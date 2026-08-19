МОХАММЕД-АЛИ ШАХ Мохаммед-Али шах (21.06.1872, Теб­риз, Иран — 05.04.1925, Сан-­Ремо, Италия) — шестой правитель Ирана из династии Каджаров.

Мохаммед-Али шах (21.06.1872, Теб­риз, Иран — 05.04.1925, Сан-­Ремо, Италия) — шестой правитель Ирана из династии Каджаров. По каджарскому обычаю как наследник престола — валиахд — до коронации в январе 1907 являлся наместником провинции Иранский Азербайджан. Пришел к власти в начале конституционного движения и, считая дарование меджлиса политической ошибкой отца, Мозаф­фар ад-Дин шаха, сумел настоять на включении в текст Основного закона поправок, ограничивавших права парламента в пользу трона. Столь же целенаправленно действовал М.-А. ш. во время подготовки Дополнений к Основному закону — центральной части иранской конституции, когда им был использован весь арсенал доступных трону средств, включая попытку сближения с влиятельными богословами и пропаганду проправительственных групп. Затяжной конфликт с депутатским корпусом в июне 1908 перешел в стадию военного противостояния и завершился разгоном меджлиса силами Персидской казачьей бригады . Летом 1909 под военным давлением конституционных сил М.-А. ш. был низложен и, передав власть сыну, покинул Иран. Попытка вернуть себе трон в 1911 с опорой на сохранявшие ему верность племена оказалась безрезультатной. Умер в эмиграции.

Лит .: Смирнов Н. К. Записки воспитателя персидского шаха. 1907—1914 годы (с приложениями). Тель-Авив, 2002; Martin V. A. Islam and Moder­nism, the Iranian Revolution of 1906. London, 1989. Т. А. Коняшкина.