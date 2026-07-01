МОЛЕВ Евгений Александрович
Доктор исторических наук, профессор кафедры истории древнего мира и классических языков Института международных отношений и мировой истории НИУ "Нижегородский государственный университет им Н.И. Лобачевского". С 1998 г. действительный член Академии гуманитарных наук.
Родился 18.01.1947, г. Пинск Брестской области, Белоруссия. В 1968 г. окончил историко-филологический факультет Горьковского государственного университета по кафедре всеобщей истории.
Кандидатская диссертация.: Создание черноморской державы Митридата Евпатора (Ленинградский государственный университет, 1977).
Докторская диссертация: Политическая история Боспора в период эллинизма (Нижний Новгород, 1995).
Учитель:
профессор В.Г.Борухович.
Область интересов:
История древнего мира, история античных государств Причерноморья, античная история и археология Северного Причерноморья.
Сочинения:
Митридат Евпатор. Создание черноморской державы. Саратов,1976;
Боспор в период эллинизма. Нижний Новгород, 1994;
Властитель Понта. Нижний Новгород, 1995;
Политическая история Боспора в VI-IV вв. до н.э. Нижний Новгород, 1997;
Эллины и варвары на сев. окраине античного мира. М., 2003;
Kyta // Ancient Greek colonies in the Black Sea. Thessalpniki, 2003.