МОИСИУ АЛЬФРЕД СПИРО

МОИСИУ АЛЬФРЕД СПИРО - а лбанский государственный и по­ли­тический дея­тель.

Из се­мьи во­ен­но­слу­жа­ще­го.

В 1943-1945 годы уча­ст­ник национально-ос­во­бо­дительной борь­бы про­тив германской ок­ку­па­ции.

В 1948 году окон­чил во­енно-инжинерное училище в Ле­нин­гра­де, по­сле че­го слу­жил в албанской ар­мии, пре­пода­вал в Объ­е­ди­нён­ной офи­цер­ской шко­ле (до 1949 года), Национальной во­енной ака­де­мии (1949-1951 годы). В 1958 году году окон­чил Московскую во­енно-инжинерную ака­де­мию.

В 1981-1982 годызаместитеь министерства обо­ро­ны. Пос­ле смер­ти председателя СМ и министерства обо­ро­ны М. Ше­ху под­верг­ся опале: в 1982-1984 годы от­прав­лен ру­ко­во­дить инжинерным пред­прия­ти­ем в Бур­ре­ле, в 1985 году уво­лен с во­енной служ­бы. По­сле про­ве­де­ния пер­вых мно­го­пар­тий­ных вы­бо­ров (1991 году) министр обо­ро­ны (1991-1992 годы), за­тем на ру­ко­во­дя­щих долж­но­стях в том же министерстве.

В 1994 году ос­но­вал Албанскую Се­ве­ро­ат­лан­тическую ас­со­циа­цию, вы­сту­пав­шую за при­сое­ди­не­ние Ал­ба­нии к НАТО . В 1995 году про­шёл обу­че­ние в кол­лед­же НАТО в Ри­ме. В 1998-2002 годы ор­га­ни­зо­вал ряд кон­фе­рен­ций по про­бле­мам кон­тро­ля над воо­ру­же­ния­ми, уча­ст­во­вал в ра­бо­те Пак­та по безо­пас­но­сти в Юго-Восточной Ев­ро­пе (ос­но­ван в 1999 году).

В 2002 году при под­держ­ке со­циа­ли­стов и де­мо­кра­тов из­бран пре­зи­ден­том Ал­ба­нии. За­нимал этот пост до 2007 года. Вы­сту­пал за ин­те­гра­цию Ал­ба­нии в струк­ту­ры ЕЭС и НАТО.

Ав­тор ря­да ра­бот по про­бле­мам современного Ко­со­во.

Сочинения:

Kosova: mes luftёs dhe paqes. Tiranё, 2004;

Nё gjurmё tё kujtimeve. Tiranё, 2008–2009. Vol. 1, 3.