МОКПХО
МОКПХО - город на юго-западе Республики Корея, в провинции Южная Чолла (Чолла-Намдо).
Население 250,2 тыс. человек (2012 год). Расположен на правом берегу эстуария (устьевого лимана) р. Йонсанган; городская территория (кроме материковой части) включает ряд прилегающих островов в акватории Жёлтого моря. Транспортный узел. Конечный пункт скоростной автомагистрали «Сохэан» (2002 год), связывающей Мокпхо с Сеулом, и ответвления «Хонам» (Тэджон - Мокпхо) скоростной железной дороги Сеул - Пусан (2004 год). Крупный морской порт, паромное сообщение с портом Инчхон, о. Чеджудо и другими прибрежными островами. Международный аэропорт Муан (2007 год; в 20 км к северу от Мокпхо).
Основан в 1439 году, в период правления вана Седжона Великого. Во время Имчжинской войны 1592-1598 годы использовался Ли Сун Сином как военно-морская база. После открытия морского порта (1897 года) быстро вырос из небольшой рыбацкой деревни в важный портовый город (вывоз в Японию сельско-хозяйственной продукции региона Хонам, главным образом риса и хлопка). В 1910-1945 годы находился под властью Японии. Статус города с 1949 года.
Историч. центр Мокпхо расположен на п-ове Муан, образуемом морского побережьем и эстуарием р. Йонсанган. Главная доминанта городского центра - гора Юдалсан (228 м), на которой находятся памятник Ли Сун Сину (др. мемориал - на о. Кохадо в устье р. Йонсанган, где в 1592 году располагалась ставка Ли Сун Сина).
Среди архитектурных и исторических памятников на горе Юдалсан - буддийский монастырь, мемориальная колонна «19 апреля» (в память о революционных событиях 1960 года), крупнейший в Корее парк скульптур (5 га, 78 скульптур), «Колокол тысячелетия» (2000 год); сад в японском стиле, парк орхидей (свыше 200 видов). В центральной части города сохранилось много зданий японского архитектурного стиля начала XX века.
Университеты: Национальный Мокпхо (1946 год, современный статус с 1990 года), Националный морской (1950 год, современный статус с 1993 года).
Музеи: сельского хозяйства провинции Южной Чолла (1993 год), Национальный морской (1994 год, при нём НИИ морского культурного наследия - подводные археологические исследования), естественной истории (2004 год; крупнейший в Корее), современный истории Мокпхо (в здании 1920 года), керамики (существует с 1990-х годов, современное название с 2008 года), литературный. Центр культуры и искусства (1997 год; 6 выставочных и театральный залы). Мемориальная художественная галерея Намнонг. Ежегодный (весной) фестиваль цветов на горе Юдалсан.
Мокпхо - крупный промышленный центр. Машиностроение (судостроение; производство насосов для перекачки нефти и морской воды, холодильных установок, комплектующих узлов и деталей судовых двигателей, оборудования систем водоснабжения и очистки сточных вод, галогенных ламп и др.), химическая, текстильная, пищевая (в т. ч. мукомольная, переработка морепродуктов), полиграфическая промышленность; производство цемента, стальных металлоконструкций, фарфоровых изделий, кормов для животных.
Ведущая отрасль сферы услуг - услуги транспорта и логистика. Грузооборот моркого порта 14,2 млн. т (2009 год; включая 83,2 тыс. контейнеров ДФЭ), в т. ч. 10,2 млн. т каботажных грузов (руды металлов, зола и шлаки, зерно, фрукты и др.). В Мокпхо - крупный рыболовецкий порт, база ВМС Республики Корея. Сооружён новый морской торговый порт на о. Кохадо (2011 год); соединён с материком мостом. Зоны туризма и отдыха на островах Жёлтого моря.
В южном промышленном пригороде Самхо (на левом берегу эстуария р. Йонсанган, связан с Мокпхо дамбой) - судоверфи компании «Hyundai Samho Heavy Industries Co.» (в составе «Hyundai Heavy Industries Group»). Национально индустриальный комплекс «Тэбул» (1997 год) и свободная экономическая зона (2001 год): предприятия 255 компаний (3,6 тыс. занятых, 2008 год), в т. ч. «Shinyoung Heavy Industries Co.» (оборудование для морской добычи и транспортировки нефти и газа, гидравлическое оборудование, лёгкие летательные аппараты), «Seohae Marine System Co.» и «K. S Yanase Industries Co.» (судовое оборудование).
На восточной границе Мокпхо строится (2012 год) новый город Муан - административный центр провинции Южная Чолла (с 2005 года). Близ Мокпхо - одна из крупнейших в мире энергоустановок на солнечных элементах (20 МВт, 2008 год).
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)