МОИСЕЕНКО ЕВСЕЙ ЕВСЕЕВИЧ
МОИСЕЕНКО ЕВСЕЙ ЕВСЕЕВИЧ - российский живописец, народный художник СССР (1970 год).
Учился в МВХПУ (1931-1935 годы) и в ИЖСА (1936-1947 годы) у А.А. Осмёркина.
Во время Великой Отечественной войны был в плену (в 1941-1945 годы), затем в фашистском концлагере.
Автор монументальных романтических по настроению полотен на темы Гражданской и Великой Отечественной войн («Первая Конная», 1957 год, Художественный музей, Сумы; циклы «Годы боевые», 1961-1972 годы, «Этого забывать нельзя», 1962 год, Центральный музей Вооруженных Сил, Москва, и другие).
Написанные в свободной живописной манере, композиционно изобретательные и колористически изысканные исторические картины Е.Е. Моисеенко не имеют развёрнутого сюжета; в них заметны влияния мастеров «Бубнового валета», ОСТа, европейского экспрессионизма.
Писал также портреты (Г.В. Кекушева, 1971 год, ГРМ), пейзажи, композиции, в которых воспоминания о прошедшем пронизаны острым чувством современности (серия картин «Память», 1972-1980 годы). Преподавал в ИЖСА (с 1958 года; профессор с 1963 года).
Ленинская премия (1974 год), Государственная премия СССР (1983 год), Государственная премия РСФСР им. И.Е. Репина (1966 год). Награждён орденом Ленина (1986 год).