сь­е­не.

Главным ис­то­рическим про­из­ве­де­ние Молине Жана - хро­ни­ка, на­пи­сан­ная на французском языке и ох­ваты­ваю­щая со­бы­тия с 1474 года по 1504 год («Chro­nique». Éd. G. Doutrepont, O. Jo­dogne, vol. 1-3, 1935-1937 годы). В ней Молине Жан воз­вы­шен­ным сти­лем опи­сы­ва­ет вой­ны Кар­ла Сме­ло­го со швей­цар­ца­ми и другими про­тив­ни­ка­ми, борь­бу бур­гунд­ских под­дан­ных про­тив французского ко­ро­ля, а так­же вос­ста­ния во Флан­д­рии про­тив Мак­сими­лиа­на I Габс­бур­га . Молине Жан с ра­до­стью встре­тил со­юз с Габс­бур­га­ми, ви­дя в нём един­ст­вен­ную га­ран­тию не­за­ви­си­мо­сти от Фран­ции ос­тав­ших­ся под вла­стью Ма­рии Бур­гунд­ской тер­ри­то­рий.

На­сы­щен­ные ал­ле­го­рия­ми, срав­не­ния­ми, вы­чур­ны­ми риф­ма­ми по­этические со­чи­не­ния Молине Жана час­то по­свя­ще­ны со­вре­мен­ным ему со­бы­ти­ям, на­пи­са­ны «на слу­чай». В про­зи­мет­рах «Трон чес­ти» («Trosne d’Hon­ne­ur», 1467 год) и «Дре­во Бур­гун­дии» («L’Ar­bre de Bourgogne», 1486 год) Ж. Молине вос­пел доб­ро­де­те­ли пред­ста­ви­те­лей Бур­гунд­ско­го до­ма, по­губ­лен­но­го за­ви­ст­ли­вы­ми со­пер­ни­ка­ми, а «Ко­раб­ле­кру­ше­ние Де­вы» («Le naufrage de la pucelle», 1477 году) по­свя­тил ал­ле­го­рическому рас­ска­зу о труд­но­стях борь­бы с французской аг­рес­си­ей по­сле бит­вы при Нан­си.

Сре­ди других со­чи­не­ний Ж. Молине - трак­тат «Ис­кус­ст­во ри­то­ри­ки» («L’art de rhéto­rique», 1493 год), раз­ви­ваю­щий основные ус­та­нов­ки «ве­ли­ких ри­то­ри­ков», а так­же «Мо­ра­ли­зо­ван­ный Ро­ман о Ро­зе» («Ro­mant de la rose moralié», 1500 год) - про­за­ическое пе­ре­ло­же­ние из­вест­но­го средне-векового про­из­ве­де­ния с ком­мен­та­рия­ми.

Сочинения:

Les faictz et dictz / Éd. N. Dupire. P., 1936–1939. Vol. 1–3.