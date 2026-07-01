МОКПХО

МОКПХО - го­род на юго-за­па­де Рес­пуб­ли­ки Ко­рея, в провинции Южная Чол­ла (Чол­ла-Нам­до).

Население 250,2 тыс. человек (2012 год). Рас­по­ло­жен на пра­вом бе­ре­гу эс­туа­рия (усть­ево­го ли­ма­на) р. Йон­сан­ган; городская тер­ри­то­рия (кро­ме ма­те­ри­ко­вой час­ти) вклю­ча­ет ряд при­ле­гаю­щих ост­ро­вов в ак­ва­то­рии Жёл­то­го мо­ря. Транс­порт­ный узел. Ко­неч­ный пункт ско­ро­ст­ной ав­то­ма­ги­ст­ра­ли «Со­хэ­ан» (2002 год), свя­зы­ваю­щей Мокпхо с Се­улом, и от­ветв­ле­ния «Хо­нам» (Тэд­жон - Мокпхо) ско­ро­ст­ной же­лез­ной до­ро­ги Се­ул - Пу­сан (2004 год). Круп­ный морской порт, па­ром­ное со­об­ще­ние с пор­том Инч­хон, о. Чед­жу­до и другими при­бреж­ны­ми ост­ро­ва­ми. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Му­ан (2007 год; в 20 км к се­ве­ру от Мокпхо).

Ос­но­ван в 1439 году, в пе­ри­од прав­ле­ния ва­на Сед­жо­на Ве­ли­ко­го. Во вре­мя Им­чжин­ской вой­ны 1592-1598 годы ис­поль­зо­вал­ся Ли Сун Си­ном как во­енно-морская ба­за. По­сле от­кры­тия морского пор­та (1897 года) бы­ст­ро вы­рос из не­боль­шой ры­бац­кой де­рев­ни в важ­ный пор­то­вый го­род (вы­воз в Япо­нию сельско-хозяйственной про­дук­ции ре­гио­на Хо­нам, главным образом ри­са и хлоп­ка). В 1910-1945 годы на­хо­дил­ся под вла­стью Япо­нии. Ста­тус го­ро­да с 1949 года.

Ис­то­рич. центр Мокпхо рас­по­ло­жен на п-ове Му­ан, об­ра­зуе­мом морского по­бе­режь­ем и эс­туа­ри­ем р. Йон­сан­ган. Главная до­минан­та городского цен­тра - го­ра Юдал­сан (228 м), на ко­то­рой на­хо­дят­ся па­мят­ник Ли Сун Си­ну (др. ме­мо­ри­ал - на о. Ко­ха­до в устье р. Йон­сан­ган, где в 1592 году рас­по­ла­га­лась став­ка Ли Сун Си­на).

Сре­ди ар­хитектурных и ис­то­рических па­мят­ни­ков на го­ре Юдал­сан - буд­дий­ский мо­на­стырь, ме­мо­ри­аль­ная ко­лон­на «19 ап­ре­ля» (в па­мять о ре­во­люционных со­бы­ти­ях 1960 года), круп­ней­ший в Ко­рее парк скульп­тур (5 га, 78 скульп­тур), «Ко­ло­кол ты­ся­че­ле­тия» (2000 год); сад в японском сти­ле, парк ор­хи­дей (свыше 200 ви­дов). В центральной час­ти го­ро­да со­хра­ни­лось мно­го зда­ний японского ар­хитектурного сти­ля начала XX века.

Уни­вер­си­те­ты: Национальный Мокпхо (1946 год, современный ста­тус с 1990 года), Националный мор­ской (1950 год, современный ста­тус с 1993 года).

