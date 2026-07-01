МОКША
МОКША - в индийской религиозно-философской традиции окончательное освобождение от сансары.
Мокша как одна из четырех целей человеческой жизни (см. Пуруша-артха) превосходит остальные (артху - материальное благополучие; каму - чувственные удовольствия; дхарму - морально-религиозный долг) и тем самым предполагает выход из-под власти кармы. Представление о мокше сложилось в упанишадах, окончательно оформилось в филосовских школах (даршанах).
Понимание мокши в различных даршанах было неодинаково. С точки зрения ньяя-вайшешики, мокша представляет собой отказ от любых свойств или характеристик опыта; душа (Атман) при этом освобождается от всяких уз, связывающих её с телом (ощущений и переживаний). К мокше можно прийти через постижение сущности категорий и следование этическим нормам, вместе с тем мокша здесь отнюдь не означает полного разрушения индивидуального Я.
Для пурва-мимансы мокша - «высшее благо» (нихшреяса), обычно отождествляемое с достижением «неба» (сварга); обретение такого блага зависит от неуклонного следования предписаниям Вед (видхи), более того, движение к мокше уже заранее определено внутренней энергией становления (бхавана), проявляющейся в императивных командах ведического откровения.
В учении санкхьи мокша понимается как разделение сознания (см. Пуруша) и первоматерии (см. Пракрити); возвращение Пуруши в своё изначальное чистое (кайвалья) состояние, когда он перестаёт ложно отождествлять себя с образованиями Пракрити, в том числе с эмоционально-психическими особенностями личности.
Наиболее последовательно в духе учения упанишад мокшу трактует школа адвайта-веданта, рассматривая её как реализацию истинной сущности Атмана, т. е. внезапное постижение адептом абсолютного тождества Атмана и высшего Брахмана. Адвайта также считает принципиально важной для освобождения опору на Веды, в то же время смещая акцент с непреложных команд и ритуальных предписаний на так называемые великие речения (маха-вакья): «Ты есть То», «Этот Атман есть Брахман» и другие; эти речения помогают сменить угол зрения, подводя адепта к моменту, когда для него окажется возможным внезапный переворот и прорыв к истинной реальности.
Вместе с тем, в отличие от буддийской нирваны, в адвайте мокша понимается не только как избавление от всякого страдания, привязанности и так далее, но и как положительное состояние, равнозначное «блаженству» (ананда). В отличие от относительной реальности вселенной, освобождение реально абсолютно, и потому оно существует до и помимо всей иллюзорной игры творения (см. статьи Лила, Майя).
Несмотря на крайний радикализм санкхьи и особенно адвайта-веданты в их подходе к мокше, именно эти два учения разделяют идею о возможности так называемого освобождения при жизни (см. в статье Дживанмукта).
Прочие ортодоксальные школы полагали, что полное освобождение осуществимо лишь после смерти (концепция видеха-мукги - освобождение без тела).