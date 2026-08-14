МОЛЧАНОВ КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
МОЛЧАНОВ КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ - российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР (1963 год).
В 1949 году окончил Московскую консерваторию по классу А.Н. Александрова.
С начала 1950-х годов до конца жизни сочинял музыку к драматическим спектаклям (большей частью к спектаклям МХАТа) и кинофильмам («Доживём до понедельника», 1968 год, «А зори здесь тихие...», 1972 год, и другие), эстрадные песни.
В 1973-1975 годы директор московского Большого театра и Кремлёвского Дворца съездов.
В большинстве опер (всего 8) продолжил традиции жанра современной героической оперы; среди них - «Ромео, Джульетта и тьма» (по одноименной повести Я. Отченашека; 1963 год, Ленинградский Малый оперный театр оперы и балета), «Брестская крепость» («Неизвестный солдат», 1967 год), «Зори здесь тихие...» (по одноименной повести Б.Л. Васильева, 1975 год; обе - Большой театр; все на собственное либретто).
Среди других сочинений для сцены: мюзикл «Одиссей, Пенелопа и другие» (1970 год); балеты - «Макбет» (по У. Шекспиру, либреттист и хореограф В.В. Васильев, 1980 год, Большой театр), «Три карты» (по «Пиковой даме» А.С. Пушкина, Сыктывкар, 1982 год; телеверсия под названием «Тройка, семёрка... дама»).