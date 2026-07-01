МОКША (НАРОД)

МО́КША (само­на­зва­ние) - этническая груп­па (суб­эт­нос) мор­д­вы.

Жи­вут в основном на за­па­де Мор­до­вии (к за­па­ду от р. Ин­сар). Груп­пы мокша оби­та­ют так­же в ок­ре­ст­но­стях г. Бе­лин­ский (бывший Чем­бар; юго-за­пад Пен­зен­ской области), вер­ховь­ях р. Су­ра (Пен­зен­ский и Го­ро­ди­щен­ский рай­оны Пен­зен­ской области), на юго-за­па­де Та­тар­ста­на (Те­тюш­ский район), на ле­во­бе­ре­жье р. Са­ма­ра и в вер­ховь­ях р. Боль­шой Ир­гиз (юг Са­мар­ской области и за­пад Орен­бург­ской области), в рай­оне г. Бу­гу­рус­лан (се­ве­ро-за­пад Орен­бург­ской области) и других.

Чис­лен­ность до 300 тыс. человек(начало XXI века). Го­во­рят на мок­шан­ском язы­ке; в лек­си­ке мно­го татарских за­им­ст­во­ва­ний.

Впер­вые упо­ми­на­ют­ся как moxel в за­пис­ках В. Руб­ру­ка (XIII века).

Из­ба (куд) ста­ви­лась ча­ще без под­кле­та . Пре­об­ла­дал западный ва­ри­ант южно-русской пла­ни­ров­ки, вдоль бо­ко­вой сте­ны от пе­чи к вхо­ду шли на­ры (кер­шпяль), под ко­то­ры­ми дер­жа­ли мел­кий скот.

Жен­ский кос­тюм доль­ше со­хра­нял­ся, чем у эр­зи. Ха­рак­тер­ны ту­ни­ко­об­раз­ная ру­ба­ха (па­нар, щам) дли­ной до ко­лен с бо­ко­вы­ми встав­ка­ми, боль­шой па­зу­хой (пов), вы­шив­кой по про­доль­ным швам спе­ре­ди и сза­ди, гор­ло­ви­не, ру­ка­вам, в Зу­бо­во-По­лян­ском районе Мор­до­вии и у чем­бар­ской мокши - так­же на ло­пат­ках; шта­ны (понкст), под­ши­тые вни­зу ку­ма­чом; пе­ред­ник (за­пон, са­по­ня) с на­груд­ни­ком или глу­хой с ру­ка­ва­ми; ко­рот­кий каф­тан (муш­кас), ук­ра­шен­ный ку­ма­чом или крас­ным ткань­ём; чёр­ные и крас­ные в жёл­то-зе­лё­но-чёр­ную по­лос­ку ону­чи, чёр­но-бе­лые узор­ные вя­за­ные на­ко­лен­ни­ки (цюл­кат); на­ряд­ные са­по­ги со сбо­ра­ми на го­ле­ни­ще и мед­ны­ми под­ков­ка­ми на каб­лу­ке.

Бо­га­тый на­бор ук­ра­ше­ний: за­стёж­ка-сюл­гам с тра­пе­цие­вид­ным щит­ком и сет­кой из би­се­ра, бу­син, мо­нет, це­по­чек с бу­бен­чи­ка­ми; оже­ре­лье (цифкс, тифкс, кргань­пирф) или пе­ле­ри­на (ком­бо­не) из би­се­ра; парные на­груд­ные (го­ро­жонь крга­ня, яр­мак пилькс), на­спин­ные (фта­ла пу­ла, ко­порь цё­ко­не, парх­ци котф) и че­рес­плеч­ные (кич­кор, крё­скал) ук­ра­ше­ния из би­се­ра и мо­нет, на­ши­тых на ткан­евую ос­но­ву; по­яс­ные под­вес­ки (сёкт, цёкт, каркс сё­ко­нят, каркс пет, кильк­шта­мат, ват­рак­штат) и другие.

За­муж­ние мок­шан­ки за по­яс за­ты­ка­ли до 6 бо­га­то ор­на­мен­ти­ро­ван­ных по­ло­те­нец (кес­ка ру­цят), у чем­бар­ской мокшанки - на­бед­рен­ник (гу­ша­ко­ня).

Го­лов­ной убор (пан­га) - хол­що­вый ме­шок с твёр­дым пря­мо­уголь­ным очель­ем и ло­па­стью сза­ди, по­верх ко­то­ро­го по­вя­зы­ва­ли в ви­де тюр­ба­на пла­ток; мес­та­ми но­си­ли убор ти­па ки­ки (со­ро­ка); на се­ве­ро-за­па­де Зу­бо­во-По­лян­ско­го района по­верх хол­що­во­го чеп­ца с твёр­дым очель­ем (лос­ник) и по­за­тыль­ни­ком (за­тил­ка) по­вя­зы­ва­ли тюр­ба­ном бе­лое по­ло­тен­це (пла­тен­ця, пря ру­ця), кон­цы ко­то­ро­го за­вя­зы­ва­ли бан­том на лбу.

Го­лов­ной убор не­вест и мо­ло­дых жен­щин (злат­ной) от­ли­чал­ся на­ряд­но­стью; до начала XX века не­вес­ты и но­во­брач­ные на­де­ва­ли вы­со­кий рас­ши­ряю­щий­ся квер­ху ве­нец на бе­ре­стя­ной ос­но­ве (куй­гор).

С 1930-х годов мок­шан­ки но­сят пла­тье (ну­ла, са­ра­пон) на ко­кет­ке с ши­ро­кой обор­кой (панчф).

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