Му­зеи: сельского хозяйства провинции Южной Чол­ла (1993 год), Национальный мор­ской (1994 год, при нём НИИ морского куль­тур­но­го на­сле­дия - под­вод­ные ар­хео­ло­гические ис­сле­до­ва­ния), ес­тественной ис­то­рии (2004 год; круп­ней­ший в Ко­рее), современный ис­то­рии Мокпхо (в зда­нии 1920 года), ке­ра­ми­ки (су­ще­ст­ву­ет с 1990-х годов, современное название с 2008 года), ли­те­ра­тур­ный. Центр куль­ту­ры и искусства (1997 год; 6 вы­ста­воч­ных и те­ат­раль­ный за­лы). Ме­мо­ри­аль­ная ху­дожественная га­ле­рея На­мнонг. Еже­год­ный (вес­ной) фес­ти­валь цве­тов на го­ре Юдал­сан.

Мокпхо - круп­ный промышленный центр. Ма­ши­но­строе­ние (су­до­строе­ние; про­изводство на­со­сов для пе­ре­кач­ки неф­ти и морской во­ды, хо­ло­диль­ных ус­та­но­вок, ком­плек­тую­щих уз­лов и де­та­лей су­до­вых дви­га­те­лей, обо­ру­до­ва­ния сис­тем во­до­снаб­же­ния и очи­ст­ки сточ­ных вод, га­ло­ген­ных ламп и др.), хи­мическая, тек­стиль­ная, пи­ще­вая (в т. ч. му­ко­моль­ная, пе­ре­ра­бот­ка мо­ре­про­дук­тов), по­ли­гра­фическая промышленность; про­изводство це­мен­та, сталь­ных ме­тал­ло­кон­ст­рук­ций, фар­фо­ро­вых из­де­лий, кор­мов для жи­вот­ных.

Ве­ду­щая от­расль сфе­ры ус­луг - ус­лу­ги транс­пор­та и ло­ги­сти­ка. Гру­зо­обо­рот моркого пор­та 14,2 млн. т (2009 год; вклю­чая 83,2 тыс. кон­тей­не­ров ДФЭ), в т. ч. 10,2 млн. т ка­бо­таж­ных гру­зов (ру­ды ме­тал­лов, зо­ла и шла­ки, зер­но, фрук­ты и др.). В Мокпхо - круп­ный ры­бо­ло­вец­кий порт, ба­за ВМС Рес­пуб­ли­ки Ко­рея. Со­ору­жён но­вый морской тор­го­вый порт на о. Ко­ха­до (2011 год); со­еди­нён с ма­те­ри­ком мостом. Зо­ны ту­риз­ма и от­ды­ха на ост­ро­вах Жёл­то­го мо­ря.

В юж­ном промышленном при­го­ро­де Сам­хо (на ле­вом бе­ре­гу эс­туа­рия р. Йон­сан­ган, свя­зан с Мокпхо дам­бой) - су­до­вер­фи ком­па­нии «Hyundai Samho Heavy Industries Co.» (в со­ста­ве «Hyundai Heavy Industries Group»). Национально ин­ду­ст­ри­аль­ный ком­плекс «Тэ­бул» (1997 год) и сво­бод­ная эко­но­мическая зо­на (2001 год): пред­при­ятия 255 ком­па­ний (3,6 тыс. за­ня­тых, 2008 год), в т. ч. «Shinyoung Heavy Industries Co.» (обо­ру­до­ва­ние для морской до­бы­чи и транс­пор­ти­ров­ки неф­ти и га­за, гид­рав­лическое обо­ру­до­ва­ние, лёг­кие ле­та­тель­ные ап­па­раты), «Seohae Marine System Co.» и «K. S Yanase Industries Co.» (су­до­вое обо­ру­до­ва­ние).

На восточной гра­ни­це Мокпхо стро­ит­ся (2012 год) но­вый го­род Му­ан - административный центр провинции Южная Чол­ла (с 2005 года). Близ Мокпхо - од­на из круп­ней­ших в ми­ре энер­го­ус­та­но­вок на сол­неч­ных эле­мен­тах (20 МВт, 2008 год).

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