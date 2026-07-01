МОКРАНЯЦ СТЕВАН
МО́КРАНЯЦ СТЕ́ВАН (настоящая фамилия Стоянович) - сербский композитор, фольклорист, дирижёр, педагог. Член Сербской королевской академии (1906 год).
В 1879-1883 годы изучал теорию музыки (у Э. Закса) и композицию (у Й. Рейнбергера) в Мюнхенской консерватории, совершенствовался в Риме (1884-1885 годы) и Лейпцигской консерватории (1885-1887 годы).
С 1887 года до конца жизни возглавлял Белградское хоровое общество, с хором которого гастролировал (в том числе в 1896 году в России). В 1899 году вместе с С. Бинички и Ц. Манойловичем основал в Белграде Сербскую музыкальную школу (преподаватель и директор до 1913 года), положившую начало музыкальному образованию в Сербии (ныне музыкальная школа «Мокраняц»).
Предпринял ряд фольклорных экспедиций, записал много образцов народной музыки южных славян (опубликованы в Белграде в 1966 году, 1996 год).
Основа творчества - хоровая музыка, наиболее известны 15 хоровых рапсодий «Руковеты» (1884-1909 годы), основанных на народных напевах сербов, черногорцев, македонцев и других. Автор духовной музыки, в том числе Литургии Св. Иоанна Златоуста (1894-1995 годы).