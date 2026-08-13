МОКТЕСУМА

МОКТЕСУМА (moctezuma; на ас­тек­ских язы­ках - су­ро­вый) - имя вер­хов­ных пра­ви­те­лей ац­те­ков .

Мок­те­су­ма I Илуи­ка­ми­на (Moc­te­zu­ma Ilhuicamina - вы­пус­каю­щий стре­лы в не­бо) (1390 - около 1469 годы), пра­ви­тель ац­те­ков с 1440 года. В конце 1440-х годов под­чи­нил сво­ей вла­сти всю Центральную Мек­си­ку , су­ще­ст­вен­но рас­ши­рив тер­ри­то­рию ац­тек­ско­го государства. В ус­ло­ви­ях не­обыч­но хо­лод­ных зим 1450-1453 годов ус­пеш­но ре­шил про­бле­му обес­пе­че­ния про­до­воль­ст­ви­ем. По­ощ­рял строи­тель­ст­во куль­то­вых и хо­зяйственных со­ору­же­ний. При Моктесума I в Те­ноч­тит­ла­не воз­ве­де­ны храм бо­гу вой­ны, пло­ти­ны, дам­бы и ак­ве­дук.

Мок­те­су­ма II Хо­кой­о­цин (Moc­te­zu­ma Xocoyotzin - су­ро­вый, или са­мый мо­ло­дой) (1466-1520 годы), пра­ви­тель ац­те­ков с 1502 года, пле­мян­ник вну­ка Моктесума I. До про­воз­гла­ше­ния им­пе­ра­то­ром слу­жил в ац­тек­ском вой­ске, был удо­сто­ен выс­ше­го зва­ния тла­коч­каль­кат­ля; впо­след­ст­вии стал вер­хов­ным жре­цом. В 1504 году по­тер­пел по­ра­же­ние в вой­не про­тив государства Тла­ска­ла. В сле­дую­щем го­ду за­хва­тил ряд со­сед­них тер­ри­то­рий. Не ока­зал со­про­тив­ле­ния при­быв­шим на Юка­тан испанским кон­ки­ста­до­рам, ко­то­рые на­шли под­держ­ку у за­воё­ван­ных Моктесумой II пле­мён. По­сле всту­п­ле­ния Э. Кор­те­са в конце 1519 года в Те­ноч­тит­лан взят им в за­лож­ни­ки.

В по­след­них чис­лах июня 1520 года, во вре­мя вос­ста­ния ин­дей­цев про­тив ис­пан­цев, об­ра­тил­ся к на­ро­ду с бал­ко­на двор­ца с при­зы­вом не уби­вать кон­ки­ста­до­ров. Смер­тель­но ра­нен ин­дей­ца­ми, за­бро­сав­ши­ми его кам­ня­ми.

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