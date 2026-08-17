МОЛЧАНОВ ИВАН ЕВСТРАТЬЕВИЧ
МОЛЧАНОВ ИВАН ЕВСТРАТЬЕВИЧ - русский народный певец, собиратель народных песен.
Из крестьян Ярославской губернии. В юности пел в церковном хоре в Санкт-Петербурге.
Выступал публично с 17-18 лет. В 1850-е годы организовал первый в истории концертный хор из крестьян (около 30 мужчин и мальчиков), который выступал в Санкт-Петербурге, Москве, Владимире, Курске, Нижнем Новгороде и других. Также руководил солдатскими полковыми хорами.
Записывал песни от крестьян, мастеровых, солдат, любителей народных песен разных сословий; собранные им песни публиковались в популярных песенниках (1850-1860-е годы).
Автор песни «Было дело под Полтавой». С его голоса записывали песни (главным образом протяжные) М.И. Глинка, В.Ф. Одоевский (в том чсиле «Не шуми, мати зелёная дубравушка»). Около 1860 года начал учиться музыке у Одоевского (по цифровой системе Э. Шеве).