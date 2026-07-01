МОЛАМЬЯЙН

МОЛАМЬЯЙН - го­род на юго-вос­то­ке Мьян­мы , административный центр национальной об­лас­ти Мон.

Население 542 тыс. человек (2012 год; в том числе около 3/4 мо­ны); тре­тий по чис­лу жи­те­лей го­род стра­ны по­сле Ян­го­на (Ран­гу­на) и Ман­да­лая. Рас­по­ло­жен в ле­вой час­ти дель­ты р. Са­лу­ин, близ по­бе­ре­жья залива Мо­ута­ма (Мар­та­бан) Ан­да­ман­ско­го моря (с за­па­да го­род при­кры­ва­ет от мо­ря о. Би­лу, от­де­лён­ный от ма­те­ри­ка про­то­ка­ми дель­ты).

Круп­ный транс­порт­ный узел; свя­зан ав­то­мо­биль­ным и железнодорожным мос­том с пра­вой ча­стью дель­ты р. Са­лу­ин (2006 год; об­щая дли­на железнодорожного мос­то­во­го пе­ре­хо­да свыше 7,6 км). Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог, железнодорожная стан­ция на ли­нии, свя­зы­ваю­щей центральный и юго-восточный райо­ны стра­ны. Морской порт. Аэ­ро­порт (ре­гу­ляр­ное авиа­со­об­ще­ние с Ян­го­ном).

Да­та ос­но­ва­ния не­из­вест­на. По­сле окон­ча­ния 1-й анг­ло-бирманской вой­ны (см. Анг­ло-бир­ман­ские вой­ны) сто­ли­ца Британской Бир­мы (1826-1852 годы). В ко­ло­ни­аль­ный пе­ри­од - центр вы­во­за ти­ко­вой дре­ве­си­ны и рай­она план­та­ций ге­веи; зна­чительная часть на­се­ле­ния го­ро­да со­став­ля­ли анг­ло-бир­ман­цы и анг­ли­ча­не (од­но из пер­вых круп­ных британских по­се­ле­ний в стра­не, час­то име­но­ва­лось «Ма­лой Анг­ли­ей»).

Центральная часть го­ро­да (вклю­чая рай­он пор­та) рас­по­ло­же­на на се­ве­ро-за­па­де по­лу­ост­ро­ва, об­ра­зуе­мо­го главной про­то­кой р. Са­лу­ин (на за­па­де), уча­ст­ком рус­ла ре­ки (на се­ве­ре) и р. Джайн, ле­вым при­то­ком р. Са­лу­ин (на вос­то­ке). В чер­те го­ро­да и на ок­ре­ст­ных хол­мах со­хра­ни­лось мно­го буд­дий­ских хра­мов и па­год (па­го­да Чай­тан­лан, 875 год). Университет Моламьяйн (1953 год; современный ста­тус с 1986 года), Ком­пь­ю­тер­ный университет (2000 год, современный ста­тус с 2001 года). Государственный му­зей и библиотекака национальной об­лас­ти Мон (1955 год).

Моламьяйн - главный транс­порт­ный и тор­го­вый центр юго-восточных рай­онов стра­ны (в том числе экс­порт ле­са и пи­ло­ма­те­риа­лов, главным образом ти­ко­вой дре­ве­си­ны). Про­изводство пи­ло­мате­риа­лов, ри­со­очи­стительные пред­прия­тия и другое. Сол­неч­ная (вы­ра­ба­ты­вае­мая эле­кт­ро­энер­гия ис­поль­зу­ет­ся для по­лу­че­ния со­ли из морской во­ды) и ди­зель­ные элек­тро­стан­ции. Тра­ди­ци­он­но раз­ви­ты ре­мёс­ла и кус­тар­ные про­мыс­лы, в том числе из­го­тов­ле­ние зо­ло­тых и се­реб­ря­ных ук­ра­ше­ний. Моламьяйн из­вес­тен ка­че­ст­вом и раз­но­об­ра­зи­ем про­да­вае­мых на городских рын­ках тро­пических фрук­тов и луч­шей в стра­не кух­ней. Раз­ви­ва­ет­ся как центр ту­риз­ма (на морском по­бе­ре­жье соз­да­ют­ся ку­рорт­ные зо­ны; в ок­ре­ст­но­стях Моламьяйн - кар­сто­вые пе­ще­ры).

К югу от Моламьяйн - од­на из круп­ней­ших в ми­ре ста­туй ле­жа­ще­го Буд­ды (дли­на 180 м, вы­со­та 30 м) в монастыре Чау­та­лон- Та­ун.

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