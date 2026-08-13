МОКТЕСУМА
МОКТЕСУМА (moctezuma; на астекских языках - суровый) - имя верховных правителей ацтеков.
Моктесума I Илуикамина (Moctezuma Ilhuicamina - выпускающий стрелы в небо) (1390 - около 1469 годы), правитель ацтеков с 1440 года. В конце 1440-х годов подчинил своей власти всю Центральную Мексику, существенно расширив территорию ацтекского государства. В условиях необычно холодных зим 1450-1453 годов успешно решил проблему обеспечения продовольствием. Поощрял строительство культовых и хозяйственных сооружений. При Моктесума I в Теночтитлане возведены храм богу войны, плотины, дамбы и акведук.
Моктесума II Хокойоцин (Moctezuma Xocoyotzin - суровый, или самый молодой) (1466-1520 годы), правитель ацтеков с 1502 года, племянник внука Моктесума I. До провозглашения императором служил в ацтекском войске, был удостоен высшего звания тлакочкалькатля; впоследствии стал верховным жрецом. В 1504 году потерпел поражение в войне против государства Тласкала. В следующем году захватил ряд соседних территорий. Не оказал сопротивления прибывшим на Юкатан испанским конкистадорам, которые нашли поддержку у завоёванных Моктесумой II племён. После вступления Э. Кортеса в конце 1519 года в Теночтитлан взят им в заложники.
В последних числах июня 1520 года, во время восстания индейцев против испанцев, обратился к народу с балкона дворца с призывом не убивать конкистадоров. Смертельно ранен индейцами, забросавшими его камнями.