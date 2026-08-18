МОХЭ КУЛЬТУРА
МОХЭ КУЛЬТУРА - археологическая культура I-го тысячелетия на территории российского Приамурья и Приморья, Северо-Востока Китая.
В 1913 году Тории Рюдзо осмотрел вещи из погребений, разрушенных при строительстве моста через реку Амур вблизи современном городе Хабаровск, и определил их как принадлежащие известным по китайским летописям племенам мохэ. В 1946 году такую интерпретацию поддержал харбинский исследователь русского происхождения К.А. Железняков, обследовавший несколько памятников у восточной окраины города Харбин в пойме реки Ашихэ и отнёсший их к «мохэ или их потомкам». Как особая археологическая культура выделена А.П. Окладниковым в середине XX века. Многие аспекты изучения Мохэ (датировка групп, их интерпретация и др.) вызывают дискуссию.
Селища, городища мысового типа с земляными валами дугообразной формы. Полуземлянки и наземные дома, отапливаемые квадратными в плане очагами, иногда каном, имеющими выход через боковую дверь. Грунтовые и курганные могильники, расположенные близ реки; подпрямоугольные могильные ямы, часто с деревянными конструкциями: ящиками из горбыля с замазанными глиной щелями, рамами-обкладками с дном, срубом, доской-подкладкой.
На могиле фиксируются следы костров; тризны в виде сосудов с остатками горелой пищи. Традиционны трупоположения на спине, с согнутыми ногами, головой на северо-запад; вторичные захоронения; трупосожжения на стороне и на месте (при этом щели ящика-гроба замазывали глиной, чтобы не проникал воздух; кости от длительного воздействия высокой темп-ры приобретали голубоватый цвет). Топливом часто служил торф. Погребённых сопровождали поставленный в изголовье «мохэский» сосуд, наполненный кашей, и преднамеренно испорченные вещи (копья, стрелы, сосуды с пробитым дном); для троицкой группы Мохэ в качестве жертвенного животного использовали лошадь (найдены части костяков лошадей, как правило головы, помещавшиеся в средней части могилы).
Керамика лепная (кольцевой налеп), представлена сосудами вазовидной, горшковидной, баночной форм. Изделия из цветного металла, ременные гарнитуры, имеют аналогии в ряде культур тюркского круга востока Евразии VI–X веков. Показательны серьги в виде бронзового или серебряного кольца с продетым в него диском из белого нефрита или др. полудрагоценного камня, пояса с бронзовыми накладками амурского типа.
Выделяют 4 группы Мохэ культуры Благословеннинская группа (IV век) локализуется в поймах левых притоков среднего течения реки Амур: Биры, Биджана, Самары, Икура (территория современной Еврейской АО) и Сунгари (Китай).
Памятники немногочисленны; встречаются как лепные типично мохэские вазы и горшки, так и сосуды, доработанные на круге, имеющие воронковидную горловину и прочерченный линейный орнамент, а также керамика, характерная для польцевской культуры, что объясняется контактами её носителей с мохэ. Найфельдская группа (IV-IX века) занимала территорию у среднего и нижнего течения Амура, бассейн Сунгари, частично Приморье. Керамика развивает традиции благословеннинской группы.
Гладковская группа (оснований для «узкой» датировки нет) находится в верховьях реки Зея; керамика - только лепная, отличается от типично мохэской пропорциями тулова и элементами декора (наличие под венчиком массивного валика вместо «карнизика», небрежный ложнотекстильный декор на тулове, отсутствие валика у шейки и на тулове). Троицкая группа (VII-XIII века) расположена преимущественно в бассейне нижнего и среднего течения Зеи, на северо-востоке и в центральной части Приморья.
Показательны: лепные вазы, горшки, банки мохэского типа с налепным валиком под венчиком, гладкими или покрытыми ложнотекстильным декором стенками, часто с налепным валиком в районе плечиков; круговые сероглиняные вазы, горшки, кувшины, корчаги со штампованным и дольчатым (вертикальное членение тулова на дольки, как у тыквы) декором. Происхождение этой группы связывают с памятниками ранних сяньби, известными на территории Внутр. Монголии и Маньчжурии, отмечаются и аналогии с керамикой бурхотуйской культуры Забайкалья. Аналогичные памятники обнаружены на территории провинций Хэйлунцзян и Гирин (Цзилинь) северо-восточного Китая.
Мохэ культуру соотносят с племенами мохэ, в числе которых были основатели государства Бохай (в основном сумо мохэ), империи Цзинь (хэйшуй мохэ), государства Восточного Ся. В Приамурье Мохэ плавно перешла в культуру амурских чжурчжэней (племена хэйшуй мохэ), в Приморье и северо-восточном Китае - в бохайскую культуру.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)