МОХАНТИ ДЖИТЕНДРА НАТХ
МОХАНТИ ДЖИТЕНДРА НАТХ - Индийский философ, представитель феноменологии.
Родился в семье судьи. В юности испытал влияние идей М.К. Ганди. В 1945-1949 годах учился в Президентском колледже в Калькутте (где увлёкся учением А. Гхоша), затем в 1952-1954 годах в Гёттингене - в Математическом институте и Институте имени М. Планка. С 1955 преподавал философию в Университете Калькутты, способствовал созданию философского факультета в Университете Бурдвана, где он работал в течение 6 лет.
Занимался одновременно феноменологией Э. Гуссерля и философией навья-ньяи. Преподавал в университетах США и Европы, постоянно приезжая в Индию, с 1985 года профессор Университета Темпл (Филадельфия, США). Издатель журнала «Husserl Studies». Автор многочисленных работ по истории индийской и европейской философии, акцентировал логические, аналитические и рациональные аспекты индийского мышления.
Сочинения:
Phenomenology and ontology. Den Haag, 1970;
Husserl and Frege. Bloomington, 1982;
Logic, truth and the modalities: from a phenomenological perspective. Dordrecht; L., 1999;
The self and its other. Delhi; Oxf., 2000;
Explorations in philosophy. New Delhi; L., 2001–2002. Vol. 1: Indian philosophy. Vol. 2: Western philosophy; Between two worlds: East and West, an autobiography. Delhi; Oxf., 2002;
The philosophy of E. Husserl: a historical development. New Haven; L., 2008;
Lectures on consciousness and interpretation. Delhi; Oxf., 2009.