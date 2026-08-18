МОЛЬ РОБЕРТ ФОН
МОЛЬ РОБЕРТ ФОН - германский политический деятель, политолог, юрист.
Из семьи высокопоставленного чиновника, в 1837 году пожалован личным дворянством, в 1871 году - потомственным. Изучал юриспруденцию и политические науки в Гейдельбергском, Тюбингенском и Гёттингенском университетах.
С 1824 года экстраординарный, с 1827 года ординарный профессор политических наук Тюбингенского университета. С 1836 года там же занимал должность главного библиотекаря.
С начала 1820-х годов начал публиковать работы по вопросам политическоц теории («Die öffentliche Rechtspflege des deutschen Bundes, ein publicistischer Versuch», 1822 год; «Die Polizei-Wissenschaft nach den Grundsätzen des Rechtsstaats», Bd 1-3, 1832-1834, и другие).
В 1845 году, будучи депутатом городского собрания г. Балинген, подверг критике политику правительства, после чего был вынужден уйти из университета. Недолгое время занимал должность правительственного советника, вскоре был избран депутатом парламента Вюртемберга. С 1847 года профессор права в Гейдельбергском университете.
В 1848 году депутат предпарламента, затем Франкфуртского национального собрания 1848-1849 годы, в котором принадлежал к группе депутатов правого центра. С сентябре 1848 года министр юстиции во временном правительстве, в мае 1849 подал в отставку и вернулся к преподаванию в Гейдельбергском университете. С 1857 года представитель университета в верхней палате баденского ландтага, с 1863 года её член, в 1861-1866 годы посланник бундестага во Франкфурте-на-Майне, в 1867-1871 годы - в Мюнхене.
На протяжении всей своей преподавательской и депутатской карьеры выступал за реформирование политической системы Германии, был одним из создателей, издателей и главным редактором ведущего политико-экономического журнала «Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft». С 1871 году президент германской Верховной счётной палаты в г. Карлсруэ.
В своих политологических работах Моль Роберт Фон впервые отделил понятие «общество» (как союз граждан, преследующих свои цели в рамках закона) от понятия «государство». Ввёл в оборот понятие «правовое государство», считал необходимым выработку учения о «государственной нравственности», которое, по его мнению, должно было стать связующим звеном между государственным правом и государственной политикой.
Сочинения:
Die Verantwortlichkeit der Minister... Tüb., 1837;
Staatsrecht des Königreiches Württemberg... Tüb., 1840. Bd 1–2;
Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften. Erlangen, 1855–1858. Bd 1–3;
Staatsrecht, Völkerrecht und Politik. Tüb., 1860–1869. Bd 1–3;
Das deutsche Reichsstaatsrecht. Tüb., 1873.