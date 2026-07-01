МОКЛИ ДЖОН УИЛЬЯМ

МОКЛИ ДЖОН УИЛЬЯМ - американский кон­ст­рук­тор ЭВМ, соз­да­тель (вме­сте с Дж.П. Эк­кер­том) пер­вой уни­вер­саль­ной ЭВМ ENIAC (1946 год).

В 1925-1932 годы учил­ся в Университете Джон­са Хоп­кин­са (Бал­ти­мор). В 1933-1941 годы профессор фи­зи­ки в Ур­си­нус-кол­лед­же (при­го­род Фи­ла­дель­фии); в 1941-1947 годы со­труд­ник Пен­силь­ван­ско­го университета.

В 1942 году вы­дви­нул пред­ло­же­ние о соз­да­нии элек­трон­ной вы­чис­лительной ма­ши­ны (бу­ду­щий ENIAC). М. и Эк­керт раз­ра­бо­та­ли ряд клю­че­вых идей ар­хи­тек­ту­ры ЭВМ, в том числе кон­цеп­цию ра­бо­ты ЭВМ с хра­ни­мой в па­мя­ти про­грам­мой. Мокли Джон Уильям пред­ло­жил так­же не­ко­то­рые ос­но­во­по­ла­гаю­щие идеи в об­лас­ти про­грам­ми­ро­ва­ния (под­про­грам­мы и другие); соз­дал пер­вый реа­ли­зо­ван­ный на ЭВМ язык про­грам­ми­ро­ва­ния (низ­ко­уров­не­вый язык Short Code, 1949 год).

Про­чи­тан­ный ле­том 1946 года Дж.У. Мокли и другими раз­ра­бот­чи­ка­ми ENIAC цикл лек­ций по раз­ра­бот­ке и про­грам­ми­ро­ва­нию ЭВМ стал зна­чи­мым со­бы­ти­ем в ис­то­рии вы­чис­лительноц тех­ни­ки (так называемая лек­ции в Му­ров­ской элек­тро­тех­нической шко­ле).

В 1947 году Дж.У. Мокли и Эк­керт ор­га­ни­зо­ва­ли пер­вую в ми­ре ком­па­нию по соз­да­нию элек­трон­ных ком­пь­ю­те­ров EMCC («Ec­kert-Mauchly Computer Corporation», США), раз­ра­бо­тав­шую BINAC (1949 году) и UNIVAC I (1951 году, пер­вый американский ком­мерческий ком­пь­ю­тер).