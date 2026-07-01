МОКША (НАРОД)
МО́КША (самоназвание) - этническая группа (субэтнос) мордвы.
Живут в основном на западе Мордовии (к западу от р. Инсар). Группы мокша обитают также в окрестностях г. Белинский (бывший Чембар; юго-запад Пензенской области), верховьях р. Сура (Пензенский и Городищенский районы Пензенской области), на юго-западе Татарстана (Тетюшский район), на левобережье р. Самара и в верховьях р. Большой Иргиз (юг Самарской области и запад Оренбургской области), в районе г. Бугуруслан (северо-запад Оренбургской области) и других.
Численность до 300 тыс. человек(начало XXI века). Говорят на мокшанском языке; в лексике много татарских заимствований.
Впервые упоминаются как moxel в записках В. Рубрука (XIII века).
Изба (куд) ставилась чаще без подклета. Преобладал западный вариант южно-русской планировки, вдоль боковой стены от печи к входу шли нары (кершпяль), под которыми держали мелкий скот.
Женский костюм дольше сохранялся, чем у эрзи. Характерны туникообразная рубаха (панар, щам) длиной до колен с боковыми вставками, большой пазухой (пов), вышивкой по продольным швам спереди и сзади, горловине, рукавам, в Зубово-Полянском районе Мордовии и у чембарской мокши - также на лопатках; штаны (понкст), подшитые внизу кумачом; передник (запон, сапоня) с нагрудником или глухой с рукавами; короткий кафтан (мушкас), украшенный кумачом или красным тканьём; чёрные и красные в жёлто-зелёно-чёрную полоску онучи, чёрно-белые узорные вязаные наколенники (цюлкат); нарядные сапоги со сборами на голенище и медными подковками на каблуке.
Богатый набор украшений: застёжка-сюлгам с трапециевидным щитком и сеткой из бисера, бусин, монет, цепочек с бубенчиками; ожерелье (цифкс, тифкс, крганьпирф) или пелерина (комбоне) из бисера; парные нагрудные (горожонь крганя, ярмак пилькс), наспинные (фтала пула, копорь цёконе, пархци котф) и чересплечные (кичкор, крёскал) украшения из бисера и монет, нашитых на тканевую основу; поясные подвески (сёкт, цёкт, каркс сёконят, каркс пет, килькштамат, ватракштат) и другие.
Замужние мокшанки за пояс затыкали до 6 богато орнаментированных полотенец (кеска руцят), у чембарской мокшанки - набедренник (гушаконя).
Головной убор (панга) - холщовый мешок с твёрдым прямоугольным очельем и лопастью сзади, поверх которого повязывали в виде тюрбана платок; местами носили убор типа кики (сорока); на северо-западе Зубово-Полянского района поверх холщового чепца с твёрдым очельем (лосник) и позатыльником (затилка) повязывали тюрбаном белое полотенце (платенця, пря руця), концы которого завязывали бантом на лбу.
Головной убор невест и молодых женщин (златной) отличался нарядностью; до начала XX века невесты и новобрачные надевали высокий расширяющийся кверху венец на берестяной основе (куйгор).
С 1930-х годов мокшанки носят платье (нула, сарапон) на кокетке с широкой оборкой (панчф).