МОИСЕЕВ ВЛАДИМИР АНИСИМОВИЧ

Родился 25.03.1948, г. Змеиногорск Алтайского края. Окончил Казахский государственный педагогический институт им. Абая в 1973 г.

Кандидатская диссертация : Вторжение Цинской империи в районы Саяно-Алтайского нагорья и политика России (XVIII в.) (ИВ АН СССР, 1978).

Докторская диссертация : Взаимоотношения Джунгарского ханства с Казахстаном, Ср. Азией, народами Сибири и политика России XVII–XVIII вв. (ИИАЭ Сибирского отд. АН СССР, 1991).

Работал в Институте истории, археологии и этнографии АН Казахской ССР (КазССР), с 1980 г. — старший научный сотрудник, с 1986 г. — заведующий отдела Института уйгуроведения АН КазССР. С 1993 г. работает в Алтайском государственном университете в качестве профессора кафедры всеобщей истории и международных отношений. В 2000 г. на историческом факультете Алтайского госуниверситета создал кафедру востоковедения и до своей смерти возглавлял ее.

Учителя : Б.П. Гуревич, Р.Б. Сулейменов.

Область интересов : История народов Казахстана. Международные отношения.

Сочинения: Моисеев В. А. Цинская империя и народы Саяно-Алтая. XVIII в. М., 1983.

Моисеев В. А., Сулейменов Р. Б. Чокан Валиханов - востоковед. Алма-Ата, 1985.

Моисеев В. А., Сулейменов Р. Б. Из истории Казахстана XVIII в. Алма-Ата, 1988.

Моисеев В. А., Сулейменов Р. Б. Востоковедные исследования в Казахстане. Некоторые вопросы истории и современное состояние. Алма-Ата, 1989.

Моисеев В. А. Джунгарское ханство и казахи. XVII - XVIII вв. Алма-Ата, 1991.

Моисеев В. А. Россия и Джунгарское ханство в XVIII веке. Барнаул, 1998.

Моисеев В. А., Гуревич Б. П. Международные отношения в Центральной Азии. XVII - XVIII вв. Документы и материалы. Книги 1-2. М., 1989.

Моисеев В. А., Хафизова К. Ш. Цинская империя и казахские ханства. Вторая половина XVIII - первая треть XIX вв. Книги 1-2. Алма-Ата, 1989.

Моисеев В. А. Россия-Казахстан: современные мифы и историческая реальность . Барнаул, 2001

Моисеев В. А., Разгон Н. И.Алтайская губерния-Казахстан. 1917-1925. История административно-территориального разграничения (сборник документов и материалов). Барнаул, 2001.

Моисеев В. А. Россия и Китай в Центральной Азии (вторая половина XIX в. - 1917 гг.). Барнаул, 2003.