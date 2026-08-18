МОЛДОБАСАНОВ КАЛЫЙ

МОЛДОБАСАНОВ КАЛЫЙ - киргизский композитор, дирижёр, народный артист Киргизской ССР (1974 год), Ге­рой Социалистического Тру­да (1991 год).

Его отец Мол­до­ба­сан Му­сул­ман­ку­лов - тра­диционный му­зы­кант (ма­нас­чи, акын, ко­му­зист). Окон­чил в 1954 году Московскую консерваторию по клас­су ди­ри­жи­ро­ва­ния Л.М. Гинз­бур­га , в 1974 году - Киргизский институт ис­кусств по клас­су ком­по­зи­ции .

С 1954 года ди­ри­жёр, в том числе в 1966-1973 годы главный ди­ри­жёр Киргизского те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та во Фрун­зе (Биш­ке­ке); при его уча­стии осу­ще­ст­в­ле­ны по­ста­нов­ки опер «Ма­нас» В.А. Вла­со­ва, А. Мал­ды­бае­ва и В.Г. Фе­ре (1966 год), «Отел­ло» Дж. Вер­ди (1968 год), «Бо­рис Го­ду­нов» М.П. Му­сорг­ско­го (1972 год), ба­ле­та «Асель» Вла­со­ва (1967 год), его собственных ба­ле­тов. С 1975 года пре­по­да­вал в Киргизском институте ис­кусств (с 1984 года профессор, в 1983-1986 годы рек­тор, с 1989 года заведующий ка­фед­рой опер­ной под­го­тов­ки). В 1979-1991 председатель Сою­за ком­по­зи­то­ров Киргизской ССР.

Основной жанр твор­че­ст­ва - ба­лет (все­го четыре). Пер­вый из них, ко­мический ба­лет «Куй­ру­чук», на­пи­сан совместно с Г.Г. Оку­не­вым (по­став­лен в 1958 году), в 1978 году Молдобасов Калый соз­дал но­вую ре­дак­цию. Ме­ж­ду­народную из­вест­ность по­лу­чил ба­лет-ора­то­рия «Ма­те­рин­ское по­ле» (по од­ноименной по­вес­ти Ч. Айт­ма­то­ва, по­став­лен в 1975 году) - един­ст­вен­ное про­из­ве­де­ние киргизской му­зы­ки, удо­сто­ен­ное Государственной пре­мии СССР (1976 года). В по­след­нем ба­ле­те «Сказ о ман­кур­те» (по ро­ма­ну Айт­ма­то­ва «И доль­ше ве­ка длит­ся день», по­став­лен в 1987 году) ком­по­зи­тор ис­поль­зо­вал эле­мен­ты киргизского фольк­ло­ра и ост­ро­сов­ре­мен­ные музыкальные сред­ст­ва. Сре­ди других со­чи­не­ний: кан­та­ты, ора­то­рии, во­каль­но-сим­фо­ническая ода «Кыр­гыз­стан» (1986 год); для ор­ке­ст­ра - сюи­ты из ба­ле­тов (в том числе «Жа­ныл-Мыр­за», 1983 год), «Празд­нич­ный кюу» (1983 год); ка­мер­но-ин­ст­ру­мен­таль­ные и во­каль­ные про­из­ве­де­ния; со­чи­не­ния и об­ра­бот­ки для ор­ке­ст­ра киргизских ин­ст­ру­мен­тов; му­зы­ка к дра­ма­тическим спек­так­лям, филь­мам (в том числе «Зе­ни­ца ока», 1977 год).

На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1991 год).