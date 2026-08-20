МОХАММАД РЕЗА ПЕХЛЕВИ Мохаммад Реза Пехлеви (перс. Мохаммад Реза Пахлави) (26.10.1919, Тегеран — 27.07.1980, Каир) — шаханшах, последний монарх Ирана.

Мохаммад Реза Пехлеви ( перс. Мохаммад Реза Пахлави) (26.10.1919, Тегеран — 27.07.1980, Каир) — шаханшах, последний монарх Ирана. Старший сын Резы-хана Савадкухи, в конце 1925 провозглашенного шахом Ирана. Его тронным именем Пехлеви стала называться новая правящая династия, сменившая Каджаров . Принц М. Р. П. был объявлен наследником престола. 16 сентября 1941, после отречения Резы-шаха, безуспешно пытавшегося противодействовать вводу советских и британских войск в Иран, которое началось одновременно 25 августа 1941, М. Р. П. был объявлен шахом. В период борьбы Ирана за национализацию нефтяной промышленности (1949—1953), которую возглавил М. Мосаддек , назначенный в 1951 премьер-министром, М. Р. П. первоначально поддержал ее, но позднее, когда популярный и влиятельный премьер попытался ограничить его полномочия и стал неугоден Британии и США, принял участие в организованном спецслужбами этих стран госперевороте. После неудач­ной попытки ареста Мосаддека 16 августа 1953 М. Р. П. покинул страну. Вернулся после ареста и низложения премьера, состоявшегося 19 августа 1973. Контроль над иранской нефтяной промышленностью перешел к образованному в 1954 Международному нефтяному консорциуму. С середины 1950-х М. Р. П. начал тесное сотрудничество с США. В 1955 Иран вступил в Багдадский пакт.

С начала 1960-х М. Р. П. и его ближайшее окружение приступили к осуществлению комплекса радикальных социально-экономических преобразований, имевших целью ускоренную модернизацию страны и официально именовавшихся «революцией шаха и народа», или «Белой революцией». Реформы привели к ограничению помещичьего землевладения, появлению прослойки зажиточных крестьян-собственников; приватизации госсектора; развитию транспортной и городской инфраструктуры, энергетики (включая проекты строительства АЭС), связи, промышленности (металлургической, обрабатывающей машиностроительной, химической); модернизации системы образования и здравоохранения, существенному сокращению доли неграмотного населения; появлению новых учреждений культуры; отмене законов и обычаев, ущемляющих права женщин (ношение хиджаба, правовое неравенство в браке, ограничение личной свободы), наделение их избирательным правом. Реформы сопро­вождались распространением государственной идеологии, основанной на догмате величия иранской цивилизации с обращением к историческому прошлому Ирана. В ходе реформ политическая оппозиция преследовалась всесильной службой безопасности САВАК. В 1975—1978 предпринимались неудачные попытки создания однопартийной системы.

Укрепляя вооруженные силы страны, М. Р. П. проводил активную внешнюю политику в регионе Персидского залива, оказывал военную поддержку султану Омана Кабусу в его борьбе против повстанцев провинции Дофар. Вернул контроль Ирана над тремя островами на выходе из Персидского залива в Ормузский пролив, на которые претендовали ОАЭ. Углубление социального расслоения, противодействие духовенства реформам, недовольство прозападным курсом и засильем САВАК усугублялись финансовыми трудностями, которые Иран испытывал со 2-й половины 1970-х. Это привело к активизации оппозиционных сил и росту антимонархических настроений. В этих условиях М. Р. П. летом-осенью 1987 пошел на некоторые малозначительные уступки оппозиции. 6 ноября 1978 М. Р. П. сформировал военный кабинет во главе с генералом Азхари. Было объявлено о сокращении военных расходов, освобождена 1 тыс. политзаключенных, арестованы наиболее одиозные деятели режима.

В конце декабря 1978 правительство по просьбе М. Р. П. возглавил Ш. Бахтиар, один из лидеров умеренно-оппозиционного Националь­ного фронта. По настоянию нового премьера 16 января 1979 М. Р. П. отбыл на лечение в Египет, откуда направился в США. 11 февраля 1979 Высший военный совет Ирана, последний оплот власти шаха, объявил о нейтралитете армии в обострившемся гражданском конфликте и вскоре перешел на сторону революции. Иранская монархия прекратила существование. В связи с захватом 4 ноября 1978 американского посольства в Тегеране и требованиями выдачи М. Р. П. в обмен на освобождение заложников, бывший шах переехал в Египет, где вскоре скончался.

Cоч. : The White Revolution. Tehran, 1967; Answer to History. New York, 1980; Toward the Great Civilisation: A Dream Revisited. London, 1994.

Лит. : Bayne E. A. Persian Kingship in Transition. New York, 1967; Иванов М. С. Иран сегодня. М., 1969; Zonis M. Political Elite in Iran. Princeton, 1971; Иванов М. С. Иран в 60—70-х годах XX века. М., 1977; Halliday F. Iran: Dictatorship and Development. Harmondsworth, 1979; Zonis M. Majestic Failure: the Fall of the Shah. Chicago—London, 1991. В. Н. Зайцев.