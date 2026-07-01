МОКЛИ ДЖОН УИЛЬЯМ
МОКЛИ ДЖОН УИЛЬЯМ - американский конструктор ЭВМ, создатель (вместе с Дж.П. Эккертом) первой универсальной ЭВМ ENIAC (1946 год).
В 1925-1932 годы учился в Университете Джонса Хопкинса (Балтимор). В 1933-1941 годы профессор физики в Урсинус-колледже (пригород Филадельфии); в 1941-1947 годы сотрудник Пенсильванского университета.
В 1942 году выдвинул предложение о создании электронной вычислительной машины (будущий ENIAC). М. и Эккерт разработали ряд ключевых идей архитектуры ЭВМ, в том числе концепцию работы ЭВМ с хранимой в памяти программой. Мокли Джон Уильям предложил также некоторые основополагающие идеи в области программирования (подпрограммы и другие); создал первый реализованный на ЭВМ язык программирования (низкоуровневый язык Short Code, 1949 год).
Прочитанный летом 1946 года Дж.У. Мокли и другими разработчиками ENIAC цикл лекций по разработке и программированию ЭВМ стал значимым событием в истории вычислительноц техники (так называемая лекции в Муровской электротехнической школе).
В 1947 году Дж.У. Мокли и Эккерт организовали первую в мире компанию по созданию электронных компьютеров EMCC («Eckert-Mauchly Computer Corporation», США), разработавшую BINAC (1949 году) и UNIVAC I (1951 году, первый американский коммерческий компьютер).