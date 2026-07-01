МОЛАМЬЯЙН
МОЛАМЬЯЙН - город на юго-востоке Мьянмы, административный центр национальной области Мон.
Население 542 тыс. человек (2012 год; в том числе около 3/4 моны); третий по числу жителей город страны после Янгона (Рангуна) и Мандалая. Расположен в левой части дельты р. Салуин, близ побережья залива Моутама (Мартабан) Андаманского моря (с запада город прикрывает от моря о. Билу, отделённый от материка протоками дельты).
Крупный транспортный узел; связан автомобильным и железнодорожным мостом с правой частью дельты р. Салуин (2006 год; общая длина железнодорожного мостового перехода свыше 7,6 км). Узел автомобильных дорог, железнодорожная станция на линии, связывающей центральный и юго-восточный районы страны. Морской порт. Аэропорт (регулярное авиасообщение с Янгоном).
Дата основания неизвестна. После окончания 1-й англо-бирманской войны (см. Англо-бирманские войны) столица Британской Бирмы (1826-1852 годы). В колониальный период - центр вывоза тиковой древесины и района плантаций гевеи; значительная часть населения города составляли англо-бирманцы и англичане (одно из первых крупных британских поселений в стране, часто именовалось «Малой Англией»).
Центральная часть города (включая район порта) расположена на северо-западе полуострова, образуемого главной протокой р. Салуин (на западе), участком русла реки (на севере) и р. Джайн, левым притоком р. Салуин (на востоке). В черте города и на окрестных холмах сохранилось много буддийских храмов и пагод (пагода Чайтанлан, 875 год). Университет Моламьяйн (1953 год; современный статус с 1986 года), Компьютерный университет (2000 год, современный статус с 2001 года). Государственный музей и библиотекака национальной области Мон (1955 год).
Моламьяйн - главный транспортный и торговый центр юго-восточных районов страны (в том числе экспорт леса и пиломатериалов, главным образом тиковой древесины). Производство пиломатериалов, рисоочистительные предприятия и другое. Солнечная (вырабатываемая электроэнергия используется для получения соли из морской воды) и дизельные электростанции. Традиционно развиты ремёсла и кустарные промыслы, в том числе изготовление золотых и серебряных украшений. Моламьяйн известен качеством и разнообразием продаваемых на городских рынках тропических фруктов и лучшей в стране кухней. Развивается как центр туризма (на морском побережье создаются курортные зоны; в окрестностях Моламьяйн - карстовые пещеры).
К югу от Моламьяйн - одна из крупнейших в мире статуй лежащего Будды (длина 180 м, высота 30 м) в монастыре Чауталон- Таун.