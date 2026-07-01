МОИ ДАНИЕЛЬ ТОРОЙТИЧ

МОИ ДАНИЕЛЬ ТОРОЙТИЧ АРАП - государственный и по­ли­тический дея­тель Ке­нии .

По эт­нической при­над­леж­но­сти ту­ген (эт­ническая груп­па ка­ленд­жин). В 1946 году окон­чил учи­тель­ский кол­ледж в г. Кап­са­бет.

В 1946-1955 годы ра­ботал учи­те­лем. В 1955 году на­зна­чен в За­коно­дательный со­вет от Рифт-Вал­ли; в 1957-1963 годы из­би­рае­мый член За­ко­но­дательного со­ве­та. В 1960-1961 годы министр об­ра­зо­ва­ния.

Один из ор­га­ни­за­то­ров уме­рен­но­го Де­мо­кра­тического сою­за аф­ри­кан­цев Ке­нии (КАДУ), вы­сту­пав­ше­го за фе­де­ра­тив­ное уст­рой­ст­во стра­ны. С про­воз­гла­ше­ни­ем не­за­ви­си­мо­сти Ке­нии в 1963 году при­сое­ди­нил­ся к На­цио­наль­но­му сою­зу аф­ри­кан­цев Ке­нии (КАНУ), по­лу­чил по­сты министра внутренних дел (1964-1978 годы) и ви­це-пре­зи­ден­та (1967-1978 годы).

По­сле кон­чи­ны Дж. Ке­ниа­ты стал 10 октября 1978 года (от­ме­ча­ет­ся в Ке­нии как «день Мои») пре­зи­ден­том стра­ны и председателем КАНУ (до 2005 года). Под ло­зун­гом «ньяйо» (на языке суа­хи­ли - сле­ды), опи­ра­ясь на ре­прес­сив­ный ап­па­рат, про­дол­жил по­ли­ти­ку ук­ре­п­ле­ния ав­то­ри­тар­но­го ре­жи­ма и лич­ной вла­сти пре­зи­ден­та. Пе­ре­из­би­рал­ся пре­зи­ден­том в 1983 и 1988 годах на без­аль­тер­на­тив­ной ос­но­ве, а так­же в 1992 и 1997 годах (вслед­ст­вие ра­зоб­щён­но­сти оп­по­зи­ции).

На вы­бо­рах 2002 году не бал­ло­ти­ро­вал­ся; вы­дви­же­нец Д.Т. Мои - У. Ке­ниа­та про­иг­рал пре­зи­дент­скую кам­па­нию. Впо­след­ст­вии вы­сту­пал в под­держ­ку по­ли­ти­ки из­бран­но­го пре­зи­ден­та М. Ки­ба­ки.

Сочинения:

Kenya African nationalism: Nyayo phi­losophy and principles. L., 1986;

Which way Africa? Nairobi, 1997.