МОКРАНЯЦ СТЕВАН

МО́КРАНЯЦ СТЕ́ВАН (настоящая фамилия Стоя­но­вич) - сербский композитор, фольклорист, дирижёр, педагог. Член Сербской королевской академии (1906 год).

В 1879-1883 годы изу­чал тео­рию му­зы­ки (у Э. За­кса) и ком­по­зи­цию (у Й. Рейн­бер­ге­ра) в Мюн­хен­ской консерватории, со­вер­шен­ст­во­вал­ся в Ри­ме (1884-1885 годы) и Лейп­циг­ской консерватории (1885-1887 годы).

С 1887 года до кон­ца жиз­ни воз­глав­лял Бел­град­ское хо­ро­вое общество, с хо­ром ко­то­ро­го га­ст­ро­ли­ро­вал (в том числе в 1896 году в Рос­сии). В 1899 году вме­сте с С. Би­нич­ки и Ц. Ма­ной­ло­ви­чем ос­но­вал в Бел­гра­де Сербскую музыкальную шко­лу (пре­по­да­ва­тель и ди­рек­тор до 1913 года), по­ло­жив­шую на­ча­ло музыкальному об­ра­зо­ва­нию в Сер­бии (ны­не музыкальная шко­ла «Мок­ра­няц»).

Пред­при­нял ряд фольк­лор­ных экс­пе­ди­ций, за­пи­сал мно­го об­раз­цов народной му­зы­ки южных сла­вян (опуб­ли­ко­ва­ны в Бел­гра­де в 1966 году, 1996 год).

Ос­но­ва твор­че­ст­ва - хо­ро­вая му­зы­ка, наи­бо­лее из­вест­ны 15 хо­ро­вых рап­со­дий «Ру­ко­ве­ты» (1884-1909 годы), ос­но­ван­ных на народных на­пе­вах сер­бов, чер­но­гор­цев, ма­ке­дон­цев и других. Ав­тор ду­хов­ной му­зы­ки , в том числе Ли­тур­гии Св. Ио­ан­на Зла­то­ус­та (1894-1995 годы).