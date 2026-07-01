МОЛЕВ Евгений Александрович

Доктор исторических наук, профессор кафедры истории древнего мира и классических языков Института международных отношений и мировой истории НИУ "Нижегородский государственный университет им Н.И. Лобачевского". С 1998 г. действительный член Академии гуманитарных наук.

Родился 18.01.1947, г. Пинск Брестской области, Белоруссия. В 1968 г. окончил историко-филологический факультет Горьковского государственного университета по кафедре всеобщей истории.

Кандидатская диссертация .: Создание черноморской державы Митридата Евпатора (Ленинградский государственный университет, 1977).

Докторская диссертация : Политическая история Боспора в период эллинизма (Нижний Новгород, 1995).

Учитель :

профессор В.Г.Борухович.

Область интересов :

История древнего мира, история античных государств Причерноморья, античная история и археология Северного Причерноморья.

Сочинения:

Митридат Евпатор. Создание черноморской державы. Саратов,1976;

Боспор в период эллинизма. Нижний Новгород, 1994;

Властитель Понта. Нижний Новгород, 1995;

Политическая история Боспора в VI-IV вв. до н.э. Нижний Новгород, 1997;

Эллины и варвары на сев. окраине античного мира. М., 2003;

Kyta // Ancient Greek colonies in the Black Sea. Thessalpniki, 2003.