МОЛДАВСКОЕ КНЯЖЕСТВО

Молдавское княжество (Великая Молдавия; рум. Principatul Moldovei) — государство, существовавшее с середины XIV в. по 1862 на землях современной Молдавии, частично Румынии и Украины. Название происходит от р. Молдова, на которой находилась первоначальная столица М. к. — Тыргул-Молдовей (ныне Бая, жудец Сучава) (1359—1365). Другие столицы: Сирет (1365—1385), Сучава (1385—1572), Яссы (1572—1862).

Возникновение М. к. связывают с воеводой Драгошем из Марамароша (1351—1353), вассалом Венгрии. Его внука Балка в 1359 сместил венгерский феодал Богдан I Вода (ум. 1367), добившийся в 1365 от короля Лайоша I признания независимости М. к. Правитель Петр (1375—1391) именовал себя «воевода, милостью Божьей господарь земли Молдавской». В 1387 он признал себя вассалом польского короля и великого князя литовского Владислава II Ягелло. Преемники Петра, оставаясь вассалами Польши, носили титул «великий, самодержавный, Божией милостью воевода, владетель земли Молдавской от гор до моря». Правление Александра Доброго (1400—1432) было ознаменовано укреплением экономического положения М. к., созданием административной структуры по образцу Валахии, учреждением православной митрополии. Разделение М. к. на 2 части привело к междоусобным войнам наследников Александра при участии Польши и Венгрии и частой смене господарей. В 1456 господарь Петр III Арон стал данником Османской империи.

Периодом расцвета М. к. считается княжение св. Стефана (Штефана) III Великого (1457—1504), который ограничил власть бояр, развивал торговлю и ремесла, строил крепости и монастыри. Добившись независимости от Польши и Венгрии, он противостоял османской экспансии, неоднократно наносил поражения туркам. Выдал дочь Елену замуж за Ивана Молодого (1458—1490), сына московского великого князя Ивана III . Господарь Богдан III Слепой (1504—1517) конфликтовал с Польшей, что привело к установлению зависимости М. к. от османов и регулярной выплате дани. Экономическое положение М. к. ухудшилось, обострились внутренние разногласия, началась борьба за власть, в которой соперники опирались на турецкую поддержку. Попытки Петра IV Рареша (1527—1538, 1541—1546) укрепить свою власть и избавиться от зависимости были неудачными: ему пришлось отдать туркам и крымским татарам часть земель княжества, увеличить выплату дани, согласиться на размещение турецкого гарнизона в Сучаве. Попытки Польши оспаривать контроль над М. к. у Османской империи приводили к частой смене польских и турецких ставленников, в этот процесс вмешивались правители Валахии и Трансильвании. М. к. страдало от боярских заговоров, восстаний, разорительных турецко-татарских набегов. Династический принцип наследования сменился практикой назначения господаря турецким султаном.

Положение М. к. стабилизировалось при господаре Василе Лупу (1634—1653), который поддерживал хорошие отношения с Речью Посполитой, наладил тайные связи с Москвой и пытался установить конт­роль над Валахией и Трансильванией. Возобновилось строительство церквей, в Яссах были основаны школа и типография. Позиции Василе Лупу были подорваны военным союзом, навязанным ему в 1650 гетманом Богданом Хмельницким. После неудачного похода казаков и молдаван в Валахию господарь был смещен и умер под стражей в Стамбуле. Попытки Георге Штефана (1653—1658) заключить союз против турок с Хмельницким и с московским царем привели к его смещению и усилению османского контроля над М. к. При этом боярство периодически выступало на стороне Польши, а митрополит Досифей Барилэ (1671—1686), переводчик и просветитель, придерживался промосковской ориентации. Рассчитывая на освобождение от османской власти, господарь Антиох Кантемир (1696—1700, 1705—1707) укреплял связи с Речью Посполитой и с Россией, но Карловицкий мир (1699) не привел к независимости М. к. или его подчинению Польше, на что надеялась часть боярства. По условиям Луцкого договора (1711) М. к. становилось автономным государством в составе Российской империи, но поражение российской армии во время Прутского похода привело к бегству господаря Дмитрия Кантемира (1693, 1710—1711) и значительной части бояр в Россию. После этого М. к. лишилось права содержать войско, политическое влияние бояр сократилось, на должность господаря стали назначаться греки-фанариоты из родов Гика, Каллимаки, Кантакузино, Маврокордато и др. Военные действия, вспышки голода и эпидемий приводили к народным восстаниям. Усиливалось политическое влияние России. Кючук-Кайнар­джийский договор (1774) закрепил российский протекторат над православным населением М. к. и Валахии (Дунайских княжеств), тогда же северная часть М. к. (Буковина) отошла к Австрийской империи. По итогам Русско-турецкой войны 1806—1812 восточная часть М. к. (Бессарабия) была аннексирована Российской империей.

Османская империя, терпевшая военные поражения, постепенно отказывалась от прав на Дунайские княжества. По условиям Аккерманской конвенции 1826 княжества получили автономию, господари назначались султаном из местных бояр и не могли быть смещены без согласия России. Адрианопольский мир 1829 закрепил самостоятельность княжеств, господари должны были управлять пожизненно; для кон­троля над преобразованиями в княжествах были размещены российские войска. Глава российской администрации П. Д. Киселев ввел Органический регламент (в М. к. — в 1832), по которому крестьяне получили личную свободу, был установлен единый денежный налог, упразднены внутренние таможни. Полномочия господаря как главы исполнительной власти были ограничены учреждением законодательного Общественного собрания, представлявшего интересы боярства и крупного духовенства. Реформы продолжил господарь Михаил Стурдза (1834—1849), ставленник России, который в 1844 отменил государственное и церковное рабовладение. В 1848 он подавил выступления либеральной оппозиции, в М. к. вновь вступили российские войска. Его преемник Григоре Гика (1849—1853, 1854—1856) открыто призывал к объединению Дунайских княжеств; в 1855 в М. к. было полностью отменено рабство, в 1856 провозглашена свобода печати. По условиям Парижского мирного договора 1856 Россия отказалась от протектората над М. к. и вернула ему часть Южной Бессарабии, но власть османов над М. к. была существенно ослаблена. В 1857 диваны Дунайских княжеств начали подготовку к объединению. В январе 1859 господарем М. к. и затем Валахии был избран Александру Иоан Куза (1859—1866), участник освободительного движения 1848. После длительных переговоров Османская империя признала объединение Дунайских княжеств в составе империи (22 ноября [4 декабря] 1861), вскоре Куза провозгласил создание нового государства — Соединенных княжеств Молдавии и Валахии (с 1862 — Соединенные княжества Румынии, с 1881 — королевство Румыния).

Лит. : Очерки внешнеполитической истории Молдавского княжества: Последняя треть XIV — начало XIX в. Кишинев, 1987; Семенова Л. Е. Княжества Валахия и Молдавия, конец XIV — начало XIX в.: Очерки внешнеполитической истории. М., 2006; Драгнев Д., Драгнев Э. Молдавское княжество // Православная энциклопедия. Т. 46. М., 2017. С. 422—440. М. М. Розинская.