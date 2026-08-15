МОКУЛЬСКИЙ СТЕФАН СТЕФАНОВИЧ

МОКУЛЬСКИЙ СТЕФАН СТЕФАНОВИЧ - российский те­ат­ро­вед и ли­те­ра­ту­ро­вед; один из ос­но­во­по­лож­ни­ков отечественной нау­ки о те­ат­ре.

В 1918 году окон­чил фи­ло­ло­гический факультет Ки­ев­ско­го университета, вы­сту­пал как те­ат­раль­ный кри­тик.

В 1923-1942 годы пре­по­да­вал в Ле­нинградском университете (профессор с 1937 года), Пе­да­го­гическом институте им. А.И. Гер­це­на , ра­бо­тал в Ле­нинградском те­ат­раль­ном институте, на Выс­ших кур­сах ис­кус­ст­во­зна­ния при Институте ис­то­рии ис­кусств.

С 1943 года в Мо­ск­ве, пре­по­да­вал в ГИТИСе (в 1943-1948 годы ди­рек­тор института, в 1950-х годах за­ве­до­вал ка­фед­рой за­ру­беж­но­го те­ат­ра), в Шко­ле-сту­дии МХАТ , в Ака­де­мии об­щественных на­ук. Ру­ко­во­дил сек­то­ром тео­рии и ис­то­рии те­ат­ра в Институте ис­то­рии ис­кусств АН СССР, был главным ре­дак­то­ром «Те­ат­раль­ной эн­цик­ло­пе­дии» (том 1, 1961 год).

Основные на­учные ин­те­ре­сы С.С. Мокульского бы­ли свя­за­ны с итальянским и французским искусством эпох Воз­ро­ж­де­ния и Про­све­ще­ния. В его ра­бо­тах о Моль­е­ре (1935 год), Ж. Ра­си­не (1939 год), Воль­те­ре (1953 год), Н. Бу­а­ло (1956 год), П. Кор­не­ле (1956 год) раз­ра­бо­та­на кон­цеп­ция французского клас­си­циз­ма .

Ав­тор двух­том­ной «Ис­то­рии за­пад­но­ев­ро­пей­ско­го те­ат­ра» (1936-1939 годы; 2-е издание, 2011 год) и со­ста­ви­тель двух­том­ной «Хре­сто­ма­тии» по ис­то­рии западно-ев­ропейского те­ат­ра (тома 1-2, 1937-1939 годы; 2-е издание, 1953-1955 годы). Под ре­дак­цией С.С. Мокульского вы­шли тома 1-2 «Ис­то­рии за­пад­но­ев­ро­пей­ско­го те­ат­ра» (1956-1957 годы; он один из ре­дак­то­ров тома 3, 1963 года). Так­же тру­ды в об­лас­ти итальянской литературы XIII-XVI веков и итальянской дра­ма­тур­гии XVIII века.

Сочинения:

Бо­мар­ше и его те­атр. Л., 1936;

Гю­го и ро­ман­ти­че­ская дра­ма во Фран­ции // Гю­го В. Из­бран­ные дра­мы. Л., 1937;

Фран­цуз­ский клас­си­цизм // За­пад­ный сбор­ник. М.; Л., 1937. [Т.]1;

[Ста­тьи] // Ис­то­рия фран­цуз­ской ли­те­ра­ту­ры. М.; Л., 1946. Т. 1;

Г. Филь­динг – ве­ли­кий анг­лий­ский про­све­ти­тель // Филь­динг Г. Избр. про­из­ве­де­ния. М., 1954. Т. 1;

К. Гоц­ци и его сказ­ки для те­ат­ра // Гоц­ци К. Сказ­ки для те­ат­ра. М., 1956;

О те­ат­ре. [Сб.]. М., 1963 (библ.);

Италь­ян­ская ли­те­ра­ту­ра: Воз­ро­ж­де­ние и Про­све­ще­ние. М., 1965.