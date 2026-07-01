МОИСИУ АЛЬФРЕД СПИРО
МОИСИУ АЛЬФРЕД СПИРО - албанский государственный и политический деятель.
Из семьи военнослужащего.
В 1943-1945 годы участник национально-освободительной борьбы против германской оккупации.
В 1948 году окончил военно-инжинерное училище в Ленинграде, после чего служил в албанской армии, преподавал в Объединённой офицерской школе (до 1949 года), Национальной военной академии (1949-1951 годы). В 1958 году году окончил Московскую военно-инжинерную академию.
В 1981-1982 годызаместитеь министерства обороны. После смерти председателя СМ и министерства обороны М. Шеху подвергся опале: в 1982-1984 годы отправлен руководить инжинерным предприятием в Бурреле, в 1985 году уволен с военной службы. После проведения первых многопартийных выборов (1991 году) министр обороны (1991-1992 годы), затем на руководящих должностях в том же министерстве.
В 1994 году основал Албанскую Североатлантическую ассоциацию, выступавшую за присоединение Албании к НАТО. В 1995 году прошёл обучение в колледже НАТО в Риме. В 1998-2002 годы организовал ряд конференций по проблемам контроля над вооружениями, участвовал в работе Пакта по безопасности в Юго-Восточной Европе (основан в 1999 году).
В 2002 году при поддержке социалистов и демократов избран президентом Албании. Занимал этот пост до 2007 года. Выступал за интеграцию Албании в структуры ЕЭС и НАТО.
Автор ряда работ по проблемам современного Косово.
Сочинения:
Kosova: mes luftёs dhe paqes. Tiranё, 2004;
Nё gjurmё tё kujtimeve. Tiranё, 2008–2009. Vol. 1, 3.