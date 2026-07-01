МОЛИНА ЛУИС ДЕ
МОЛИНА ЛУИС ДЕ - испанский католический богослов, представитель второй схоластики.
Родился в дворянской семье. Учился в Университете Саламанки, затем в иезуитской коллегии искусств г. Алькалá-де-Энарес.
В 1553 году вступил в орден иезуитов и был направлен для обучения в Коимбрский университет (Португалия). В 1561 году (или в 1562 году) принял духовный сан, с 1563 года преподавал свободные искусства, теологию и право в Университете Эворы. В 1584 году Л. де Молина оставил преподавание и посвятил себя писательскому труду; с 1591 года жил в Куэнке. С апреля 1600 года профессор теологии в королевской коллегии в Мадриде.
Автор комментария на первую часть «Суммы теологии» Фомы Аквинского (1593 год), сочинения «О правосудии и праве» («De Justitia et jure», 1593 год) и др.
Наибольшую известность получило его сочинение «Согласие свободной воли с дарами благодати, Божественным предзнанием, провидением, предопределением и осуждением» («Concordia liberi arbitrii cum gratiæ donis, divina præscientia, providentia, prædestinatione et reprobatione», 1588 год), сыгравшее значительную роль в развернувшейся с конца XVI века в католическом богословии дискуссии «De auxiliis gratiae» (о помощи благодати).
В противовес доминиканским богословам (в частности, Д. Баньесу, 1528-1604), акцентировавшим Божественное предопределение в вопросе о соотношении благодати, предопределения и свободы воли, Л. де Молина подчёркивал значение свободной воли человека в принятии или отвержении благодати. Согласно выдвинутой Л. де Молиной доктрине «совместного действия», на характер, направленность и результат любого человеческого поступка одновременно влияют, действуя согласованно (concursus), взаимно дополняя друг друга, и Бог («первая причина»), и человек («вторая причина»). Влияние Божественной благодати выражается в воздействии на человеческий разум, без которого воля человека не способна принимать решения, через систему моральных предписаний, не носящих принудительного характера и оставляющих человеку полную свободу выбора.
Для решения вопроса о согласовании свободы воли и Божественного предопределения и всемогущества Л. де Молина, в дополнение к принятому в томистском богословии различению двух видов имеющегося у Бога знания - о всём возможном бытии и о сотворённом бытии, выдвинул концепцию «среднего знания» - знания Богом всех возможных условий, в которых окажется выбирающий человек (конкретизированную затем Ф. Суаресом в его теории конгруизма), т. е. априорного знания Богом будущих случайных событий, которые при этом являются результатом свободного выбора человека.
Учение Л. де Молина (молинизм), направленное против протестантской доктрины предопределения, породило споры в самом католическом богословии, вызвав критику доминиканцев (созданная по их настоянию в 1598 году папой Климентом VIII специально «Конгрегация о помощи благодати» не разрешила спора и была распущена папой Павлом V в 1607 году), а позднее сторонников янсенизма.