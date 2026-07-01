МОЛИНА ЛУИС ДЕ

МОЛИНА ЛУИС ДЕ - испанский ка­то­лический бо­го­слов, пред­ста­ви­тель вто­рой схо­ла­сти­ки.

Ро­дил­ся в дво­рян­ской се­мье. Учил­ся в Университете Са­ла­ман­ки, за­тем в ие­зу­ит­ской кол­ле­гии ис­кусств г. Алька­лá-де-Эна­рес.

В 1553 году всту­пил в ор­ден ие­зуи­тов и был на­прав­лен для обу­че­ния в Ко­имбр­ский университет (Пор­ту­га­лия). В 1561 году (или в 1562 году) при­нял ду­хов­ный сан, с 1563 года пре­по­да­вал сво­бод­ные ис­кус­ст­ва, тео­ло­гию и пра­во в Университете Эво­ры. В 1584 году Л. де Молина ос­та­вил пре­по­да­ва­ние и по­свя­тил се­бя пи­са­тель­ско­му тру­ду; с 1591 года жил в Ку­эн­ке. С апреля 1600 года профессор тео­ло­гии в ко­ро­лев­ской кол­ле­гии в Мад­ри­де .

Ав­тор ком­мен­та­рия на первую часть «Сум­мы тео­ло­гии» Фо­мы Ак­вин­ско­го (1593 год), сочинения «О пра­во­су­дии и пра­ве» («De Justi­tia et jure», 1593 год) и др.

Наи­боль­шую из­вест­ность по­лу­чи­ло его сочинение «Со­гла­сие сво­бод­ной во­ли с да­ра­ми бла­го­да­ти, Бо­же­ст­вен­ным пред­зна­ни­ем, про­ви­де­ни­ем, пре­до­пре­де­ле­ни­ем и осу­ж­де­ни­ем» («Con­co­rdia liberi arbitrii cum gratiæ donis, di­vina præscientia, providentia, prædes­ti­natione et reprobatione», 1588 год), сыг­рав­шее зна­чительную роль в раз­вер­нув­шей­ся с конца XVI века в ка­то­лическом бо­го­сло­вии дис­кус­сии «De auxiliis gratiae» (о по­мо­щи бла­го­да­ти).

В про­ти­во­вес до­ми­ни­кан­ским бо­го­сло­вам (в ча­ст­но­сти, Д. Бань­е­су, 1528-1604), ак­цен­ти­ро­вав­шим Бо­же­ст­вен­ное пре­до­пре­де­ле­ние в во­про­се о со­от­но­ше­нии бла­го­да­ти, пре­до­пре­де­ле­ния и сво­бо­ды во­ли, Л. де Молина под­чёр­ки­вал зна­че­ние сво­бод­ной во­ли че­ло­ве­ка в при­ня­тии или от­вер­же­нии бла­го­да­ти. Со­глас­но вы­дви­ну­той Л. де Молиной док­три­не «со­вме­ст­но­го дей­ст­вия», на ха­рак­тер, на­прав­лен­ность и ре­зуль­тат лю­бо­го че­ло­ве­че­ско­го по­ступ­ка од­но­вре­мен­но влия­ют, дей­ст­вуя со­гла­со­ван­но (concursus), вза­им­но до­пол­няя друг дру­га, и Бог («пер­вая при­чи­на»), и че­ло­век («вто­рая при­чи­на»). Влия­ние Бо­же­ст­вен­ной бла­го­да­ти вы­ра­жа­ет­ся в воз­дей­ст­вии на че­ло­ве­че­ский ра­зум, без ко­то­ро­го во­ля че­ло­ве­ка не спо­соб­на при­ни­мать ре­ше­ния, че­рез сис­те­му мо­раль­ных пред­пи­са­ний, не но­ся­щих при­ну­ди­тель­но­го ха­рак­те­ра и ос­тав­ляю­щих че­ло­ве­ку пол­ную сво­бо­ду вы­бо­ра.

Для ре­ше­ния во­про­са о со­гла­со­ва­нии сво­бо­ды во­ли и Бо­же­ст­вен­но­го пре­до­пре­де­ле­ния и все­мо­гу­ще­ст­ва Л. де Молина, в до­пол­не­ние к при­ня­то­му в то­ми­ст­ском бо­го­сло­вии раз­ли­че­нию двух ви­дов име­ю­ще­го­ся у Бо­га зна­ния - о всём воз­мож­ном бы­тии и о со­тво­рён­ном бы­тии, вы­дви­нул кон­цеп­цию «сред­не­го зна­ния» - зна­ния Бо­гом всех воз­мож­ных ус­ло­вий, в ко­то­рых ока­жет­ся вы­би­раю­щий че­ло­век (кон­кре­ти­зи­ро­ван­ную за­тем Ф. Суа­ре­сом в его тео­рии кон­гру­из­ма), т. е. ап­ри­ор­но­го зна­ния Бо­гом бу­ду­щих слу­чай­ных со­бы­тий, ко­то­рые при этом яв­ля­ют­ся ре­зуль­та­том сво­бод­но­го вы­бо­ра че­ло­ве­ка.

Уче­ние Л. де Молина (мо­ли­низм), на­прав­лен­ное про­тив про­тес­тант­ской док­три­ны пред­оп­ре­де­ле­ния, по­ро­ди­ло спо­ры в са­мом ка­то­лическом бо­го­сло­вии, вы­звав кри­ти­ку до­ми­ни­кан­цев (соз­дан­ная по их на­стоя­нию в 1598 году па­пой Кли­мен­том VIII специально «Кон­гре­га­ция о по­мо­щи бла­го­да­ти» не раз­ре­ши­ла спо­ра и бы­ла рас­пу­ще­на па­пой Пав­лом V в 1607 году), а позд­нее сто­рон­ни­ков ян­се­низ­ма.