МОХЕНДЖО-ДАРО
МОХЕНДЖО-ДАРО - мохенджодаро («Холм мёртвых»), современное название крупнейшего и одного из наиболее сохранившихся городов хараппской цивилизации (2600/2500–1800/1700 годы до н. э.).
Находится в долине реки Инд, в 28 км южнее современного города Ларкана (провинция Синд, Пакистан). В древности располагался между Индом на западе и реки Гхаггар-Акра (ныне сухое русло) на востоке. Открыт чиновником Археологической службы Индии Р.Д. Банерджи; он же провёл первые раскопки в сезоне 1921-1922 годов.
В 1920-х годах под общим руководством Дж. Маршалла раскопки на отдельных участках вели Г. Харгривс, М.С. Ватс, Э. Маккей, К.Н. Дикшит, А.Д. Сиддики; Э. Маккей продолжал исследования до 1931 года. В 1945-1951 годах раскопки провели А.Х. Дани и М. Уилер (с 1947 под эгидой Отдела археологии и музеев правительства Пакистана), в сезоне 1964-1965 годов - американская экспедиция во главе с Дж. Ф. Дейлсом.
Позднее проводились только охранные раскопки при реставрации. В 1980-х годах немецкие и итальянские исследовательские группы под руководством М. Янсена и М. Този занимались изучением архитектурных остатков, сборами материалов, картографированием поверхности с помощью современных методов.
Сохранившаяся площадь - более 250 га, мощность культурных слоёв свыше 20 м (ранние не исследованы, так как находятся ниже уровня подпочвенных вод). Выделено 7 периодов. Исследованные постройки (из обожжённого кирпича, с использованием сырцового кирпича и дерева) относятся в основном к позднехараппскому периоду (около 2200-1900 годов до н. э.).
В Мохенджо-Даро (население до 35 тыс. человек) выделяются 2 основные части – прямоугольная в плане «Цитадель» и «Нижний город»; обе окружены мощными стенами. Стены, как и платформы, на которых стояли крупные здания, скорее всего, служили как опоры и использовались для защиты от наводнений. В «Цитадели» исследованы большое здание с колоннами и огромной ёмкостью для воды - «Большой бассейн», предположительно служивший для ритуальных омовений. Рядом было «Зернохранилище» - обширное здание с массивными основаниями для деревянных колонн.
Два других общественных здания - «Зал собраний» и «Колледж» имели открытые дворы, окружённые колоннадами. Остальная часть «Цитадели» была занята домами. В основе планировочной структуры лежит строгая сетка улиц, разделявших почти одинаковые квадратные кварталы, состоявшие из нескольких 2-этажных домов с небольшими бассейнами и внутренними дворами.
Главная улица достигала ширины 10 метров «Нижний город» (ныне частично затопленный) состоял из изолиров. кварталов, в каждом из которых имелись крупные здания, вероятно жилища богатых купцов или землевладельцев. Уникальны система водоснабжения (вода подавалась в каждый дом) и единая система водоотведения. Мохенджо-Даро являлся центром сельскохозяйственной округи (земледелие, скотоводство, рыбная ловля), средоточием ремесла (металло- и камнеобработка, гончарство, производство украшений, престижных и культовых предметов из камня, бронзы, золота, серебра, раковин, слоновой кости, фаянса), торговли, вероятно, административным центром.
Среди находок - высокохудожественные статуэтки людей и животных из камня, бронзы, терракоты. Небольшие мужские статуи трактуются как изображения правителей, предков или жрецов. Разнообразие антропологических черт, одежды, украшений, представленных на образцах антропоморфной пластики, свидетельствует о существовании разных социальных и, вероятно, этнических групп.
Элите принадлежали, по-видимому, плоские подквадратные резные печати из обожжённого стеатита и фаянса с рельефными изображениями животных (горбатых быков-зебу, слонов), знаками протоиндийской письменности или геометрическими мотивами.
Гибель Мохенджо-Даро, других крупных городов долины Инда и всей хараппской цивилизации в 1-й половине II-го тысячелетия до н. э. предположительно связана как с экологическими причинами (катастрофичными наводнениями, усиленными уничтожением лесов), так и с вторжением групп нового населения. Во II веке н. э. на территории «Цитадели» была построена буддийская ступа. Мохенджо-Даро - объект Всемирного наследия.