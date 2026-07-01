МОИСЕЕНКО ЕВСЕЙ ЕВСЕЕВИЧ

МОИСЕЕНКО ЕВСЕЙ ЕВСЕЕВИЧ - российский живописец, народный художник СССР (1970 год).

Учил­ся в МВХПУ (1931-1935 годы) и в ИЖСА (1936-1947 годы) у А.А. Ос­мёр­ки­на .

Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны был в пле­ну (в 1941-1945 годы), за­тем в фа­ши­ст­ском конц­ла­ге­ре.

Ав­тор мо­ну­мен­таль­ных ро­ман­ти­че­ских по на­строе­нию по­ло­тен на те­мы Гражданской и Великой Отечественной войн («Пер­вая Кон­ная», 1957 год, Ху­дожественный му­зей, Су­мы; цик­лы «Го­ды бое­вые», 1961-1972 годы, «Это­го за­бы­вать нель­зя», 1962 год, Центральный му­зей Воо­руженных Сил, Мо­ск­ва, и другие).

На­пи­сан­ные в сво­бод­ной жи­во­пис­ной ма­не­ре, ком­по­зи­ци­он­но изо­бре­та­тель­ные и ко­ло­ри­сти­че­ски изы­скан­ные ис­то­рические кар­ти­ны Е.Е. Моисеенко не име­ют раз­вёр­ну­то­го сю­же­та; в них за­мет­ны влия­ния мас­те­ров «Буб­но­во­го ва­ле­та», ОСТа, ев­ропейского экс­прес­сио­низ­ма .

Пи­сал так­же порт­ре­ты (Г.В. Ке­ку­ше­ва, 1971 год, ГРМ), пей­за­жи, ком­по­зи­ции, в ко­то­рых вос­по­ми­на­ния о про­шед­шем про­ни­за­ны ост­рым чув­ст­вом со­вре­мен­но­сти (се­рия кар­тин «Па­мять», 1972-1980 годы). Пре­по­да­вал в ИЖСА (с 1958 года; профессор с 1963 года).

Ле­нин­ская премия (1974 год), Государственная премия СССР (1983 год), Государственная премия РСФСР им. И.Е. Ре­пи­на (1966 год). На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1986 год).