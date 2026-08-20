МОЛЧАНОВ НИКОН АЛЕКСАНДРОВИЧ

О ранних годах жизни Никона Александровича сведений не сохранилось. Известно, что родился он в 1867 г.

Торговый человек

М. быстро заинтересовался предпринимательством. Осуществлял торговую деятельность. С 1890 г. трудился доверенным организованного в этот год в г. Троицкосавске торгового дома «Собенников и братья Молчановы». С 1899 г. числился как купец 1-й гильдии. Во владении М. находилась торговая контора, которая занималась оптовой продажей чая и сахара. Продавал свои товары М. также в арендованном доме. В собственности М. находился двухэтажный каменный дом.

С 1909 г. (по другим данным – с 1916 г.) М. удостоился звания «личный почетный гражданин».

В 1917 г. М. устроился на должность управляющего Томским отделением Сибирского торгового банка.

Общественная деятельность

В разные годы М. активно участвовал в общественной жизни Томска. С 1901 г. он был старшиной Томского биржевого комитета (вошел в первый состав). С 1908 г. – член учетно-ссудного комитета Томского отделения государственного банка.

Гласный Томской городской думы. Принял участие в работе думской комиссии по разработке вопросов учреждения земства на территории Сибири (1905).

Тяготел к правому политическому уклону. Член бюро Томского отдела партии «Союз 17 октября» (1905). Выборщик в Государственный Совет от Томского биржевого общества (1906).

Благотворительность

Много сделал для развития благотворительного дела в Томске. Член-соревнователь Томского общества взаимного вспоможения приказчиков; пожизненный член Общества для доставления средств Сибирским высшим женским курсам; член Томского городского комитета по оказанию помощи беженцам. Исполнял обязанности казначея попечительного совета Сибирского коммерческого училища; почетный попечитель Владимирского женского приходского училища.

Стараниями М. в 1914 г. в Пушкинском сквере в Томске был воздвигнут металлический бюст А.С. Пушкина (до наших дней не дошел).

Староста церкви на Басандайке.

О последних годах жизни М. сведения не сохранились. Как и многие купцы того времени он оказался участником событий последовавших революций и вооруженных конфликтов. Что происходило с ним в этот период неизвестно.

Семья

Супруга – Мария Алексеевна. Дети: Ольга, Александр, Лидия.