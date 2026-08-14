МОЛЧАНОВ КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

МОЛЧАНОВ КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ - российский ком­по­зи­тор, заслуженный деятель ис­кусств РСФСР (1963 год).

В 1949 году окон­чил Московскую консерваторию по клас­су А.Н. Алек­санд­ро­ва.

С начала 1950-х годов до кон­ца жиз­ни со­чи­нял му­зы­ку к дра­ма­тическим спек­так­лям (большей частью к спек­так­лям МХАТа ) и ки­но­филь­мам («До­жи­вём до по­не­дель­ни­ка», 1968 год, «А зо­ри здесь ти­хие...», 1972 год, и другие), эстрад­ные пес­ни.

В 1973-1975 годы ди­рек­тор московского Боль­шо­го те­ат­ра и Крем­лёв­ско­го Двор­ца съез­дов.

В боль­шин­ст­ве опер (все­го 8) про­дол­жил тра­ди­ции жан­ра современной ге­ро­ической опе­ры; сре­ди них - «Ро­мео, Джуль­ет­та и тьма» (по од­но­именной по­ве­сти Я. От­че­на­ше­ка ; 1963 год, Ле­нинградский Ма­лый опер­ный театр опе­ры и ба­ле­та), «Бре­ст­ская кре­пость» («Не­из­ве­ст­ный сол­дат», 1967 год), «Зо­ри здесь ти­хие...» (по од­но­именной по­вес­ти Б.Л. Ва­силье­ва, 1975 год; обе - Боль­шой театр; все на собственное либ­рет­то).

Сре­ди других со­чи­не­ний для сце­ны: мю­зикл «Одис­сей, Пе­не­ло­па и дру­гие» (1970 год); ба­ле­ты - «Мак­бет» (по У. Шек­спи­ру, либ­рет­тист и хо­рео­граф В.В. Ва­силь­ев, 1980 год, Боль­шой театр), «Три кар­ты» (по «Пи­ко­вой да­ме» А.С. Пуш­ки­на, Сык­тыв­кар, 1982 год; те­ле­вер­сия под названием «Трой­ка, се­мёр­ка... да­ма»).