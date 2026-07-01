МОИ ДАНИЕЛЬ ТОРОЙТИЧ
МОИ ДАНИЕЛЬ ТОРОЙТИЧ АРАП - государственный и политический деятель Кении.
По этнической принадлежности туген (этническая группа календжин). В 1946 году окончил учительский колледж в г. Капсабет.
В 1946-1955 годы работал учителем. В 1955 году назначен в Законодательный совет от Рифт-Валли; в 1957-1963 годы избираемый член Законодательного совета. В 1960-1961 годы министр образования.
Один из организаторов умеренного Демократического союза африканцев Кении (КАДУ), выступавшего за федеративное устройство страны. С провозглашением независимости Кении в 1963 году присоединился к Национальному союзу африканцев Кении (КАНУ), получил посты министра внутренних дел (1964-1978 годы) и вице-президента (1967-1978 годы).
После кончины Дж. Кениаты стал 10 октября 1978 года (отмечается в Кении как «день Мои») президентом страны и председателем КАНУ (до 2005 года). Под лозунгом «ньяйо» (на языке суахили - следы), опираясь на репрессивный аппарат, продолжил политику укрепления авторитарного режима и личной власти президента. Переизбирался президентом в 1983 и 1988 годах на безальтернативной основе, а также в 1992 и 1997 годах (вследствие разобщённости оппозиции).
На выборах 2002 году не баллотировался; выдвиженец Д.Т. Мои - У. Кениата проиграл президентскую кампанию. Впоследствии выступал в поддержку политики избранного президента М. Кибаки.
Сочинения:
Kenya African nationalism: Nyayo philosophy and principles. L., 1986;
Which way Africa? Nairobi, 1997.