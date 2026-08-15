МОЛЕВА Наталья Владимировна

Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории древнего мира и классических языков Института международных отношений и мировой истории НИУ "Нижегородский государственный университет им Н.И. Лобачевского".

Родилась 19.06.1947. Окончила Горьковский государственный университет им. Н.И. Лобачевского в 1969 г.

Кандидатская диссертация : Антропоморфные памятники Боспора (Ленинградское отделение Института археологии АН СССР, 1986).

Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории древнего мира и классических языков Института международных отношений и мировой истории НИУ "Нижегородский государственный университет им Н.И. Лобачевского".

Область интересов : Духовная жизнь и культура античных государств Сев. Причерноморья.

Сочинения: Очерки сакральной жизни Боспора. Н. Новгород, 2002;

Итоги исследования Китейского святилища // Боспорский феномен. СПб., 2000;

Антропоморфные памятники из некрополя Нимфея // Грач Н.Л. Некрополь Нимфея. СПб., 2000;

Статус собаки в сакральном мировоззрении древних греков // Из истории античного общества. Н. Новгород, 2001. Вып.8;

Боспорская женщина в семье и обществе. К постановке проблемы // Историк. Археолог. Литератор. СПб., 2004.